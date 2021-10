Gillette Gaming Alliance retorna pelo quarto ano consecutivo

The Gillette Gaming Alliance returns for its fourth consecutive year, and brings together team of top global gaming streamers to represent the brand and engage with fans worldwide. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), especialista mundial com liderança em cuidados de beleza para homens, anunciou hoje o retorno da Gillette Gaming Alliance -- uma equipe de streamers globais selecionada para representar a marca e criar conteúdo para públicos do mundo inteiro. A Gillette Gaming Alliance, que está de volta pelo quarto ano consecutivo, apresenta a maior lista até esse momento - com streamers que representam um total de 11 países - tornando-se uma edição verdadeiramente mundial.

Cada membro da Alliance criará transmissões de conteúdo personalizado, assim como destacará suas rotinas na hora de barbear, estilo pessoal e inovações mais recentes da Gillette, produtos essenciais, que incluem o ProGlide e o SkinGuard, iniciativas como o Movember, além de promoções quando aplicável. Os membros da Alliance se reunirão para oportunidades de transmissão conjunta, também conhecidas como Squad Streams (transmissões de esquadrão), assim como para transmissões individuais ao longo do ano. E, para a primeira equipe na história da Gillette Gaming Alliance, os streamers também compartilharão conteúdo em várias plataformas, incluindo o Twitch, YouTube e TikTok.

“Estamos muito felizes em desenvolver nossa Gillette Gaming Alliance pelo quarto ano consecutivo - expandindo nossa lista de streamers, adicionando mais países e incorporando novas plataformas sociais para torná-la maior e ainda melhor”, explica Gary Coombe, diretor executivo (CEO) na Gillette.

Veteranos da Gillette Gaming Alliance – que incluem o Alanzoka (Brasil), Elded (México), DrLupo (América do Norte), DeejayKnight (América do Norte), Buster (Rússia) e LandoNorris (Reino Unido) – retornam com novas adições que incluem o oCastrin (Brasil), Jolavanille (França), Juansguarnizo (México), DreadzTV (Rússia) e Silvername (Rússia), entre outros. A Gillette Gaming Alliance dará as boas-vindas aos membros adicionais que se juntam ao time ao longo do ano para continuar a gerar agitação e entusiasmo em todo o mundo.

Além disso, em nome da Gillette, os membros da Alliance destacarão brindes que serão dados aos consumidores e fãs durante todo o programa para atrair ainda mais a participação da comunidade global.

“É uma honra fazer parte da Gillette Gaming Alliance e também continuar a trazer novos conteúdos e oportunidades empolgantes para nossos fãs do mundo todo”, acrescenta DrLupo, um dos streamers mais reconhecidos do mundo. “Sempre fui um grande fã da Gillette e uso seus produtos diariamente. É realmente empolgante poder continuar nossa parceria, enquanto este programa evolui, e aumentar a conscientização para algumas iniciativas realmente incríveis - não deixe de acompanhar para saber mais!”

A Gillette foi reconhecida recentemente como a “Marca do Ano” no Tempest Awards por seu trabalho na comunidade de esportes e jogos.

Para mais informações sobre a marca, acesse o site oficial da Gillette aqui e no Twitter, Facebook e Instagram.

