Ricardo signe un contrat de 2,3 millions GBP visant à assurer un suivi technique pour les nouvelles lignes du métro de Taipei

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ricardo a le plaisir d'annoncer avoir été désigné par l'administration municipale de la ville de Taipei pour fournir des services indépendants de vérification et de validation dans le cadre de la Phase deux de la ligne Wanda–Shulin, une ligne de métro automatique en cours de construction à Taipei, Taïwan, pour un montant total de 2,3 millions GBP.

Nos équipes évalueront si les sous-systèmes électriques et mécaniques, y compris le matériel roulant, l'infrastructure, les communications et l'alimentation électrique, ainsi que leurs interfaces avec le gros œuvre et les travaux de voie, répondent aux normes de fonctionnalité, de qualité et de sécurité opérationnelle requises par les clients.

L'une des responsabilités essentielles sera de garantir que la Phase deux, une section principalement surélevée d'une longueur de 11km prévue pour entrer en service en 2028, s'intégrera harmonieusement à la Phase un, une section souterraine de 9,5km dont le service passager devrait débuter en 2025.

Une fois achevée, cette ligne, qui sera connue dans le réseau du métro de Taipei sous le nom de ligne 'Light Green', fonctionnera intégralement via une technologie automatique (niveau d'automatisation: 4).

M. Jan, ingénieur général adjoint du Département des Systèmes de transport rapides de l'administration municipale de la ville de Taipei, déclare: "Nous valorisons les connaissances que Ricardo va apporter à cet important projet d'infrastructure pour Taipei. L'expérience de la société, partenaire technique de confiance dans le domaine des systèmes dans le monde entier, apportera des avantages significatifs à chaque étape de la construction de la ligne".

L'objectif premier de notre travail portera sur les interfaces système, notamment sur la compatibilité du matériel roulant de Phase un et des systèmes de contrôle et de l'environnement de la gare de Phase deux.

Au fur et à mesure de l'évolution du projet, nos experts lanceront tout un ensemble d'audits et d'évaluations du risque pour vérifier que tous les dangers sont identifiés. Ils apporteront leurs conseils sur des mesures visant à atténuer suffisamment tout risque identifié. Nous surveillerons également la fabrication des sous-systèmes afin de garantir que les conceptions seront validées comme il se doit. Puis, nous analyserons l'installation, les essais et la mise en service.

La complexité liée à l'unification de deux phases distinctes en un itinéraire unique comporte de nombreuses similarités avec le prolongement de la ligne bleue à Bangkok: en 2018, Ricardo y a réalisé les mêmes services indépendants de vérification et de validation lors de la conversion de cette ligne en une "boucle" circulaire. L'expérience acquise à Bangkok était l'un des facteurs ayant motivé la décision de choisir notre équipe pour le projet Wanda–Shulin.

"Nous sommes fiers d'avoir été chargés de garantir que la ligne Wanda–Shulin sera l'une des lignes de transport les plus modernes au monde ", affirme Anon Tian, directeur de l'activité Rail pour Taïwan, chez Ricardo.

Cette attribution est le prolongement d'une longue histoire de collaboration fructueuse entre Ricardo et le secteur du rail taïwanais, qui inclut des services d'évaluation lors de la construction du réseau originel à grande vitesse entre 2000 et 2007, ainsi que la liaison ferroviaire avec l'aéroport Taoyuan de Taipei et la ligne verte de la ville de Taoyuan.

