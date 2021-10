Robin.io e Prodapt formam aliança para oferecer serviços nativos na nuvem diferenciados para 5G a provedores de serviços digitais (DSPs)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Prodapt e a Robin.io anunciaram hoje uma parceria estratégica na qual a Prodapt hospedará e oferecerá suporte a SI para a plataforma nativa na nuvem (Cloud-Native Platform, CNP) da Robin para implantação e gerenciamento do ciclo de vida de serviços de rede 5G/4G para o setor de DSP. Essa parceria permitirá que os DSPs acelerem sua jornada nativa na nuvem e simplifiquem o ciclo de vida dos serviços de ponta a ponta da rede virtual.

O OVX da Prodapt capacita DSPs e fornecedores de ponta nativos na nuvem com parcerias abrangentes que oferecem serviços de engenharia de soluções, laboratório de tecnologia como serviço e serviços de desenvolvimento, ao mesmo tempo que permitem que DSPs, provedores de soluções e usuários acelerem o lançamento de novos serviços digitais.

A Robin.io oferece produtos que automatizam a implantação, dimensionamento e gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos com uso intensivo de dados e rede para serviços 5G. A Robin e a Prodapt veem a necessidade de uma nova abordagem no gerenciamento de aplicativos de software, serviços e recursos físicos para provedores e empresas.

“Esta aliança nos permite fornecer serviços nativos em nuvem diferenciados e específicos da indústria de telecomunicações com recursos como orquestração de várias nuvens, orquestração e gerenciamento de metais para serviço e orquestração e gerenciamento de função de rede. Isso permite que os provedores de serviços digitais se diferenciem com uma abordagem de entrada rápida no mercado com suas ofertas empresariais”, disse Rajiv Papneja, chefe de serviços de rede e nuvem na Prodapt.

“É hora de levar a transformação da rede para o próximo nível”, afirmou Mehran Hadipour, vice-presidente de alianças na Robin.io. “A Robin.io, em parceria com a Prodapt, trará agilidade na nuvem para implantar RAN para 4G e 5G (DU, CU, controladora de rádio), AMF, UPF e etc. em hardware COTS. Nossa solução conjunta traz orquestração centralizada e automatiza a implantação em minutos, permitindo o dimensionamento para um milhão de nós e automatizando as tarefas de gerenciamento do ciclo de vida.”

Sobre a Prodapt:

A Prodapt tem um foco singular no campo de conectividade. Estão entre os clientes da Prodapt operadores de telecomunicações, provedores de serviços digitais e multisserviços (digital/multi-service providers, D/MSPs), empresas de tecnologia e plataformas digitais que atuam no campo de conectividade.

A Prodapt desenvolve, integra e opera soluções que possibilitam tecnologias e inovações de próxima geração. A Prodapt atende líderes globais como a AT&T, Verizon, Lumen, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom e muitas outras. Os clientes da Prodapt atualmente ajudam mais de um bilhão de pessoas e cinco bilhões de dispositivos a se manterem conectados.

A Prodapt possui escritórios na América do Norte, Europa, América Latina, Índia e África. Ela faz parte do The Jhaver Group, conglomerado empresarial de 120 anos que emprega mais de 22 mil pessoas em mais de 64 localidades pelo mundo.

Sobre a Robin.io

A Robin.io, empresa de 5G e de plataforma de automação de aplicativos, oferece produtos que automatizam a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos com uso intensivo de dados e rede e para cadeias de serviço 5G em borda, core e RAN. A plataforma Robin é usada globalmente por empresas como BNP Paribas, Palo Alto Networks, Rakuten Mobile, SAP, Sabre e USAA. A Robin.io está sediada no Vale do Silício na Califórnia. Saiba mais em http://www.robin.io e no Twitter: @robin4K8S

