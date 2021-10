CURACLE en Théa maken licentie- en samenwerkingsovereenkomst bekend voor de ontwikkeling en vercommercialisering van een oraal toe te dienen behandeling voor diabetisch macula-oedeem en natte AMD

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--CURACLE, een in Korea gevestigd biofarmaceutisch bedrijf heeft vandaag bekendgemaakt dat het een exclusieve licentie- en samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Théa Open Innovation, het dochterbedrijf van Théa, Europa’s belangrijkste onafhankelijk oogheelkundig bedrijf met een geschiedenis van 150 jaar, voor de ontwikkeling en vercommercialisering van CURACLE’s CU06-RE, dat de potentie heeft om de eerste oraal toe te dienen behandeling te worden voor diabetisch macula-oedeem en natte leeftijdgerelateerde maculadegeneratie (natte AMD).

Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal CURACLE een vooruitbetaling ontvangen van $ 6 miljoen en kan het een aanvullend bedrag ontvangen van tot $ 157,5 miljoen bij potentiële ontwikkelings-, regelgevings- en verkoopmijlpalen, alsmede royalties op verkopen als CU06-RE met succes wordt ontwikkeld, wat CURACLE recht geeft op het ontvangen van tot $ 2 miljard aan totale betalingen. Théa en CURACLE zullen nauw samenwerken aan de klinische ontwikkeling van dit nieuwe orale geneesmiddel. CURACLE zal verantwoordelijk zijn voor de Fase I- en Fase II- klinische onderzoeken waarbij TOI zowel financiële als infrastructurele ondersteuning biedt. Daarnaast zal CURACLE, onder de voorwaarden van de overeenkomst, de marketingrechten behouden in alle Aziatische landen, terwijl Théa de marketingrechten zal hebben in alle andere landen wereldwijd.

Dr. Young Guen Kwon, de oprichter van CURACLE, zei hierover: “CU06-RE wordt naar verwachting de eerste `oraal toegediende' behandeling voor diabetisch macula-oedeem en natte AMD en vanwege de hoge werkzaamheid en het gemak als orale behandeling belooft CU06-RE de standaard voor behandeling te vestigen die het aantal toedieningen van intraoculaire injecties (IVT) vermindert, wat mogelijk wordt gemaakt door gelijktijdige toepassing van anti-VEGF.” Dr. Kwon vulde aan: “Als de wereldwijd eerste vasculaire endotheliale disfunctieblokker ontwikkeld met CURACLE’s SOLVADYS platformtechnologie kan CU06-RE worden toegepast bij patiënten waarbij de symptomen zijn verslechterd ten gevolge van resistentie tegen anti-VEGF-injecties, waardoor belangrijke hoop wordt geboden aan patiënten die momenteel geen geschikte behandelingsoptie hebben.”

”Door deze strategische en samenwerkingsalliantie met Théa, een vooraanstaand mondiaal oogheelkundig bedrijf, waren we in staat om de ontwikkeling te versnellen van CU06-RE als de eerste orale behandeling en de eerste vasculaire endotheliale disfunctieblokker wereldwijd”, aldus Jae Hyeon Ryu, de CEO van CURACLE. "We kijken ernaar uit innovatieve behandelingen sneller te kunnen bieden aan de miljoenen patiënten met diabetisch macula-oedeem en natte AMD over de hele wereld die lijden zonder een geschikte behandelingsoptie,” voegde de heer Ryu toe.

“We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met CURACLE, een echt innovatief biotechnologiebedrijf met een baanbrekend technologieplatform,” merkte de heer Jean-Frédéric Chibret, president van Théa, op. De heer Chibret merkte verder op: “door deze licentiesamenwerking zullen Théa en CURACLE een nieuwe first-in-class behandeling bieden met een alternatieve en niet-invasieve toedieningsweg en, wat het allerbelangrijkste is, gemak voor de patiënten. Deze overeenkomst is in lijn met de andere samenwerkingsverbanden die we de laatste twee jaar hebben opgezet en toont daarnaast onze wil om een sterke en gediversifieerde retinapijplijn op te bouwen.”

Over CURACLE

CURACLE (KOSDAQ) is een in Korea gevestigd biofarmaceutisch bedrijf voor het klinisch stadium dat gericht is op ontdekking, ontwikkeling en vercommercialisering van innovatieve therapeutica voor de behandeling van leeftijdgerelateerde vasculaire en hardnekkige metabolische ziekten en kankers.

CURACLE is opgericht in 2016. Het bedrijf heeft het ziekte-expressieve screeningssysteem SOLVADYS Platform ontwikkeld, dat stoffen screent die zorgen voor direct omzetting van de pathologische kenmerken van de capillaire vaten, zoals lekkage, ontstekingsactivatie en apoptose, met gebruikmaking van humane orgaanspecifieke, primaire endotheelcellen. Het SOLVADYS Platform zorgt voor een spectaculaire verbetering van de werkzaamheid en het toedieningsgemak voor acute en chronische aandoeningen die vergezeld gaan van vasculaire lekkage, ontsteking en verlies van endotheelcellen.

Ga voor meer informatie naar: http://www.curacle.com

Over Théa en Théa Open Innovation

Théa is een vooraanstaand onafhankelijk Europees farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en vercommercialisering van oogzorgpproducten.

Dit in Clermont-Ferrand, Frankrijk, gevestigde familiebedrijf is steeds blijven uitbreiden door het openen van meer dan 30 filialen en kantoren in Europa, Rusland, Noord-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. De producten van het bedrijf zijn verkrijgbaar in 75 landen.

Théa Open Innovation (TOI) is een dochterbedrijf van Théa. De missie van TOI is om samenwerkingsverbanden op te zetten met bedrijven en universiteiten om de innovatiefste producten in de oogheelkunde in de handel te brengen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.laboratoires-thea.com/en

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.