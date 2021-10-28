ComplyAdvantage携手Elliptic推出区块链分析和交易监控工具

纽约和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于改革金融犯罪检测方式的全球数据技术公司ComplyAdvantage和加密资产风险管理解决方案的全球领导者Elliptic今日宣布了一款新的区块链分析和交易监控工具，可帮助加密资产公司检测和避免金融犯罪。

这一行业首创的解决方案由加密资产反洗钱(AML)监控平台Elliptic Navigator提供支持。快速增长的加密资产公司可借助这一工具实施持续的“反洗钱”监控、反欺诈和制裁策略，从而帮助该行业避免涉及金融犯罪（包括资助恐怖主义）风险的顾客和客户。

这一合作关系的达成正值该行业的关键时刻，因为随着NFT（非同质化代币）、隐私钱包和去中心化金融(DeFi)网络等新服务的引入，监控加密货币交易的能力已变得相当具有挑战性。针对这一情况，金融行动特别工作组(FATF)和欧盟委员会已经发布了更多法规，为现有金融服务立法未覆盖的加密货币资产提供更大的确定性。

通过将Elliptic的区块链分析技术整合到ComplyAdvantage平台，将法币和加密货币风险评估两个领域结合起来，用户将能够强化风险管理流程，深入了解区块链交易历史和风险评分，并减少在整合法币和加密货币之间的合规工作流程上花费的时间和成本。

ComplyAdvantage平台的新功能包括：

● 检测高风险加密货币交易—加快合规性检查，最大限度地减少人工干预，并借助基于Elliptic区块链分析的自动交易风险评分降低成本。

● 识别高风险客户—监控您的客户在其所有加密货币交易中的加密货币活动。利用Elliptic数据集的精密分析和风险指标及早发现可疑活动。

● 追踪资金来源和目的地—利用Elliptic Navigator的区块链追踪功能来审查资金的来源或去向，以确定其最终来源或目的地。

● 简化可疑活动报告(SAR)的提交—保持加密货币交易的完整审计跟踪，并导出完整、准确的记录，以便轻松提交可疑活动报告。

Elliptic首席执行官Simone Maini表示：“为企业提供集成法币和加密货币功能的银行级支付风险解决方案是以安全可信的方式塑造金融未来（包括虚拟资产在内）的关键一步。与ComplyAdvantage的合作是一个开发强大解决方案的好机会，可以帮助企业深入了解各种加密资产。”

Elliptic Navigator由Elliptic的综合数据引擎提供支持，该引擎早在2013年就开始收集、标记和分析区块链数据并对其进行风险评分。由于每天有98%的加密货币交易受到监控，世界上最大的加密货币企业和金融机构（如Coinbase、Revolut和Santander）都依赖Elliptic应用最高水平的监管合规严格性来了解加密货币的风险敞口并采取行动。

ComplyAdvantage独特的超大规模风险管理方法有助于检测交易监控事件，同时发现整个客户生命周期中的隐藏风险，帮助Paxos之类的金融科技公司保持最高水平的合规监督和完整性。这一方法将对人工审查过程和传统数据库的依赖最多降低了80%，并改善了Paxos之类的企业筛选和监控客户和交易的方式。

ComplyAdvantage创始人兼首席执行官Charlie Delingpole表示：“通过与Elliptic合作，我们现在能够为快速增长的加密货币客户提供更全面的区块链分析交易监控解决方案。数据是防范金融犯罪的关键，通过Elliptic这样有价值的合作伙伴，我们的超大规模风险管理方法得到了加强。”

ComplyAdvantage已成为全球部分大型银行、企业和高速增长的金融科技公司的首选，它使用机器学习技术帮助受监管的组织管理其风险义务和防止金融犯罪。ComplyAdvantage最近被Fintech Global评为全球最具创新力的公司之一。

关于ComplyAdvantage

ComplyAdvantage是金融行业中由人工智能驱动的金融犯罪风险数据和检测技术的领先提供者。公司的使命是消除洗钱、恐怖主义融资、腐败和其他金融犯罪的风险。依托世界上唯一的全球人员和企业实时数据库，ComplyAdvantage帮助69个国家的逾700家企业深入了解业务相关方的风险。公司每天从数百万个结构化和非结构化数据点中主动识别出数以万计的风险事件。

ComplyAdvantage在纽约、伦敦、新加坡和克卢日-纳波卡设有四个全球中心，公司的主要投资者包括高盛、安大略省教师退休金计划委员会(Ontario Teachers')、Index Ventures和Balderton Capital。如需了解更多信息，请访问complyadvantage.com，或在Twitter和LinkedIn上关注我们。

关于Elliptic

Elliptic是加密资产风险管理领域的全球领导者，服务于世界各地的加密资产企业和金融机构。作为世界经济论坛的技术先锋，Elliptic得到了富国银行战略资本(Wells Fargo Strategic Capital)、SBI集团和Santander Innoventures等投资者的支持，Elliptic已对价值数万亿美元的交易进行了风险评估，揭露了多个与洗钱、恐怖主义集资、欺诈和其他金融犯罪有关的活动。Elliptic的总部设在伦敦，在纽约、新加坡和东京设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.elliptic.co，并在LinkedIn和Twitter上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。