Ricardo sigla un contratto da 2,3 milioni di sterline per fornire supervisione tecnica su una nuova tratta della metropolitana di Taipei

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Ricardo è lieta di annunciare di essere stata incaricata dal Governo della città di Taipei di fornire servizi di verifica e convalida indipendenti (IV&V, Independent Verification and Validation) per la seconda fase della tratta Wanda–Shulin, una linea metropolitana a guida autonoma in fase di realizzazione a Taipei, Taiwan, per un totale di 2,3 milioni di sterline GBP.

I team dell'azienda valuteranno la rispondenza dei sistemi secondari elettrici e meccanici, tra cui materiale rotabile, infrastruttura, comunicazioni e alimentazione elettrica, e delle rispettive interfacce con le opere civili e con l'armamento ferroviario, rispetto agli standard di funzionalità, qualità e sicurezza operativa richiesti dal committente.

Una responsabilità critica sarà garantire l'integrazione senza problemi della seconda fase, una sezione per lo più sopraelevata di 11 km che dovrebbe essere aperta nel 2028, con la prima fase, un tratto sotterraneo di 9,5 km che dovrebbe iniziare il servizio passeggeri nel 2025.

Una volta completata, la linea 'Verde chiaro' entrerà in funzione nella rete metropolitana di Taipei con tecnologia 'senza conducente' (grado 4 di automazione) per l'intero percorso.

Il signor Jan, vice ingegnere capo del Dipartimento dei sistemi di transito veloce del Governo della città di Taipei, ha dichiarato: "Apprezziamo la competenza che Ricardo apporterà in questo progetto infrastrutturale così importante per Taipei. L'esperienza di questa azienda come partner tecnologico di fiducia per i sistemi di tutto il mondo genererà importanti benefici in ogni fase di avanzamento dell'opera".

L'attenzione primaria di Ricardo sarà diretta alle interfacce di sistema, come la compatibilità del materiale rotabile della prima fase con i sistemi di controllo e gli ambienti delle stazioni della seconda fase.

Con l'avanzamento del progetto, gli esperti di Ricardo effettueranno un'ampia gamma di controlli e valutazioni del rischio per verificare l'individuazione di tutti i potenziali pericoli e per consigliare le misure atte a mitigare sufficientemente ogni rischio identificato. Sarà monitorata anche la produzione dei sistemi secondari, per garantirne la corretta rispondenza ai progetti, con successiva convalida nelle fasi di installazione, test e messa in funzione.

La complessità dell'unificazione di due fasi separate in un unico percorso presenta numerose somiglianze con il prolungamento della Linea Blu di Bangkok, dove Ricardo ha effettuato gli stessi controlli IV&V nel corso della conversione della tratta in una 'circolare' nel 2018. L'esperienza maturata a Bangkok è stata una dei fattori chiave alla base della scelta del team di Ricardo per il progetto Wanda–Shulin.

"Siamo orgogliosi che ci venga chiesto di garantire che la tratta Wanda–Shulin formi una delle linee di transito più moderne al mondo", ha dichiarato Anon Tian, responsabile delle attività ferroviarie di Ricardo per Taiwan.

La nomina conferma la lunga storia di successo tra Ricardo e i trasporti su rotaia di Taiwan, come i servizi di valutazione nel corso della realizzazione della rete originaria ad alta velocità tra il 2000 e il 2007, oltre al collegamento ferroviario Taipei - Aeroporto di Taoyuan e la linea 'Verde' della città di Taoyuan.

