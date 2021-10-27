辉凌在ACG 2021上呈报基于微生物群的在研活体生物治疗药物RBX2660的获奖真实世界转归分析

新泽西州帕西帕尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--辉凌医药(Ferring Pharmaceuticals)及辉凌旗下公司Rebiotix今天发布美国胃肠科学会2021年会上两项关键回顾性分析的结果。一项分析评估在研RBX2660对伴常见合并症的广泛CDI患者队列的安全性和有效性，荣获旨在表彰优质、新颖、独特和前沿研究的主席壁报奖(Presidential Poster Award)。

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虽然前瞻性临床试验的入选标准常被狭义定义为纳入仅有CDI诊断的患者，但本次分析使研究人员能够评估RBX2660对更能反映真实世界环境的患者群体的影响。本次分析中，94例伴反复CDI (rCDI)患者常见合并症的参研者按美国食品药品监督管理局(FDA)酌情用药政策接受RBX2660治疗。分析显示治疗成功率为82.8%，接受一剂(83.3%)与接受两剂(82.5%)的参研者之间未见差异。治疗成功定义为RBX2660给药后八周时未见CDI复发。首剂给药后出现缓解的参研者中，88.7%的临床缓解可持续至六个月。本次真实世界分析中的安全性转归与前瞻性研究相当，治疗中出现的不良事件的严重程度绝大多数为轻度至中度1。

耶鲁大学医学院Paul Feuerstadt, MD, FACG, AGAF表示：“该回顾性研究结果可提供关于RBX2660的关键补充信息，因为它支持这样一个概念：对照良好的前瞻性临床试验所见数据可在真实世界环境中复制。该研究显示，即使入选标准宽泛，RBX2660的表现仍接近2期和3期试验较狭义和局限的纳入。该回顾性研究纳入伴不同合并症的患者，更能代表艰难梭菌感染群体，同样易于发生致残性的反复感染循环。”

该群体的合并症包括：胃食管反流病(47.9%)；肠易激综合征(17%)；胃炎(11.7%)；便秘(8.5%)；镜下结肠炎(7.4%)；憩室炎(6.4%)；克罗恩病(5.3%)和溃疡性结肠炎(4.3%) 1。

第二篇摘要的研究人员对65岁或以上至少有一次CDI发作伴或不伴IBD的患者的转归发生率和医疗资源占用开展真实世界比较。该分析依据2009年至2017年间分析的Medicare数据，合计包括497,489例CDI患者，其中36,059例诊断为IBD。总体而言，无并发IBD的CDI患者的死亡率较高，包括克罗恩病(CD)（42.9% vs伴CD的34.7%；p <0.0001）和溃疡性结肠炎(UC)（42.9% vs伴UC的40.0%；p <0.0001)。伴IBD患者中，原发性CDI患者的死亡率（CD 37.6%；UC 44.6%）高于反复CDI（CD 28.7%；UC 31.1%；p <0.001）2。

尽管所有研究组的住院率都很高——介于86%至99%之间（p <0.0001）——但伴CDI和IBD者占用较多医疗资源，包括住院时间较长以及30天再入院率较高。死亡患者中，伴CDI和UC者每月费用显著高于伴CD者。研究人员指出，由于风险升高，伴IBD的CDI患者可能会较快检出，并且需要较多资源来稳定这两种病况，这或可解释死亡率较低而医疗保健占用率较高的原因2。

关于肠道微生物组和艰难梭菌感染

艰难梭菌感染(CDI)是影响全球民众的一种严重且可能致命的疾病。艰难梭菌是一种可引起致残性症状的细菌，例如重度腹泻、发烧、胃压痛或疼痛、食欲丧失、恶心和结肠炎3。美国疾病控制与预防中心(CDC)宣布CDI为公共卫生威胁，CDI每年仅在美国就可导致约50万人患病和数万人死亡，需要立即采取紧急行动3,4,5。

艰难梭菌感染通常是复发恶性循环的开始，给患者和医疗系统造成沉重负担6,7。高达35%的CDI病例在初次诊断后会复发8,9，复发者发生进一步感染的风险显著升高10,12,12,13。据估计，首次复发后，高达60%的患者可能会再次复发14。

艰难梭菌反复感染(rCDI)与肠道微生物组的破坏或“生态失调”有关。肠道微生物组是高度多样化的微生物群落，对人类健康有着至关重要的作用。越来越多的证据表明，肠道微生物组的组成和/或多样性受到破坏时，可能会带来相关的严重疾病风险，包括CDI。目前rCDI的标准治疗是抗生素，抗生素无法解决潜在的生态失调或恢复肠道微生物组14。研究显示，使用抗生素会破坏肠道微生物组的生态，而且也是rCDI的主要风险因素8,9,15。

恢复肠道微生物组越来越被认为是艰难梭菌反复感染的一种有前途的治疗选择16。

关于RBX2660

RBX2660是一种在研的、潜在的、同类首创的、基于微生物群的活体生物治疗药物，可将广谱多样的微生物集输送至肠道，以减少艰难梭菌反复感染。RBX2660已获得美国食品药品监督管理局(FDA)快通道、孤儿药和突破性治疗药物认证。枢纽性3期研究立足于近十年的研究，可靠的临床和微生物组数据采集自6项对照临床试验，参研者逾1,000例。

关于辉凌医药

辉凌医药是一家研究型专业生物制药集团，致力于帮助全世界人民建立家庭和生活更加美好。辉凌总部位于瑞士圣普雷，是生殖医学和孕产妇健康以及胃肠和泌尿专科领域的领导者。辉凌为孕产妇和婴儿开发治疗药物已逾50年，产品阵容涵盖从受孕到分娩的各种治疗。辉凌是一家未上市的公司，成立于1950年，目前在全球拥有约6,500名员工，在近60个国家拥有自营子公司，产品销往110个国家。辉凌研究所有限公司(FRI)位于美国圣迭戈，是全球药物发现和外部创新事业部的一部分，后者是辉凌医药的研究和创意“引擎”。FRI是辉凌研发组织不可或缺的一部分，专注于早期药物发现和开发。欲了解更多信息，请访问www.ferring.com或在Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube上关注该公司。

辉凌致力于探索微生物组与人类健康之间的至要关联，始于艰难梭菌反复感染的威胁。随着2018年收购Rebiotix和其他几家联盟，Ferring成为微生物组研究领域的全球领导者，开发基于微生物组的新型治疗药物，以满足未获满足的重大需求，帮助人类生活更加美好。请关注该公司在Twitter和LinkedIn上的微生物组治疗药物开发专题频道。

关于Rebiotix

辉凌旗下公司Rebiotix Inc是一家后期临床微生物组公司，专注于利用人类微生物组的力量来革新挑战性疾病的治疗。Rebiotix在其基于微生物群的开创性MRTTM药物平台上建立了多元化的在研药物产品。该平台包含的在研药物技术旨在向患者肠道内输送广谱活体微生物集，有望修复人类微生物组。欲了解有关Rebiotix及其针对人类微生物组的药物产品线治疗各类病况的更多信息，请访问www.rebiotix.com，或在Twitter、Facebook、LinkedIn和YouTube上关注该公司。

关于ACG

美国胃肠科学会(ACG)是教育胃肠科(GI)专业人员和公众有关消化系统疾病的公认领导者。我们的使命是通过科研、教育、预防和治疗领域的专长、创新和倡导，向胃肠病患者提供世界一流的医护。如需了解更多信息，请访问www.gi.org。

参考文献：

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