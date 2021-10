A Energy Vault anuncia um acordo de armazenamento de energia com a DG Fuels para fornecer 1,6 GWh de capacidade de armazenamento de energia em apoio a projetos de combustível de aviação sustentável

LUGANO, Suíça e WESTLAKE VILLAGE, Califórnia.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, Inc. ("Energy Vault"), a empresa que desenvolve soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede com sua tecnologia proprietária, anunciou hoje que celebrou um contrato de sistema de armazenamento de energia com a DG Fuels LLC ("DG Fuels"), uma líder emergente em hidrogênio renovável e combustível de aviação sustentável sintético de base biogênica ("SAF”) e combustível diesel.

Sob os termos do acordo, a Energy Vault concordou em fornecer 1,6 gigawatt-hora (GWh) de armazenamento de energia para apoiar a DG Fuels em vários projetos, com o primeiro projeto programado para 500 megawatts-hora (MWh) na Louisiana. Este projeto inicial será seguido por projetos adicionais em British Columbia e Ohio. A DG Fuels desenvolveu um processo de produção de combustível de conversão de carbono que visa uma eficiência de conversão de carbono de 93%, o que reduz a quantidade de matéria-prima necessária para produzir SAF e diminui o custo de produção.

A DG Fuels implantará os sistemas de armazenamento por gravidade da Energy Vault para fornecer eletricidade verde em conjunto com a energia solar fotovoltaica para firmar e moldar a energia renovável para corresponder à carga de demanda da produção de hidrogênio verde. A energia renovável será usada para alimentar a eletrólise da água do HydrogenPro para a produção de matéria-prima de hidrogênio e oxigênio.

As soluções avançadas de armazenamento de energia gravitacional da Energy Vault são baseadas nos fundamentos comprovados de física e engenharia mecânica do armazenamento de energia hidrelétrica bombeada, mas substituem a água por blocos compostos feitos sob medida, ou "massas móveis", que não perdem capacidade de armazenamento com o tempo. Os blocos compostos podem ser feitos de materiais de baixo custo e de origem local, incluindo o solo escavado no local de construção, mas também podem utilizar materiais residuais, como rejeitos de minas, resíduos de combustão de carvão (cinzas de carvão) e fibra de vidro de pás de turbinas eólicas desativadas.

Além disso, os sistemas da Energy Vault têm como objetivo minimizar os riscos ambientais e da cadeia de abastecimento, que foi um fator crítico na seleção final pela DG Fuels. Os sistemas são automatizados com controle de computador avançado e software de visão de máquina que orquestram os ciclos de carga e descarga, atendendo a um amplo conjunto de durações de armazenamento começando de 2 horas e continuando até 12 horas ou mais.

A Energy Vault espera que este acordo forneça até US$ 520 milhões em receitas nos três projetos, o primeiro dos quais com início previsto para meados de 2022.

Robert Piconi, CEO e cofundador da Energy Vault, comentou: “Estamos orgulhosos de colaborar com a DG Fuels e seus parceiros para habilitar economicamente energia renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana, apoiando a DG Combustíveis para cumprir seus planos de fornecer combustível verde de forma eficiente para a indústria da aviação. Nossos sistemas de armazenamento de energia são projetados para maximizar o uso de materiais locais e estimular a criação de empregos locais, ampliando assim os benefícios de sustentabilidade dos planos de implantação da DG Fuels. Esses projetos desempenharão um papel crítico na redução de nossa dependência de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, no avanço das metas de descarbonização de nosso país.”

Michael C. Darcy, CEO da DG Fuels disse: “Estamos satisfeitos por fazer parceria com Rob e a equipe da Energy Vault para implantar seu sistema de armazenamento de energia inovador que melhor atende às nossas necessidades de armazenamento de energia confiável, econômico, seguro e sustentável. O sistema da Energy Vault desempenhará um papel crítico dentro de nossa tecnologia e ecossistema de fornecedores para fornecer SAF de forma eficiente para a indústria de transporte.”

