Iconic Sports Acquisition Corp. completa la sua offerta pubblica iniziale aumentata e raccoglie 345 milioni di dollari

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Iconic Sports Acquisition Corp. ("Iconic Sports" o la "Società") oggi ha annunciato la chiusura della sua offerta pubblica iniziale aumentata da 34.500.000 quote, comprensiva di 4.500.000 quote emesse a seguito dell'esercizio completo dell'opzione di over-allotment da parte dei sottoscrittori. Il prezzo dell'offerta era di 10,00 dollari USA per quota e i proventi lordi sono stati di 345 milioni di dollari.

Iconic Sports è una SPAC, una special purpose acquisition company costituita per formare una combinazione aziendale con una o più imprese. Secondo le previsioni, la Società dovrebbe sfruttare la capacità del gruppo sponsor e del team dirigenziale di identificare, acquisire e accelerare business nel comparto dello sport mondiale o in settori adiacenti, come dati, analisi, media e tecnologia. La Società in questo modo intende concentrare la ricerca sia su attività iconiche, come il franchising sportivo, che completeranno la sua esperienza differenziata e potranno usufruire della sua leadership operativa strategica e concreta, sia su aree che ritiene presentino opportunità di rendimenti interessanti, adeguati al rischio, con la realizzazione di una piattaforma per futuri investimenti.

Il gruppo sponsor nominato da Iconic Sports è un partenariato tra James G. Dinan, Alexander Knaster, Edward Eisler e Tifosy SponsorCo LLC, un'affiliata di Tifosy Capital & Advisory, importante azienda boutique di consulenza sportiva. La Società è guidata dai co-CEO Gianluca Vialli e Fausto Zanetton e fonde una potente combinazione di competenza, relazioni industriali ed esperienza globale in diversi ambiti sportivi, finanziari e dirigenziali.

Per allineare ulteriormente gli interessi del gruppo sponsor, del management e degli azionisti della Società, il gruppo sponsor nel corso dell'offerta ha acquistato un pacchetto di quote del valore di 50 milioni di dollari, al prezzo dell'IPO.

I joint book-running manager per l'offerta sono stati Credit Suisse Securities (USA) LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.

Il 22 ottobre 2021 ha preso il via il trading delle quote della Società presso la Borsa di New York ("NYSE", New York Stock Exchange) con il simbolo "ICNC.U". Ogni quota è formata da un'azione ordinaria di classe A della Società e dalla metà di un warrant convertibile. Ciascun warrant intero conferisce al titolare il diritto di acquistare un'azione ordinaria di classe A della Società al prezzo di 11,50 dollari per azione. Dopo l'inizio del trading distinto dei titoli inclusi nelle quote, secondo le previsioni le azioni ordinarie di classe A e i warrant dovrebbero essere quotati al NYSE rispettivamente con i simboli "ICNC" e "ICNC WS".

L'offerta è stata effettuata unicamente tramite prospetto informativo, consultabile nella sezione EDGAR sul sito web della Securities and Exchange Commission, all'indirizzo www.sec.gov, oppure facendo richiesta a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, telefono: 1-800-221-1037, email: usa.prospectus@credit-suisse.com, o a Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014, email: prospectus@morganstanley.com.

In data 21 ottobre 2021 è diventata effettiva una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né verrà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulterebbe illegale prima della registrazione o qualificazione, ai sensi delle leggi in materia di titoli di tale stato o giurisdizione.

Nota cautelativa sulle dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni che possono rappresentare "dichiarazioni a carattere previsionale", anche in rapporto all'offerta pubblica iniziale e all'utilizzo previsto dei proventi netti. Non viene fornita alcuna garanzia relativamente al fatto che l'offerta sopra illustrata sarà completata, che sarà completata secondo i termini descritti, o che i proventi netti dell'offerta saranno utilizzati come indicato. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali al di fuori del controllo della Società, ivi compreso quanto riportato nella sezione sui fattori di rischio inclusa nella dichiarazione di registrazione della Società e nel prospetto preliminare per l'offerta della Società, depositato presso la Securities and Exchange Commission ("SEC"). È possibile consultare le copie di tali documenti sul sito web della SEC, www.sec.gov. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni per apportare revisioni o modifiche successivamente alla data di questo comunicato stampa, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

