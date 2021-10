Slate Asset Management kondigt herkapitalisatie van € 427 miljoen aan van in Europese supermarkten verankerd portfolio

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management ('Slate') heeft vandaag aangekondigd dat Slate European Real Estate Limited Partnership I, Slate European Real Estate Limited Partnership II en Slate European Real Estate Fund III zijn overeengekomen om een portfolio van € 427 miljoen aan in Europese supermarkten verankerde vastgoedactiva te herkapitaliseren met een groep onder leiding van het New Zealand Superannuation Fund.

Deze transactie maakt deel uit van een nieuwe, eeuwigdurende, inkomensgerichte strategie die wordt beheerd door Slate en is gericht op gestabiliseerde essentiële onroerendgoedactiva in heel Europa. Essentieel vastgoed is de kritieke infrastructuur die de distributie van essentiële goederen en diensten aan eindgebruikers mogelijk maakt. Deze strategie zal zich richten op de verwerving van activa die essentieel zijn voor de toeleveringsketen, zoals kruidenierswaren; gezondheidszorgactiva, zoals farmacie- of andere gezondheidszorgdienstenactiva; en aangesloten magazijnen en logistieke activa. Slate en New Zealand Superannuation Fund zijn van plan ESG als focus te integreren in alle aspecten van de activiteiten en het beheer van de strategie.

Slate is sinds 2016 actief op de Europese vastgoedmarkt met een focus op het verwerven, in handen hebben en exploiteren van essentiële, in supermarkten verankerde vastgoedactiva. De nieuwe, inkomensgestuurde, kernplus-investeringsstrategie van het bedrijf, gericht op Europees essentieel vastgoed, is een evolutie van zijn waardetoevoegende investeringsbenadering in de regio tot nu toe. Door middel van hands-on vermogensbeheer, aanzienlijke investeringen in zijn activa en nauwe samenwerking met huurders, heeft Slate zijn eigendommen veranderd in een portfolio van institutionele kwaliteit met lange huurtermijnen, verhuurd aan enkele van de grootste distributeurs van essentiële goederen wereldwijd, waaronder Edeka Group, Rewe Group, Lidl en Aldi.

" Essentieel vastgoed is voor ons een beleggingsthema met hoge overtuiging, gezien het defensieve karakter en het vermogen om perioden van economische volatiliteit te weerstaan, en we blijven onze blootstelling aan deze unieke activaklasse vergroten," aldus Brady Welch, oprichtend partner bij Slate. “ Ondanks een uitdagende wereldwijde werkomgeving, is ons team doorgegaan met het uitvoeren van onze bedrijfsplannen en het creëren van waarde voor al onze belanghebbenden door moderniseringen van onroerend goed, duurzaamheidsverbeteringen en operationele verbeteringen te realiseren die bijdragen aan productievere eigendommen. We zijn dankbaar voor de steun van onze gewaardeerde investeerders en we kijken ernaar uit om samen voort te bouwen op deze succesvolle herkapitalisatie.”

Slate werkte samen met vooraanstaande vastgoedtaxateurs en -adviseurs om de activa op de markt te brengen en de reële waarde te bepalen. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond.

Over Slate Asset Management

Slate Asset Management is een wereldwijd alternatief investeringsplatform gericht op vastgoed. We richten ons op grondbeginselen met als doel het creëren van waarde op lange termijn voor onze investeerders en partners. Het platform van Slate omvat een reeks beleggingsstrategieën, waaronder opportunistische, waardetoevoegende, kernplus- en schuldinvesteringen. We worden ondersteund door uitzonderlijke mensen en flexibel kapitaal, waardoor we een breed scala aan aantrekkelijke investeringsmogelijkheden kunnen opstarten en uitvoeren. Ga naar slateam.com voor meer informatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.