Andersen Global携手喀麦隆合作公司巩固非洲平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着总部位于喀麦隆的合作公司Phoenix Advisory Limited的加入，Andersen Global进一步巩固了其非洲平台。

Phoenix Advisory的团队包括管理合伙人Albert Désiré Zang和10余名专业人员。该公司致力于为喀麦隆和其他非洲国家的个人、企业和公司提供税务服务。

Albert表示：“我们每位专业人员都全身心地为客户提供卓越服务。我们的增长受客户需求驱动，扩展专长及资源对我们至关重要。Andersen Global致力为提供优质服务，与其合作将增强我们的能力。我们将携手为本地及海外客户提供无缝服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Albert及其同事是一支高素质团队，拥有非凡的志向和热情。他们熟悉喀麦隆和非洲的商务和税务法规，拥有与我们相同的文化和价值观。在我们继续在非洲大陆拓展业务之际，他们的加入是对我们在该地区扩张战略的又一重要补充。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾323个地点开展业务。

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