Aankondiging tijdens kENUP Roundtable: BioNTech plant mRNA-faciliteit in Afrika voor medio 2022

BioNTech SE heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf van plan is om medio 2022 te starten met de bouw van de eerste ultramoderne productielocatie voor op mRNA gebaseerde vaccins in de Afrikaanse Unie. Dit is de volgende stap in de inspanningen van BioNTech om duurzame end-to-end oplossingen voor de levering van vaccins op het Afrikaanse continent te implementeren. Het besluit is het resultaat van een ontmoeting tussen de minister van Volksgezondheid van Rwanda, Dr. Daniel M. Ngamije; de minister van Buitenlandse Zaken van Senegal, Aïssata Tall Sall; Ugur Sahin, MD, CEO en medeoprichter van BioNTech; en Sierk Poetting, COO van BioNTech; evenals Dr. Sabin Nsanzimana, directeur-generaal van het Rwanda Biomedical Center; en Dr Amadou Alpha Sall, directeur-generaal van het Institut Pasteur de Dakar in Kigali, Rwanda. De bijeenkomst volgde na de uitnodiging van de kENUP Foundation en vond plaats als nevenevenement van de Tweede Ministeriële Bijeenkomst van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie en resulteerde in een memorandum van oevreenstemming (MoU). Dit komt nadat de partijen een gezamenlijk communiqué hebben ondertekend tijdens een eerdere bijeenkomst in Berlijn op 27 augustus 2021.

“Ik wil alle deelnemers aan de bijeenkomst van vandaag bedanken voor de steun en het vertrouwen om de eerste mRNA-productiefaciliteit binnen de Afrikaanse Unie op te zetten. Samen zullen we werken aan de ontwikkeling van een regionaal productienetwerk om de toegang tot in Afrika gemaakte vaccins te ondersteunen, voor Afrika,” aldus Ugur Sahin, M.D., CEO en mede-oprichter van BioNTech. “Ons doel is om vaccins te ontwikkelen in de Afrikaanse Unie en om duurzame productiecapaciteiten voor vaccins op te zetten om gezamenlijk de medische zorg in Afrika te verbeteren. We hebben de afgelopen weken grote vooruitgang geboekt, wat ons op weg zal helpen om deze plannen te realiseren.”

Sierk Poetting, COO van BioNTech, voegde toe: “We streven ernaar om de bouw van een GMP-gecertificeerde productiefaciliteit te versnellen en zijn van plan om medio 2022 met de bouw ter plaatse te beginnen. Het MoU onderstreept dat tijd een kritische succesfactor is bij de ontwikkeling van duurzame vaccinproductie voor de Afrikaanse Unie. We hebben de planning afgerond en de eerste middelen voor de nieuwe faciliteit zijn al besteld.”

De partijen komen overeen om met onmiddellijke ingang gezamenlijk end-to-end productiecapaciteit voor op mRNA gebaseerde vaccins in Afrika op te zetten. BioNTech heeft de bouwplannen afgerond en de middelen besteld, die medio 2022 zullen worden opgeleverd. De nieuwe productiefaciliteit zou het eerste knooppunt kunnen worden in een gedecentraliseerd en robuust Afrikaans end-to-end productienetwerk dat een jaarlijkse productiecapaciteit van enkele honderden miljoen mRNA-vaccindoses mogelijk maakt.

BioNTech is van plan een schaalbaar bouwnetwerk te ontwikkelen en te implementeren op basis van de expertise en lessen die zijn getrokken uit de opstart van de productiefaciliteit van het bedrijf in Marburg. Om een doelmatige opzet van productiecapaciteiten volgens GMP-normen mogelijk te maken, zal BioNTech beginnen met de bouw en validatie van een eerste productielijn die de productie van geneesmiddelen mogelijk maakt voor ongeveer 50 miljoen van bijv. COVID-19-vaccindoses per jaar, zodra deze volledig operationeel is. De capaciteit zal achtereenvolgens worden vergroot door verdere productielijnen en locaties toe te voegen aan het productienetwerk op het continent, waardoor de productie van honderden miljoenen mRNA-vaccindoses wordt ondersteund.

