Ricardo tekent een contract van £ 2,3 miljoen om technisch toezicht te houden op de nieuwe metroroute van Taipei

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Ricardo is verheugd aan te kondigen dat het door de regering van Taipei is aangesteld om onafhankelijke verificatie- en validatiediensten (IV&V) te leveren voor fase twee van de Wanda-Shulin-lijn, een zelfrijdende metroroute in aanbouw in Taipei, Taiwan, voor een totaal van £ 2,3 miljoen.

Onze teams zullen beoordelen of de elektrische en mechanische subsystemen - inclusief rollend materieel, infrastructuur, communicatie en stroomvoorziening - en hun interfaces met civiele en spoorwerken voldoen aan de eisen van de klant voor functionaliteit, kwaliteit en operationele veiligheid.

Een belangrijke verantwoordelijkheid zal zijn ervoor te zorgen dat fase twee, een grotendeels verhoogd gedeelte van 11 km dat in 2028 moet worden geopend, naadloos zal integreren met fase één, een ondergronds traject van 9,5 km dat naar verwachting in 2025 met passagiersdiensten zal beginnen.

De voltooide lijn, die op het Taipei Metro-netwerk bekend zal staan als de 'Light Green'-lijn, zal overal werken met technologie zonder bestuurder (Grade-of-Automation 4).

Dhr. Jan, plaatsvervangend hoofdingenieur van de afdeling Rapid Transit Systems van de stadsoverheid Taipei, verklaarde:"We waarderen het inzicht dat Ricardo zal brengen voor dit belangrijke infrastructuurproject voor Taipei. Hun ervaring als vertrouwde technische partner voor systemen over de hele wereld zal aanzienlijke voordelen opleveren naarmate de bouw elke fase doorloopt.”

Een primaire focus van ons werk zal liggen op de systeeminterfaces, zoals de compatibiliteit van het rollend materieel van fase één met de controlesystemen en stationsomgevingen van fase twee.

Naarmate het project vordert, zullen onze experts een breed scala aan audits en risicobeoordelingen uitvoeren om te verifiëren dat alle potentiële gevaren worden onderkend en om advies te geven over maatregelen om de geïdentificeerde risico's voldoende te beperken. We zullen ook toezicht houden op de fabricage van subsystemen om ervoor te zorgen dat de ontwerpen naar behoren worden gevalideerd, en om de installatie, het testen en de inbedrijfstelling ervan te beoordelen.

De complexiteit van het verenigen van twee afzonderlijke fasen tot één route vertoont veel overeenkomsten met de verlenging van de Blue Line in Bangkok, waar Ricardo dezelfde IV&V-taken uitvoerde tijdens de ombouw naar een cirkelvormige 'loop'-lijn in 2018. De ervaring die in Bangkok werd opgedaan, was een van de factoren achter de beslissing om ons team te selecteren voor het Wanda-Shulin-project.

“We zijn er trots op dat we ervoor hebben gezorgd dat de Wanda-Shulin-lijn een van de modernste transitlijnen ter wereld wordt,,” aldus Anon Tian, Rail Business Manager voor Taiwan bij Ricardo.

De benoeming zet een lange en succesvolle geschiedenis tussen Ricardo en de Taiwanese spoorwegsector voort, waaronder de beoordelingsdiensten tijdens de aanleg van het oorspronkelijke hogesnelheidsnetwerk tussen 2000 en 2007, evenals de spoorverbinding Taipei - Taoyuan Airport en de groene lijn van Taoyuan City.