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve soluções de armazenamento de energia sustentável que estão transformando a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de serviço público para resiliência da rede. Nosso software proprietário do Sistema de Gerenciamento de Energia e Tecnologia de Armazenamento de Energia baseada em Gravidade têm como objetivo ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a Energy Vault está acelerando a mudança para uma economia circular e um mundo totalmente renovável. Saiba mais em www.energyvault.com.

A Energy Vault anunciou anteriormente um acordo para uma combinação de negócios com a Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS), que deve resultar na Energy Vault se tornando uma empresa pública listada na Bolsa de Valores de Nova York no primeiro trimestre de 2022, sujeito às condições habituais de fechamento.

Sobre a DG Fuels

A DG Fuels está construindo um sistema de combustível sintético com zero emissões de CO2 no ciclo de vida baseado em tecnologia de alta conversão de carbono, alcançando eficiência de 93%. A tecnologia da DG Fuels não requer o desenvolvimento de novos motores ou uma infraestrutura expandida de transporte e armazenamento de hidrogênio. A tecnologia inovadora da DG Fuels produz hidrogênio por meio da eletrólise da água e combustível de substituição de carbono derivado de biomassa para aeronaves e, potencialmente, para locomotivas, navios e caminhões.

A DG Fuels oferece uma proposta de valor significativa para os clientes finais, incluindo benefícios ambientais significativos e a capacidade de abordar materialmente as metas de sustentabilidade. Se for bem-sucedida, a solução de eficiência de carbono da DG Fuel unirá todos os elementos críticos para fornecer energia, combustível e fornecer SAF a seus clientes. Saiba mais em www.dgfuels.com.

Sobre a Novus Capital Corporation II

A Novus levantou aproximadamente $ 287,5 milhões em seu IPO de fevereiro de 2021 e seus títulos estão listados na NYSE sob os símbolos “NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS.” A Novus é uma empresa de aquisição de propósito específico organizada com o propósito de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios semelhante com um ou mais negócios ou entidades. A Novus Capital é liderada por Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider e Vince Donargo, que têm experiência prática significativa ajudando empresas de alta tecnologia a otimizar suas iniciativas de crescimento existentes e novas, explorando insights de ricos ativos de dados e propriedade intelectual que já existem na maioria das empresas de alta tecnologia.

Declarações Prospectivas

Certas declarações incluídas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas geralmente são acompanhadas por palavras como "acreditar", "poder", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "dever", "iria", "planejar”,“prever”,“potencial”,“parecer”,“buscar”,“futuro”,“perspectiva”,“projetar” e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre estimativas e previsões de métricas financeiras e de desempenho, projeções de oportunidade de mercado, expectativas e prazos relacionados à implementação dos negócios da Energy Vault e cronograma de implantações, incluindo com relação ao acordo com a DG Fuels e os projetos associados, expectativas em relação às receitas geradas no âmbito do acordo com a DG Fuels, a consumação do acordo com a DG Fuels, os recursos e designs propostos das plataformas de EVx e o Centro de Resiliência da Energy Vault (EVRC), a disponibilidade de materiais de baixo custo e de origem local para produzir "massas móveis", crescimento de clientes e outros negócios marcos, benefícios potenciais da combinação de negócios proposta e investimento do PIPE (as “Transações propostas”) e expectativas relacionadas ao momento das transações propostas.

Estas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste comunicado à imprensa, e nas expectativas atuais da gestão da Energy Vault e da Novus e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser invocadas por um investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de um fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferem das suposições. Muitos acontecimentos e circunstâncias reais estão além do controle da Energy Vault e da Novus.

Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo mudanças nos negócios, condições de mercado, financeiras, políticas e legais nacionais e estrangeiras; a incapacidade das partes de consumar com sucesso ou em tempo oportuno as transações propostas, incluindo o risco de que quaisquer aprovações regulamentares não sejam obtidas, sejam atrasadas ou estejam sujeitas a condições imprevistas que podem afetar adversamente a empresa combinada ou os benefícios esperados das transações propostas ou que a aprovação dos acionistas da Novus ou da Energy Vault não é obtida; falha em realizar os benefícios previstos das Transações Propostas; riscos relacionados à incerteza das informações financeiras projetadas com relação a Energy Vault; riscos relacionados à implantação dos negócios da Energy Vault e ao cronograma de marcos de negócios esperados; os riscos relacionados à incapacidade ou relutância dos clientes da Energy Vault em cumprir contratos de vendas; riscos relacionados à capacidade da Energy Vault de obter e manter um vínculo de desempenho; os riscos relacionados ao recebimento de pagamento parcial da Energy Vault na forma de dívida subordinada; riscos relacionados a atrasos de tempo que afetam o preço de venda devido a Energy Vault sob seu acordo anunciado com a DG Fuels; demanda por energia renovável; a capacidade de comercializar e vender sua solução; a capacidade de negociar acordos contratuais definitivos com clientes potenciais, incluindo um acordo de compra e venda com a DG Fuels contemplado no acordo anunciado; o impacto das tecnologias competitivas; a capacidade de obter suprimento suficiente de materiais; o impacto do Covid-19; as condições econômicas globais; a capacidade de cumprir cronogramas de instalação; os atrasos na construção e licenciamento e aumentos de custos relacionados; os riscos relacionados ao desempenho dos sistemas fornecidos à DG Fuels; os efeitos da concorrência nos negócios futuros da Energy Vault; a quantidade de pedidos de resgate feitos pelos acionistas públicos da Novus; e os fatores discutidos na Declaração de Registro e na Declaração de Registro da Novus no Formulário S-4 em relação à combinação de negócios sob o título "Fatores de Risco" e seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 sob o título “Fatores de Risco” e outros documentos da Novus arquivados, ou a serem arquivados, na SEC.

Informações importantes sobre a combinação de negócios proposta e onde encontrá-la

Esta comunicação está sendo feita em relação à transação de fusão proposta envolvendo a Novus e a Energy Vault. A Novus apresentou uma declaração de registro no Formulário S-4 com a SEC, que inclui uma declaração de procuração/prospecto preliminar da Novus, e certos documentos relacionados, a serem usados na assembleia de acionistas para aprovar a combinação de negócios proposta e assuntos relacionados. Os investidores e detentores de títulos da Novus devem ler a declaração de procuração/prospecto, bem como quaisquer emendas a ela e outros documentos relevantes que serão arquivados na SEC, com cuidado e em sua totalidade porque contêm informações importantes sobre a Energy Vault, Novus e a combinação de negócios. A declaração de procuração definitiva será enviada aos acionistas da Novus em uma data de registro a ser estabelecida para a votação da combinação de negócios proposta. Os investidores e detentores de títulos também poderão obter cópias da declaração de registro e outros documentos contendo informações importantes sobre cada uma das empresas, uma vez que tais documentos sejam arquivados na SEC, sem custo, no site da SEC em www.sec.gov. As informações contidas ou que podem ser acessadas por meio dos sites mencionados neste comunicado à imprensa não são incorporadas por referência e não fazem parte deste comunicado à imprensa.

Participantes da Solicitação

A Novus e seus conselheiros e diretores executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Novus em conexão com a combinação de negócios proposta. A Energy Vault e conselheiros e diretores executivos também podem ser considerados participantes em tal solicitação. Os detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre os nomes, afiliações e interesses de alguns conselheiros e diretores da Novus na solicitação lendo o Relatório Anual da Novus no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020, Relatório Trimestral em Formulário 10-Q para os seis meses findos em 30 de junho de 2021 e a declaração de procuração/prospecto e outros documentos relevantes e outros materiais arquivados com a SEC relativo à combinação de negócios quando estiverem disponíveis. As informações sobre os interesses dos participantes da Novus na solicitação, que podem, em alguns casos, ser diferentes dos de seus acionistas em geral, serão estabelecidas na declaração de procuração/prospecto relativo à combinação de negócios quando estiver disponível.

Sem oferta ou solicitação

Esta comunicação não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar títulos ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem deverá haver nenhuma venda de títulos em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal outra jurisdição.

