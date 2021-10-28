ComplyAdvantage與Elliptic合作推出區塊鏈分析和交易監控工具

紐約和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於改革金融犯罪偵測方式的全球資料科技公司ComplyAdvantage和加密資產風險管理解決方案的全球領導者Elliptic今日宣佈新的區塊鏈分析和交易監控工具，可協助加密資產公司偵測和避免金融犯罪。

這一業界首創的解決方案由加密資產反洗錢(AML)監控平臺Elliptic Navigator提供支援。快速成長的加密資產公司可借助這一工具實施持續的「反洗錢」監控、反詐騙和制裁策略，從而幫助該行業迴避涉及金融犯罪（包括資助恐怖主義）風險的顧客和客戶。

這一合作關係的達成正值該行業的關鍵時刻，因為隨著NFT（非同質化代幣）、隱私錢包和去中心化金融(DeFi)網路等新服務的引進，監控加密貨幣交易的能力已變得相當具有挑戰性。針對這一情況，金融行動特別工作組(FATF)和歐盟委員會已經發佈了更多法規，為現有金融服務立法未涵蓋的加密貨幣資產提供更大的確定性。

經由將Elliptic的區塊鏈分析技術整合到ComplyAdvantage平臺，將法幣和加密貨幣風險評估兩個領域結合起來，用戶將能夠強化風險管理流程，深入瞭解區塊鏈交易歷史和風險評分，並減少在整合法幣和加密貨幣之間的法規遵循工作流程上花費的時間和成本。

ComplyAdvantage平臺的新功能包括：

● 偵測高風險加密貨幣交易—加快法規遵循檢查，盡量減少人工干預，並借助以Elliptic區塊鏈分析為基礎的自動交易風險評分來降低成本。

● 識別高風險客戶—監控您的客戶在其所有加密貨幣交易中的加密貨幣活動。利用Elliptic資料集的精密分析和風險指標及早發現可疑活動。

● 追蹤資金來源和目的地—利用Elliptic Navigator的區塊鏈追蹤功能來審查資金的來源或去向，以確定其最終來源或目的地。

● 簡化可疑活動報告(SAR)的提交—保持加密貨幣交易的完整稽核軌跡，並匯出完整、正確的記錄，以便輕鬆提交可疑活動報告。

Elliptic執行長Simone Maini表示：「為企業提供整合法幣和加密貨幣功能的銀行級支付風險解決方案是以安全可信的方式塑造金融未來（包括虛擬資產在內）的關鍵一步。與ComplyAdvantage的合作是開發強大解決方案的好機會，可以幫助企業深入瞭解各種加密資產。」

Elliptic Navigator由Elliptic的綜合資料引擎提供支援，該引擎早在2013年就開始蒐集、標記和分析區塊鏈資料並進行風險評分。由於每天有98%的加密貨幣交易受到監控，全球最大的加密貨幣企業和金融機構（如Coinbase、Revolut和Santander）都依賴Elliptic應用最高等級的監管法規遵循嚴格性來瞭解加密貨幣的曝險並採取行動。

ComplyAdvantage獨特的超大規模風險管理方法有助於偵測交易，在監控事件的同時發現整個客戶生命週期中的隱藏風險，幫助Paxos之類的金融科技公司保持最高等級的法規遵循監督和完整性。這一方法將對人工審查過程和傳統資料庫的依賴降低多達80%，並改善Paxos之類的企業篩選和監控客戶和交易的方式。

ComplyAdvantage創辦人兼執行長Charlie Delingpole表示：「與Elliptic合作使我們現在能夠為快速成長的加密貨幣客戶提供更全面的區塊鏈分析交易監控解決方案。資料是防範金融犯罪的關鍵，透過像Elliptic這樣寶貴的合作夥伴，我們的超大規模風險管理方法得以升級。」

ComplyAdvantage已成為全球一些大型銀行、企業和高成長金融科技公司的首選，它使用機器學習技術協助受監管的組織管理其風險義務和防止金融犯罪。ComplyAdvantage最近被Fintech Global評選為全球最具創新力的公司之一。

關於ComplyAdvantage

ComplyAdvantage是金融業中由人工智慧驅動的金融犯罪風險資料和偵測技術的一流提供者。公司的使命是消除洗錢、恐怖主義融資、腐敗和其他金融犯罪的風險。透過世界上唯一的全球人員和企業即時資料庫，ComplyAdvantage幫助69個國家的逾700家企業深入瞭解業務往來對象的風險。公司每天從數百萬個結構化和非結構化資料點中主動識別出數以萬計的風險事件。

ComplyAdvantage在紐約、倫敦、新加坡和克盧日-納波卡設有四個全球中心，公司的主要投資者包括高盛、安大略省教師退休金計畫委員會(Ontario Teachers')、Index Ventures和Balderton Capital。如欲瞭解更多資訊，請造訪complyadvantage.com，或在Twitter和LinkedIn上關注我們。

關於Elliptic

Elliptic是加密資產風險管理領域的全球領導者，為世界各地的加密資產企業和金融機構提供服務。作為世界經濟論壇的科技先鋒，Elliptic得到富國銀行策略資本(Wells Fargo Strategic Capital)、SBI集團和Santander Innoventures等投資者的支持，Elliptic已對價值數兆美元的交易進行了風險評估，揭露了多個與洗錢、恐怖主義集資、詐騙和其他金融犯罪有關的活動。Elliptic的總部設在倫敦，在紐約、新加坡和東京設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.elliptic.co，並在LinkedIn和Twitter上關注我們。

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