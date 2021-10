La protection de contenu vidéo de Verimatrix sera déployée dans le nouveau récepteur Professional ABR de WISI pour les réseaux du secteur Horeca

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO & VANCOUVER, Canada--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, et WISI, leader mondial de solutions avancées de diffusion vidéo, ont annoncé aujourd'hui le déploiement des technologies de protection de contenu vidéo de Verimatrix dans le nouveau récepteur Professional ABR de WISI, permettant aux opérateurs vidéo de distribuer leurs services de télévision payante multi-écrans tout en conservant l'infrastructure existante des sites hôteliers et de loisirs.

Le récepteur Professional ABR (Adaptive Bitrate Streaming) de WISI, associé aux technologies de protection de Verimatrix, a été conçu afin de permettre aux opérateurs vidéo qui desservent les plus grands établissements hôteliers et de loisir du monde de ne plus devoir recourir à de coûteuses mises à niveau, éliminant ainsi la nécessité d'installer de nouveaux décodeurs ou de nouveaux téléviseurs.

"En offrant aux opérateurs la possibilité de migrer facilement vers les services ABR tout en supportant la télévision linéaire en réseau, cette solution WISI-Verimatrix est un exemple remarquable de la façon dont une collaboration étroite entre les acteurs de notre industrie peut se traduire par des économies importantes pour une multitude d'organisations", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Nous sommes heureux de travailler avec WISI, innovateur presque centenaire, afin de rationaliser les efforts de distribution vidéo et de prolonger la durée de vie des équipements actuels dans les établissements hôteliers et de loisirs, quelle que soit leur taille."

Le nouveau récepteur Professional ABR vise à offrir un service de qualité aux établissements Horeca et aux grands comptes, tels que les hôpitaux, les hôtels, les immeubles à logements multiples (MDU), les maisons de retraite et les prisons, dont la plupart ne sont pas prêts à utiliser les technologies ABR. Le récepteur ABR devrait faire l'objet d'essais bêta dès la fin de ce trimestre, la disponibilité de la solution étant prévue pour le premier trimestre 2022.

"En optant pour la distribution de la télévision par ABR, l'opérateur réalisera des économies considérables. Les récepteurs ABR placés à la périphérie du réseau étant la pièce manquante du puzzle", a déclaré Robert Bell, Chief Executive Officer de WISI America. "Nous sommes fiers de notre étroit partenariat avec Verimatrix qui nous a permis de commercialiser cette solution."

WISI et Verimatrix ont précédemment collaboré sur un projet de décryptage Verimatrix pour les services linéaires au sein de la plateforme vidéo Tangram de WISI.

Le récepteur ABR de WISI doté du décryptage Verimatrix sera disponible dans le cadre de la plate-forme vidéo IP Inca. La plate-forme Inca permet de faciliter la transition entre les équipements existants et les nouvelles technologies vidéo pour les applications vidéo linéaires et ABR. Elle peut remplacer les supports de têtes de réseau existantes par une plate-forme sophistiquée.

A propose de WISI

Fondé en 1926, WISI n'a cessé d'innover en matière de technologie de réception et de distribution vidéo depuis bientôt 100 ans. Présent dans plus de 150 pays, WISI aide les distributeurs vidéo à minimiser les coûts d'exploitation tout en maximisant la couverture et l'efficacité à chaque point du réseau. Pour plus d'informations sur les familles de produits Inca, Tangram et Chameleon de WISI, visitez www.wisi.tv.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.