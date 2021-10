INNIO furthers commitment to sustainability by signing on with SBTi to set science-based emissions reduction targets and joining the United Nations' "Race to Zero" campaign (Photo: Business Wire)

INNIO furthers commitment to sustainability by signing on with SBTi to set science-based emissions reduction targets and joining the United Nations' "Race to Zero" campaign (Photo: Business Wire)

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO heeft vandaag aangekondigd dat het zich heeft aangemeld bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om op wetenschap gebaseerde emissie reductiedoelstellingen vast te stellen in overeenstemming met 1,5 ° C-emissiescenario’s, criteria en aanbevelingen. Deze inzet bouwt voort op INNIO’s leidende positie als vormgever van de energietransitie. Daarnaast is INNIO trots om deel te nemen aan de Race to Zero, een wereldwijde campagne die is opgezet door het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) om wereldwijd leiderschap samen te brengen voor een gezonde, veerkrachtige en koolstofvrije toekomst.

