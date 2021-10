Tampereen Sähkölaitos retient Hansen Trade pour les opérations de courtage automatisé

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN) a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat avec Tampereen Sähkölaitos. Dans le cadre de cet accord, Tampereen Sähkölaitos, une société finlandaise de service public, utilisera Hansen Trade pour couvrir les opérations automatisées de marché infrajournalier et énergétique régulé (mFRR).

Hansen Trade Intraday Trading permet à Tampereen Sähkölaitos d'automatiser les opérations de gestion des soldes, et d'optimiser la valeur d'actifs de production flexibles sur le marché infrajournaliser. Avec Hansen Trade Regulating Power et sa conformité avec le modèle d'équilibrage nordique, Tampereen Sähkölaitos sera en mesure de soumettre automatiquement des offres énergétiques et de recevoir des messages d'activation électronique du TSO.

Les marchés énergétiques évoluent aujourd'hui en temps réel, avec des périodes de soumission plus courtes, créant tout un éventail de défis pour les opérations de courtage au quotidien. Mais les marchés dynamiques comportent également d'importantes opportunités de création de valeur, une solution de courtage automatisée étant la réponse idéale pour les saisir.

Jukka Joronen, directeur, marchés énergétiques, Tampereen Sähkölaitos: "Les marchés énergétiques traversent des changements majeurs, de nature aussi bien comportementale que technique. Les normes de communication de marché, en particulier pour les marchés annexes, connaissent une profonde évolution et la capacité de Hansen à fournir une solution SaaS clé en main nous permet de nous concentrer sur notre activité centrale, plutôt que sur des tâches chronophages. Avec Hansen Trade, nous pouvons automatiser de nombreux processus de courtage avec des outils modernes afin d'obtenir des avantages variés. Le courtage infrajournalier automatisé optimise la gestion des soldes, l'exécution des opérations de courtage et la disponibilité de nos actifs de production."

Scott Weir, président régional, EMEA, Hansen Technologies: "En tant que solution SaaS automatisée qui contribuera à rationnaliser la stratégie de courtage pour Tampereen Sähkölaitos, Hansen Trade joue un rôle majeur pour permettre aux organisations de débloquer de précieuses ressources afin de se concentrer sur d'autres tâches plus pressantes et pertinentes. Avec Hansen Trade, Tampereen Sähkölaitos se positionnera favorablement pour s'orienter devant la complexité d'un secteur en transition."

Exécutée en tant que solution SaaS nuagique, Hansen Trade répond parfaitement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du courtage énergétique.

Pour de plus amples informations sur Hansen Technologies, veuillez visiter www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de logiciels primés de Hansen a conquis plus de 550 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser les données client, et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hansencx.com

À propos de Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos est un groupe énergétique finlandais empreint de modernité, qui produit de l'énergie renouvelable et développe activement des solutions énergétiques pour le monde de demain. Nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, et avons posé de solides bases pour fournir les services et produits dont nos clients ont besoin. En collaboration avec nos clients, nos services couvrent les réseaux d'électricité, de chauffage et de refroidissement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.sahkolaitos.fi/en/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.