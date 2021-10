CURACLE et Théa annoncent un accord de licence et de collaboration pour le développement et la commercialisation d'un traitement administré par voie orale pour l'œdème maculaire diabétique et la DMLA humide

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--CURACLE, une société biopharmaceutique basée en Corée, a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec Théa Open Innovation, la société sœur de Théa, le numéro un européen de l'ophtalmologie indépendante fort de 150 ans d’histoire, un accord exclusif de licence et de collaboration pour le développement et la commercialisation du CU06-RE de CURACLE, qui a le potentiel de devenir le premier traitement administré par voie orale pour l'œdème maculaire diabétique et la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA humide).

Selon les termes de l'accord, CURACLE recevra un paiement initial de 6 millions USD et pourrait recevoir jusqu'à 157,5 millions USD supplémentaires en potentielles étapes de développement, de réglementation et de vente, ainsi que des redevances sur les ventes si CU06-RE est développé avec succès, ce qui autorisera CURACLE à recevoir jusqu'à 2 milliards USD en paiements totaux. Théa et CURACLE vont collaborer étroitement au développement clinique de ce nouveau médicament oral. CURACLE sera responsable des études cliniques de phase I et II et TOI fournira un soutien financier et infrastructurel. En outre, selon les termes de l'accord, CURACLE conservera les droits de commercialisation dans tous les pays d'Asie tandis que Théa aura les droits de commercialisation dans tous les autres pays du monde.

Selon le Dr Young Guen Kwon, fondateur de CURACLE, « Le CU06-RE devrait être le premier traitement au monde « administré par voie orale » pour l'œdème maculaire diabétique et la DMLA humide. En raison de sa grande efficacité et de sa commodité en tant que traitement oral, le CU06-RE promet d'établir la norme de traitement qui réduit le nombre d'administrations d'injections intraoculaires (IVT), option rendue possible grâce à la co-administration avec un anti-VEGF (antioangiogénique). » Le Dr Kwon a ajouté qu'« en tant que premier bloqueur de la dysfonction endothéliale vasculaire au monde développé avec la technologie de la plateforme SOLVADYS de CURACLE, le CU06-RE peut être appliqué aux patients dont les symptômes se sont aggravés en raison de la résistance aux injections d'anti-VEGF, offrant un grand espoir aux patients qui n’ont actuellement pas d'option de traitement appropriée. »

« Grâce à cette alliance stratégique et collaborative avec Théa, un leader mondial de l'ophtalmologie, nous avons pu accélérer le développement du CU06-RE en tant que premier traitement oral au monde et premier bloqueur de la dysfonction endothéliale vasculaire au monde », a déclaré Jae Hyeon Ryu, le PDG de CURACLE. « Nous avons hâte de fournir plus rapidement des traitements innovants aux millions de patients atteints d'œdème maculaire diabétique et de DMLA humide dans le monde qui souffrent sans option de traitement adéquate », a ajouté M. Ryu.

« Nous sommes ravis de nous associer à CURACLE, une entreprise de biotechnologie véritablement innovante dotée d'une plateforme technologique révolutionnaire », a ajouté M. Jean-Frédéric Chibret, président de Théa. M. Chibret a souligné que « grâce à cette collaboration sous licence, Théa et CURACLE fourniront un nouveau traitement de première classe avec une voie d'administration alternative et non invasive et, surtout, une commodité pour les patients. Cet accord s'inscrit dans la continuité des autres partenariats que nous avons mis en place au cours des deux dernières années et illustre encore notre volonté de construire un pipeline rétine solide et diversifié.∘»

À propos de CURACLE

CURACLE (KOSDAQ) est une société biopharmaceutique de stade clinique basée en Corée qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour le traitement des maladies vasculaires et métaboliques incurables et des cancers liés à l'âge.

Fondée en 2016, CURACLE a développé la plateforme SOLVADYS, un système de dépistage expressif de la maladie. Cette solution sélectionne des substances qui convertissent directement les caractéristiques pathologiques des vaisseaux capillaires telles que la fuite, l'activation inflammatoire et l'apoptose à l'aide de cellules endothéliales primaires spécifiques d'organes humains. La plateforme SOLVADYS améliore considérablement l'efficacité et la facilité d'administration pour les affections aiguës et chroniques qui s'accompagnent de fuites vasculaires, d'inflammation et de perte de cellules endothéliales.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.curacle.com

À propos de Théa et de Théa Open Innovation

Théa est une société pharmaceutique européenne indépendante de premier plan spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits de soins oculaires.

Basée à Clermont-Ferrand en France, cette entreprise familiale a poursuivi son expansion en ouvrant plus de 30 filiales et bureaux en Europe, Russie, Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud. Ses produits sont aujourd'hui disponibles dans plus de 75 pays.

Théa Open Innovation (TOI) est une société sœur de Théa. La mission de TOI est de mettre en place des partenariats avec des entreprises et des universités pour aider à mettre sur le marché les produits les plus innovants en ophtalmologie.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.laboratoires-thea.com/en

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.