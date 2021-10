Energy Vault annonce un accord de stockage énergétique avec DG Fuels pour fournir 1,6 GWh de capacité de stockage énergétique en soutien aux projets de carburants d'aviation durables

LUGANO, Suisse & WESTLAKE VILLAGE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, Inc. ("Energy Vault"), la société développant des solutions de stockage énergétique durables et de niveau commercial basées sur sa technologie propriétaire, annonce avoir signé un accord de système de stockage énergétique avec DG Fuels LLC ("DG Fuels"), un acteur émergent spécialisé dans l'hydrogène renouvelable et la biogénique, les carburants d'aviation durables ("CAD") synthétiques et le diesel.

En vertu de l'accord, Energy Vault s'engage à fournir 1,6 gigawattheure (GWh) de stockage énergétique pour soutenir DG Fuels dans de multiples projets, le premier étant prévu pour 500 mégawattheure (MWh) en Louisiane. Ce projet initial sera suivi par des projets supplémentaires en Colombie-Britannique et dans l'Ohio. DG Fuels a mis au point un processus de production de carburant par conversion du carbone ciblant une efficience de conversion du carbone de 93%, réduisant ainsi la quantité de matière première requise pour la production de CAD, ainsi que les coûts de production.

DG Fuels déploiera les systèmes de stockage par gravité d'Energy Vault afin de fournir une électricité verte en conjonction avec une capacité photovoltaïque solaire pour stabiliser et façonner la production d'énergie renouvelable, dans le but de répondre à la demande en hydrogène vert. L'énergie renouvelable sera utilisée pour alimenter l'électrolyseur d'eau HydrogenPro en vue d'une production d'hydrogène et d'oxygène.

Les solutions de stockage énergétique par gravité d'Energy Vault s'appuient sur les fondamentaux éprouvés de l'ingénierie physique et mécanique du stockage énergétique hydroélectrique par pompage, mais en remplaçant l'eau par des blocs composites sur mesure - ou "masses mobiles" - qui ne perdent pas de capacité de stockage sur la durée. Les blocs composites peuvent être fabriqués à partir de matériaux à faible coût et approvisionnés localement, notamment le déblai sur les chantiers, et peut aussi utiliser des matériaux de rebut comme les résidus miniers, les résidus de la combustion du charbon (cendres de charbon), et la fibre de verre issue des pales d'éolienne déclassées.

En outre, les systèmes Energy Vault sont conçus pour minimiser les risques environnementaux et logistiques, un facteur qui s'est avéré décisif dans la sélection de DG Fuels. Les systèmes sont automatisés grâce à un contrôle informatique avancé et un logiciel de vision industrielle qui orchestrent les cycles de charge et décharge, répondant ainsi à une grande variété d'exigences en matière de durées de stockage, allant de deux heures à 12 heures et plus.

Energy Vault prévoit que cet accord générera jusqu'à 520 millions de dollars de revenus sur l'ensemble des trois projets, dont le premier devrait débuter à la mi-2022.

Robert Piconi, PDG et cofondateur d'Energy Vault: "Nous sommes fiers de collaborer avec DG Fuels et ses partenaires pour lancer économiquement l'énergie renouvelable en continu, soutenant DG Fuels dans la réalisation de son objectif de fournir du carburant vert à l'industrie de l'aviation. Nos systèmes de stockage énergétique sont conçus pour optimiser l'utilisation de matériaux locaux et stimuler la création d'emplois, pérennisant ainsi les plans de déploiement de DG Fuels. Ces projets joueront un rôle central dans la réduction de notre dépendance vis-à-vis des carburants fossiles, tout en promouvant la décarbonisation de notre pays."

Michael C. Darcy, PDG de DG Fuels: "Nous avons le plaisir de collaborer avec Rob et l'équipe d'Energy Vault pour déployer leur système de stockage énergétique innovant, qui répond parfaitement à nos besoins en termes de stockage énergétique fiable, rentable, sûr et durable. Le système d'Energy Vault jouera un rôle crucial dans notre technologie et notre écosystème de fournisseurs afin d'offrir du CAD à l'industrie des transports".

