Robin.io et Prodapt forgent une alliance pour fournir des services natifs dans le cloud différenciés pour la 5G aux prestataires de services numériques (DSP)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Prodapt et Robin.io ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique dans le cadre duquel Prodapt hébergera et proposera un support SI pour la plateforme native dans le cloud (Cloud-native Platform, CNP) de Robin pour le déploiement et la gestion du cycle de vie des services de réseau 5G/4G pour l’industrie des prestataires de services numériques (Digital Service Providers, DSP). Ce partenariat permettra aux DSP d’accélérer leur parcours vers le natif dans le cloud et de simplifier le cycle de vie de bout en bout des services de réseau virtuel.

OVX de Prodapt donne la possibilité aux DSP et aux fournisseurs à la périphérie du natif dans le cloud d’avoir des partenariats à 360 degrés offrant une ingénierie de solutions, un laboratoire technologique en tant que service et des services de développement, tout en permettant aux DSP, aux fournisseurs de solutions et aux utilisateurs d’accélérer le lancement de nouveaux services numériques.

Robin.io livre des produits qui automatisent le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion du cycle de vie des applications axées sur les données et sur le réseau pour les services 5G. Robin et Prodapt constatent le besoin d’une nouvelle approche dans la gestion des applications logicielles, des services et des ressources physiques pour les fournisseurs et les entreprises.

« Cette alliance nous permet de fournir des services natifs dans le cloud différenciés spécifiques à l’industrie des télécommunications avec des capacités telles que l’orchestration multi-cloud, l’orchestration et la gestion du métal au service, et l’orchestration et la gestion de la fonction réseau. Cela permet aux DSP de se différencier par une approche rapide de la mise sur le marché avec leurs offres aux entreprises », a déclaré Rajiv Papneja, directeur des services du cloud et réseau chez Prodapt.

« L’heure est venue de faire passer la transformation au niveau supérieur », a commenté Mehran Hadipour, vice-président - Alliances chez Robin.io. « En partenariat avec Prodapt, Robin.io apportera l’agilité du cloud pour déployer des supports RAN 4G et 5G (DU, CU, contrôleur radio), AMF, UPF etc. sur du matériel COTS. Notre solution conjointe apporte une orchestration centralisée et automatise le déploiement en quelques minutes tout en permettant une mise à l’échelle sur un million de nœuds et l’automatisation des tâches de gestion du cycle de vie. »

À propos de Prodapt :

Prodapt a une concentration unique sur l’industrie verticale de la connexité. Les clients de Prodapt comprennent les opérateurs des télécommunications, les fournisseurs numériques / multi-services (digital / multi-service providers, D/MSP), les sociétés de plateformes technologiques et numériques dans le secteur de la connexité.

Prodapt bâtit, intègre et exploite des solutions qui rendent possibles les technologies et les innovations de la prochaine génération. Prodapt collabore avec les chefs de file mondiaux parmi lesquels AT&T, Verizon, Lumen, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom entre autres. Les clients de Prodapt aident aujourd’hui plus d’un milliard d’individus et cinq milliards d’appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. C’est l’un des membres du conglomérat d’entreprises vieux de 120 ans, The Jhaver Group, qui emploie plus de 22 000 personnes dans plus de 64 sites dans le monde entier.

À propos de Robin.io

Robin.io, la société de plateforme 5G et d’automatisation d’application, fournit des produits qui automatisent le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion du cycle de vie des applications axées sur les données et le réseau et pour les chaînes de services 5G sur la périphérie, le cœur et le RAN. La plateforme Robin est utilisée mondialement par des entreprises dont BNP Paribas, Palo Alto Networks, Rakuten Mobile, SAP, Sabre et USAA. Le siège de Robin.io se trouve dans la Silicon Valley en Californie. Découvrez-en plus sur http://www.robin.io et Twitter : @robin4K8S

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.