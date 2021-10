CURACLE e Théa annunciano un accordo di licenza e collaborazione per lo sviluppo e la commercializzazione di un trattamento a somministrazione orale per l’edema maculare diabetico e la degenerazione maculare senile essudativa

SEUL, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--CURACLE, una società biofarmaceutica coreana, ha annunciato quest’oggi di aver concluso un accordo di licenza e collaborazione esclusivo con Théa Open Innovation, la società sorella di Théa, azienda di oftalmologia indipendente numero uno in Europa che vanta 150 anni di storia, finalizzato allo sviluppo e alla commercializzazione di CU06-RE di CURACLE, che potenzialmente potrà diventare il primo trattamento a somministrazione orale per l’edema maculare diabetico e la degenerazione maculare senile essudativa (wet age-related macular degeneration, wet-AMD).

Ai sensi dell’accordo, CURACLE riceverà un pagamento anticipato di 6 milioni di dollari USD e potrebbe ricevere fino a 157,5 milioni di dollari per il conseguimento di potenziali traguardi di sviluppo, normativi e commerciali, così come per i diritti sulle vendite qualora lo sviluppo di CU06-RE abbia successo e a seguito del quale CURACLE avrà diritto a ricevere corrispettivi per un totale di fino a 2 miliardi di dollari USD. Théa e CURACLE collaboreranno da vicino allo sviluppo clinico di questo nuovo farmaco a somministrazione orale. CURACLE sarà responsabile degli studi clinici di Fase I e II, mentre TOI fungerà da sostegno finanziario e infrastrutturale. Sempre in base ai termini del suddetto accordo, CURACLE conserverà i diritti di commercializzazione in tutti i Paesi asiatici, mentre Théa avrà i diritti di commercializzazione in tutti gli altri Paesi del mondo.

A quanto dichiarato dal Dr. Young Guen Kwon, fondatore di CURACLE, “si prevede che CU06-RE sarà il primo trattamento ‘a somministrazione orale’ per l’edema maculare diabetico e la degenerazione maculare senile essudativa che, proprio grazie all’efficacia e alla comodità delle modalità trattamento, promette di diventare lo standard terapeutico in grado di ridurre il numero di somministrazioni tramite iniezione intravitreale (intravitreal injection, IVT) mediate dalla co-somministrazione di prodotti anti-fattore di crescita endoteliale vascolare (anti-vascular endothelial growth factor, VEGF).” Il Dr. Kwon ha poi aggiunto che “in quanto primo bloccante della disfunzione endoteliale vascolare sviluppato con la tecnologia della piattaforma SOLVADYS di CURACLE, CU06-RE potrà essere adottato per i pazienti i cui sintomi sono peggiorati a causa della resistenza alle iniezioni con anti-VEGF, infondendo maggiore speranza in quei pazienti che, al momento, non hanno opzioni di trattamento adatte.”

“Grazie a questo sodalizio strategico e collaborativo con Théa, società di oftalmologia leader globale, possiamo accelerare lo sviluppo di CU06-RE quale primo trattamento orale e primo bloccante della disfunzione endoteliale vascolare al mondo”, ha dichiarato Jae Hyeon Ryu, amministratore delegato di CURACLE. “Auspichiamo di fornire trattamenti innovativi più rapidi a milioni di pazienti affetti da edema maculare diabetico e da degenerazione maculare senile essudativa in tutto il mondo che, privi di opzioni terapeutiche adatte, stanno soffrendo”, ha aggiunto il sig. Ryu.

“Questa collaborazione con CURACLE, un’azienda biotecnologica davvero innovativa con una piattaforma tecnologica rivoluzionaria, è per noi motivo di grande entusiasmo”, ha osservato il sig. Jean-Frédéric Chibret, presidente di Théa. Il sig. Chibret ha poi aggiunto che “con questa collaborazione di licenza, Théa e CURACLE potranno fornire un nuovo trattamento di prim’ordine che offre un’alternativa, un percorso non invasivo e, soprattutto, comodità ai pazienti. Questo accordo è in linea con le altre partnership che abbiamo stilato negli ultimi due anni ed evidenzia ancor di più la nostra disponibilità a costruire una pipeline per la retina solida e diversificata.”

Informazioni su CURACLE

CURACLE (KOSDAQ) è una società biofarmaceutica allo stadio clinico coreana orientata alla scoperta, allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative per il trattamento delle malattie e dei tumori metabolici vascolari e incurabili senili.

Fondata nel 2016, CURACLE ha sviluppato il sistema per lo screening dell’espressività patogenetica delle malattie, la piattaforma SOLVADYS, in grado di effettuare lo screening delle sostanze che convertono direttamente le caratteristiche patologiche dei vasi capillari quali l’aumento della permeabilità vascolare, l’attivazione infiammatoria e l’apoptosi utilizzando cellule endoteliali primarie specifiche degli organi umani. La piattaforma SOLVADYS migliora drasticamente l’efficacia e la facilità di somministrazione in condizioni di malattia cronica e acuta accompagnate da un aumento della permeabilità vascolare, infiammazioni e una perdita di cellule endoteliali.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.curacle.com

Informazioni su Théa e Théa Open Innovation

Théa è una prestigiosa società farmaceutica indipendente europea specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti per la cura degli occhi.

Con sede a Clermont-Ferrand, Francia, questa azienda a conduzione familiare ha continuato ad espandersi aprendo più di 30 affiliate e uffici in Europa, Russia, Nord Africa, Nord e Sud America. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 75 Paesi.

Théa Open Innovation (TOI) è una società sorella di Théa. La missione di TOI è di stringere collaborazioni con società e università per contribuire a introdurre sul mercato i prodotti più innovativi nel campo dell’oftalmologia.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.laboratoires-thea.com/en

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.