À propos d’Energy Vault

Energy Vault développe des solutions de stockage énergétique durable qui transforment l'approche du stockage énergétique à échelle commerciale pour la résilience des réseaux. Notre logiciel propriétaire de système de gestion énergétique et notre technologie de stockage énergétique basé sur la gravité sont conçus pour aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands acteurs industriels à réduire significativement leur coût actualisé, tout en maintenant la fiabilité énergétique. En utilisant des matériaux éco-responsables, avec la capacité d'intégrer des matériaux de rebut en vue d'une réutilisation, Energy Vault accélère la transition vers une économie circulaire et un monde entièrement renouvelable. Plus d'informations sur www.energyvault.com.

Energy Vault a précédemment annoncé un accord pour un regroupement d'entreprises avec Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS), qui devrait permettre à Energy Vault de devenir une société cotée à la Bourse de New York durant le premier trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

À propos de DG Fuels

DG Fuels construit un système de carburant synthétique à zéro émission liée au cycle de vie du CO2 basé sur une technologie de conversion élevée de carbone atteignant une efficience de 93%. La technologie DG Fuels ne nécessite pas le développement de nouveaux moteurs, ni le transport longue distance d'hydrogène, ni d'infrastructures de stockage. La technologie innovante de DG Fuels produit de l'hydrogène via l'électrolyse de l'eau et une biomasse dérivée du carburant de substitution du carbone à destination des avions, et potentiellement des locomotives, navires et camions.

DG Fuels fournit une importante proposition de valeur aux clients finaux, y compris des avantages environnementaux pertinents et la capacité de relever concrètement les défis de durabilité. En cas de succès, la solution efficiente en carbone de DG Fuel rassemblera tous les éléments critiques pour approvisionner ses clients en CAD. Plus d'informations sur www.dgfuels.com.

À propos de Novus Capital Corporation II

Novus a levé approximativement 287,5 millions de dollars dans le cadre de son IPO en février 2021. Ses titres sont cotés à la NYSE sous les mnémos "NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS". Novus est une société d'acquisition à vocation spécifique organisée dans le but de réaliser une fusion, un échange ou un achat d’actions, une acquisition d’actifs, une recapitalisation, une réorganisation ou tout regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Novus Capital est dirigé par Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider et Vince Donargo, qui ont acquis une vaste expérience pratique en aidant les entreprises de haute technologie à optimiser leurs initiatives de croissance existantes et nouvelles en exploitant des informations sur les actifs riches en données et les propriétés intellectuelles qui existent déjà dans la plupart des entreprises de haute technologie.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations incluses dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens des dispositions d’exonération du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 en vigueur aux États-Unis. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que "croire", "pourrait", "pourra", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l’intention", "s’attendre à", "devrait", "voudrait", "prévoir", "prédire", "potentiel", "sembler", "rechercher", "futur", "perspectives", "conçu pour" et d’expressions similaires qui prédisent ou indiquent des tendances ou des évènements futurs qui ne sont pas des déclarations relatives à des faits historiques. Ces déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant des estimations et des prévisions de résultats financiers et de performances, des projections d’opportunités de marché, des attentes et un calendrier du déploiement des activités d'Energy Vault, y compris à l'égard de l'accord avec DG Fuels et des projets connexes, les attentes en matière de revenus générés dans le cadre de l'accord avec DG Fuels, la réalisation de l'accord avec DG Fuels, les fonctionnalités et conceptions proposées de l'EVx et des plateformes Energy Vault Resiliency Center (EVRC), la disponibilité de matériaux à faible coût et d'origine locale pour produire les "masses mobiles", la croissance de la clientèle et autres objectifs commerciaux visés, les bénéfices potentiels du regroupement d’entreprises et du placement privé d’actions (PPA) proposés (les «Transactions proposées»), et les attentes relatives au timing des Transactions proposées.

Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, décrites ou non dans le présent communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction d’Energy Vault et de Novus et ne sont pas des prédictions de performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de garantie, d’assurance, de prédiction ou de déclaration définitive sur un fait ou une probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par les investisseurs. Les événements et les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle d’Energy Vault et de Novus.

Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, tels que des changements dans les conditions commerciales, financières, politiques et juridiques et du marché, nationales et étrangères; l’incapacité des parties à réaliser avec succès ou en temps voulu les Transactions proposées, y compris le risque que les approbations réglementaires ne soient pas obtenues, qu’elles soient retardées ou soumises à des conditions imprévues qui pourraient affecter négativement la société fusionnée ou les avantages attendus des Transactions proposées, ou que l’approbation des actionnaires de Novus ou d’Energy Vault ne soit pas obtenue; l’incapacité à concrétiser les avantages escomptés des Transactions proposées; les risques liés à l’incertitude des informations financières prévisionnelles concernant Energy Vault; les risques liés au déploiement des activités d’Energy Vault et au calendrier des objectifs commerciaux visés; les risques liés à l'incapacité ou la réticences des clients d'Energy Vault à agir conformément aux accords de ventes; les risques liés à la capacité d'Energy Vault d'obtenir et maintenir une garantie d'exécution; les risques liés à la réception de paiement partiel d'Energy Vault sous la forme d'une dette subordonnée; les risques liés à des retards ayant un impact sur le prix des ventes d'Energy Vault dans le cadre de son accord annoncé avec DG Fuels; la demande d’énergie renouvelable; la capacité d’Energy Vault à commercialiser et à vendre sa solution; la capacité à négocier des accords contractuels définitifs avec les clients potentiels, y compris un accord d'achat-vente avec DG Fuels qui est envisagé par l'accord annoncé; l'impact de technologies concurrentes; la capacité à obtenir un approvisionnement suffisant en matériaux; l’impact de la Covid-19; les conditions économiques mondiales; la capacité de respecter les délais d’installation; les retards de construction et de permis et la hausse connexe des coûts; les risques liés à la performance des systèmes livrés à DG Fuels; les effets de la concurrence sur l'activité future d'Energy Vault; le nombre de demandes de rachat par les actionnaires publics de Novus; et les facteurs décrits dans la déclaration d'enregistrement et dans la déclaration d'enregistrement de Novus sur formulaire S-4 relative au regroupement d'entreprises, section "Risk Factors", et dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, section "Risk Factors", et dans d'autres documents déposés ou qui seront déposés par Novus auprès de la SEC.

Informations importantes sur la proposition de regroupement d'entreprises et où les trouver

Le présent communiqué est publié en rapport avec la proposition de fusion entre Novus et Energy Vault. Novus a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 auprès de la SEC, qui comprend une déclaration de procuration/un prospectus préliminaire de Novus, et certains documents connexes, à utiliser durant l'assemblée des actionnaires pour approuver la proposition de regroupement d'entreprises et les questions afférentes. Les investisseurs et les détenteurs de titres de Novus sont invités à lire attentivement et intégralement tout amendement et autres documents connexes qui seront déposés auprès de la SEC, étant donné qu'ils contiennent des informations importantes sur Energy Vault, Novus et le regroupement d'entreprises. La déclaration de procuration définitive sera envoyée par courrier aux actionnaires de Novus à une date de référence à fixer pour le vote sur le regroupement d’entreprises proposé. Les investisseurs et porteurs de titres pourront également obtenir des copies de la déclaration d’enregistrement et d’autres documents contenant des informations importantes sur chacune des sociétés une fois que ces documents seront déposés auprès de la SEC, sans frais, sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les informations fournies par, ou accessibles via les sites web indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse et ne font pas partie de celui-ci.

Participants à la sollicitation

Novus et ses directeurs et responsables exécutifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Novus en rapport avec la proposition de regroupement. Energy Vault et ses directeurs et responsables exécutifs peuvent également être considérés comme des participants à cette sollicitation. Les détenteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées relatives aux noms, affiliations et intérêts de certains des directeurs et responsables exécutifs de Novus dans la sollicitation en lisant le rapport annuel de Novus présenté sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2020, sur le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour les six mois clos au 30 juin 2021, sur la déclaration de procuration/le prospectus et d'autres documents connexes déposés auprès de la SEC en rapport avec le regroupement d'entreprises, une fois qu'ils seront disponibles. Des information concernant les intérêts des participants de Novus à la sollicitation, qui peuvent, dans certains cas, différer de ceux de leurs actionnaires en général, seront fournies dans la déclaration de procuration/le prospectus relatifs au regroupement d’entreprises proposé, une fois disponibles.

Ni offre ni sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation. Les titres ne sauraient être vendus dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question.

