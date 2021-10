NHOA fournira une capacité de stockage d'énergie de plus de 400MWh à Taïwan

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir d'annoncer que TCC (TWSE : 1101), un groupe industriel asiatique prééminent – actionnaire majoritaire de NHOA – leader dans le développement des énergies renouvelables et de la capacité de stockage d'énergie dans la région, a choisi NHOA comme fournisseur de technologie pour renforcer son engagement vert avec deux projets emblématiques de stockage d'énergie à Taïwan.

Les deux systèmes, d’une capacité totale d'environ 160MW/420MWh, qui seront situés dans la cimenterie de TCC à SuAo et dans le parc industriel de HePing, seront possédés et exploités par le Groupe TCC pour fournir des services auxiliaires au réseau taïwanais. Cela devrait être le plus important projet de stockage d'énergie à grande échelle offrant la nouvelle gamme de services de support de fréquence introduite par l'opérateur du système de transmission Taiwan Power Corporation.

Les systèmes feront partie de l'un des schémas de services auxiliaires les plus avancés et les plus ambitieux au monde, superposant différents services tels que la régulation de la fréquence et le déplacement de la charge, grâce aux technologies essentielles et exclusives de NHOA, notamment son système de gestion de l'énergie « Prophet ».

Nelson Chang, président de TCC et de NHOA, a déclaré « Dans le sillage de la COP26, l'avenir de notre monde dépend des actions sur l'énergie verte et la réduction du CO2. Et l'énergie verte dépend du stockage. Il s'agit d'un excellent exemple de coopération efficace et proactive entre l'Europe et l'Asie pour déployer des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour soutenir la réduction du CO2 énergétique ».

« Ceux-ci sont les premiers systèmes à la grande échelle de NHOA en Asie et ils s'ajoutent au récent projet australien, confirmant la prééminence de notre technologie en Asie-Pacifique, une région qui représente désormais près de 50% de nos 1,3GWh de projets en développement dans le monde, et le pilier de nos résultats pour 2022 et 2023 », a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.

« Nous sommes reconnaissants et fiers de travailler avec TCC dans la mise en œuvre de ces projets emblématiques, qui contribuent à positionner Taïwan à l'avant-garde de la transition énergétique en Asie », a commenté Giuseppe Artizzu, CEO de NHOA Energy et directeur général du Groupe NHOA.

Les projets de SuAo et HePing seront développés par la Global Business Line Storage de NHOA, opérant par l'intermédiaire de NHOA Energy S.r.l. et de ses filiales dans le monde, qui travaillent activement au soutien des systèmes électriques du monde entier dans la transition vers les énergies renouvelables. NHOA sera le fournisseur de technologie pour les projets livrés clé en main, et la construction est prévue pour une livraison d'environ 110MWh à SuAo avant la fin de 2022 et d'environ 310MWh à HePing avant le troisième trimestre de 2023.

* * *

NHOA informe également que la « Mise à jour commerciale et opérationnelle T3 » annoncée le 23 juillet 2021 dans le cadre du Masterplan10x sera publiée à la date du présent communiqué après la clôture du marché. La « Mise à jour commerciale et opérationnelle T3 » sera présentée avec les projets SuAo et HePing dans la conférence téléphonique des investisseurs prévue pour le 28 octobre 2021 à 8:00 heures CET. Les détails de la connexion et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société nhoa.energy et la « Mise à jour commerciale et opérationnelle T3 » sera disponible sur la page « Investors » dans la section « Regulatory Information ».

* * *

NHOA

NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de l'entreprise www.nhoa.energy.

