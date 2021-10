La Gillette Gaming Alliance revient pour la quatrième année consécutive

The Gillette Gaming Alliance returns for its fourth consecutive year, and brings together team of top global gaming streamers to represent the brand and engage with fans worldwide. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), le spécialise des produits de toilette et de soins pour hommes, annonce le retour de la Gillette Gaming Alliance, une équipe de streamers du monde entier, sélectionnés pour représenter la marque et créer du contenu pour les audiences mondiales. La Gillette Gaming Alliance, qui revient pour la quatrième année consécutive, comporte la plus vaste liste à ce jour - avec des streamers représentant 11 pays au total - ce qui en fait une édition réellement internationale.

Chaque membre de l'Alliance créera des flux de contenus personnalisés en diffusion rapide, et souligneront leurs habitudes de rasage, style personnel et la toute nouvelle innovation et produits phare de Gillette, y compris ProGlide et SkinGuard, les initiatives telles l'initiative Movember, ainsi que, le cas échéant, les promotions en cours. Les membres se réuniront pour des diffusions conjointes en direct, les "squad streams", et pour des diffusions individuelles tout au long de l'année. De plus, pour la première fois de toute l'histoire de la Gillette Gaming Alliance, les streamers partageront du contenu sur plusieurs plateformes, y compris Twitch, YouTube et TikTok.

"Nous sommes ravis de faire évoluer notre Gillette Gaming Alliance pour la quatrième année consécutive, élargissant ainsi notre liste de streamers, ajoutant d'autres pays et incorporant de nouvelles plateformes sociales afin de l'agrandir et de l'améliorer", explique Gary Coombe, PDG de Gillette.

Retour des vétérans de la Gillette Gaming Alliance, avec Alanzoka (Brésil), Elded (Mexique), DrLupo (Amérique du Nord), DeejayKnight (Amérique du Nord), Buster (Russie) et LandoNorris (Royaume-Uni), et des nouveaux venus comme oCastrin (Brésil), Jolavanille (France), Juansguarnizo (Mexique), DreadzTV (Russie), et Silvername (Russie), entre autres. Tout au long de l'année, la Gillette Gaming Alliance accueillera des membres supplémentaires de la sélection, pour continuer à encourager enthousiasme et effervescence dans le monde entier.

Tout au long du programme, les membres de l'Alliance présenteront pendant les steams, pour le compte de Gillette, les cadeaux offerts aux fans, dans le but de stimuler l'engagement de la communauté internationale.

"C'est un honneur pour nous de faire partie de la Gillette Gaming Alliance alors que nous continuons d'apporter de nouveaux contenus et des opportunités passionnantes à nos fans à travers le monde", ajoute DrLupo, un des joueurs en streaming les plus emblématiques au monde. "J'ai toujours été un grand fan de Gillette et j'utilise quotidiennement ses produits. C'est réellement passionnant de pouvoir poursuivre notre partenariat au fur et à mesure de l'évolution de ce programme. Nous avons ainsi l'occasion d'accroître la sensibilisation au sujet d'initiatives réellement formidables - assurez-vous de nous suivre pour en apprendre davantage!"

Gillette a récemment été élue "Marque de l'année" lors des Tempest Awards, pour ses travaux sur la communauté des esports et autres jeux en ligne.

À propos de Gillette

Depuis plus de 120 ans, Gillette offre une technologie de précision et des produits offrant une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs partout dans le monde. Du rasage aux soins corporels, des soins de la peau à la protection contre la sueur, Gillette offre une grande variété de produits, y compris des rasoirs, du gel à raser (en gel, mousse et crème), des soins de la peau, des après-rasages, des antisudorifiques, des déodorants et des nettoyants pour le corps. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les dernières nouvelles de Gillette, visitez www.gillette.com. Pour consulter l'ensemble de notre sélection de produits, veuillez visiter www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble

P&G sert ses clients dans le monde entier avec l'un des portefeuilles les plus solides de marques leader de qualité qui ont su gagner la confiance des consommateurs, y compris Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G est présente dans environ 70 pays à travers le globe. Rendez-vous sur http://www.pg.com pour suivre toute l'actualité de P&G et ses marques. Pour des actualités supplémentaires à propos de P&G, veuillez consulter www.pg.com/news.