BioNTech zal in eerste instantie de faciliteit bemannen, in handen hebben en exploiteren om de veilige en snelle start van de productie van op mRNA gebaseerde vaccindoses te ondersteunen. BioNTech is van plan de productiecapaciteit en de knowhow over te dragen aan lokale partners. Daarom kwamen BioNTech, de Rwanda Development Board en het Institut Pasteur de Dakar in Senegal overeen om snel de vereiste HR-capaciteit en -systemen op te bouwen, zodat de partners de eigendoms- en operationele taken kunnen overnemen. Tegelijkertijd hebben de Republiek Rwanda en het Institut Pasteur de Dakar zich ertoe verbonden om de vul- en afwerkingscapaciteiten op te schalen om het lokale end-to-end productieproces te voltooien. Daarnaast is BioNTech in gesprek over een uitbreiding van de huidige samenwerking met de in Kaapstad gevestigde vaccinfabrikant Biovac, die deel uitmaakt van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinproductienetwerk.

Dr. Daniel Ngamije, minister van Volksgezondheid van de Republiek Rwanda: "Het is essentieel voor de gezondheidszekerheid en welvaart van ons continent om end-to-end vaccinproductie van biologische geneesmiddelen naar Afrika te brengen. Rwanda zet zich in om samen te werken met de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, BioNTech en andere technologiepartners teneinde dit zo snel mogelijk te realiseren.”

"Het BioNTech-partnerschap zal niet alleen fysieke infrastructuur bouwen, maar ook de menselijke capaciteit in Afrika versterken om de meest geavanceerde vaccintechnologieën te ontwikkelen," stelde minister van Buitenlandse Zaken, Aïssata Tall Sall. “Met tientallen jaren ervaring in het produceren van vaccins tegen gele koorts, is het Institut Pasteur de Dakar klaar om samen te werken met BioNTech om de uitdaging aan te gaan om mRNA-vaccins voor Afrika te ontwikkelen."

Dr Monique Nsanzabaganwa, vice-voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie: "Door samen te werken in de geest van deze bijeenkomst, kunnen de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, belangrijke technologiepartners en andere belanghebbenden beslissende bijdragen en effectieve coördinatie leveren in de strijd tegen deze pandemie en toekomstige gezondheidsproblemen."

Jutta Urpilainen, Commissaris van de Europese Unie voor Internationale Partnerschappen: “Ik ben er trots op deze volgende, concrete stap te verwelkomen in de richting van het maken van op mRNA gebaseerde vaccins in Afrika, voor Afrika. Via ons Team Europe Initiative aangaande lokale productie en toegang tot vaccins, medicijnen en medische technologieën, zet de Europese Unie zich in om van dit initiatief een succes te maken.”

Dr Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Afrika: "State-of-the-art faciliteiten zoals deze zullen levensreddend en baanbrekend zijn voor Afrika en kunnen ertoe leiden dat miljoenen geavanceerde vaccins worden gemaakt voor Afrikanen, door Afrikanen, in Afrika. Dit is ook cruciaal voor het overdragen van kennis en knowhow, het binnenhalen van nieuwe banen en vaardigheden en uiteindelijk het versterken van de gezondheidszekerheid van Afrika. De WGO is klaar om met landen samen te werken om hun inzet voor de productie van vaccins op te voeren.”

Holm Keller, uitvoerend voorzitter van de kENUP Foundation: “Wereldwijde vaccingelijkheid is de sleutel tot het versnellen van het einde van de pandemie. De aankondiging van vandaag is een belangrijke volgende stap in de richting van duurzame vaccinproductie in Afrika. We zijn onze partners dankbaar voor hun beslissende bijdrage en hun onvermoeibare inzet om de snelle productie van vaccins in Afrika te realiseren.”

Het initiatief is afgestemd op het Team Europe Initiative aangaande de productie en toegang tot vaccins, medicijnen en medische technologieën (MAV+) onder leiding van de Europese Commissie in samenwerking met de EU-lidstaten en de Europese Investeringsbank.

Meer informatie is te vinden op www.kenup.eu.

