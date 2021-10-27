Andersen Global攜手喀麥隆合作公司鞏固非洲平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著總部位於喀麥隆的合作公司Phoenix Advisory Limited的加入，Andersen Global進一步鞏固其非洲平臺。

Phoenix Advisory的團隊包括管理合夥人Albert Désiré Zang和10餘名專業人員。該公司致力於為喀麥隆和其他非洲國家的個人、企業和公司提供稅務服務。

Albert表示：「我們每一位專業人員都全力為客戶提供卓越服務。我們的成長是由客戶需求驅動，擴充專長及資源對我們至關重要。Andersen Global致力於提供優質服務，將可強化我們的能力。我們將攜手為本地及海外客戶提供無縫服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Albert及其同事是一支高素質團隊，擁有非凡的志向和熱情。他們熟悉喀麥隆和非洲的商務和稅務法規，擁有與我們相同的文化和價值觀。在我們繼續在非洲大陸擴張業務之際，他們的加入是對我們在該地區擴張策略的又一重要助力。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾323個地點發展業務。

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