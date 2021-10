Dialpad renforce son expansion sur le marché européen en s’associant avec Workair

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Dialpad Inc., leader du secteur de la collaboration et des communications alimentées par l’IA, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Workair, fournisseur leader de systèmes de téléphonie d’entreprise ainsi que de solutions de centres de contact en Irlande. Le partenariat Dialpad-Workair permettra à Workair de répondre à une demande croissante en solutions de communications dans le cloud, grâce à Dialpad®, meilleure plateforme pour une expérience véritablement unifiée de Communications en tant que Service (TrueCaaS™). Simple à déployer, disponible sur n’importe quel appareil, et soutenue par Voice Intelligence (Vi™) afin de créer des archives explorables pour chaque appel, Dialpad améliore les communications entre employés, clients et partenaires d’affaires travaillant depuis n’importe où.

« Workair est parvenue à apporter en Irlande les tout derniers produits de téléphonie d’entreprise et de centres de contact. L’arrivée de Dialpad renforce notre gamme de produits, grâce à un partenaire cloud de pointe, auquel font confiance les sociétés les plus innovantes, parmi lesquelles Uber, Stripe et WeWork », a déclaré Stephen Mackarel, directeur général de Workair. « Dialpad est une plateforme de communications cloud alimentée par l’IA, qui couvre un ensemble complet de besoins en communications modernes d’entreprise, notamment la voix, la messagerie, les conférences vidéo et les centres de contact, ce qui permet aux employés de collaborer en toute sécurité, où qu’ils se situent, sur n’importe quel appareil, à partir d’une seule et unique plateforme. Nous sommes heureux d’accueillir Dialpad chez Workair et en Irlande. »

Dialpad est le seul fournisseur de communications unifiées en tant que service (UCaaS) et de capacités de centre de contact en tant que service (CCaaS) délivrées à partir d’une plateforme cloud d’entreprise, en tant que solution de communications véritablement unifiée. Sur une seule plateforme, d’un simple toucher du doigt sur l’application, TrueCaaS fournit des offres de collaboration et de communications professionnelles de catégorie entreprise, pour les sociétés de toutes tailles. Grâce à une solution unifiée délivrée via un seul écran et dotée d’une interface intuitive, Dialpad aide les clients à simplifier la collaboration en entreprise, ainsi qu’à éviter le phénomène croissant de la « surcharge d’applications ». Les produits de Dialpad sont conçus pour les effectifs à distance d’aujourd’hui et de demain, et offrent aux équipes professionnelles dispersées une expérience fluide, pour une collaboration productive.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Workair, et impatients de proposer la plateforme de communications cloud novatrice de Dialpad à davantage d’entreprises sur le marché irlandais », a déclaré Mike Kane, vice-président principal, Canaux de distribution, chez Dialpad. « À l’heure où Dialpad s’étend rapidement sur le marché EMOA, notre partenariat avec Workair nous propulsera vers l’avant, et nous permettra d’exploiter notre dynamique pour surpasser les prévisions de croissance. »

Découvrez comment Dialpad utilise l’IA pour unifier les UCaaS et les CCaaS

En savoir plus sur l’expérience d’Enova Energy avec Dialpad

Découvrez pourquoi Dialpad est un acteur majeur de l’IDC MarketScape : Worldwide UCaaS Service Providers for SMB and Enterprise 2021 Vendor Assessments (Prestataires de service UCaaS à l’échelle mondiale pour les PME et les entreprises, Évaluations des fournisseurs, édition 2021)

À propos de Dialpad

Dialpad est le leader mondial des communications d’IA pour les entreprises, et transforme la manière dont le monde travaille ensemble. Les clients de Dialpad bénéficient de communications véritablement unifiées, pour les entreprises et les clients, incluant système de téléphonie dans le cloud pour les entreprises, messagerie texte et messagerie d’équipe, réunions vidéo, ainsi que le Centre de contact d’IA le plus avancé au monde — le tout en une seule et formidable application. Plus de 7 000 marques innovantes et plusieurs millions de personnes utilisent Dialpad pour connecter leurs équipes n’importe où, notamment Motorola Solutions, Netflix, T-Mobile, Twitter, Uber et WeWork. Rendez-vous sur www.dialpad.com pour en savoir plus et obtenir une démonstration.

À propos de Workair

Créée en 2016, Workair repose sur les fondations d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des communications et technologies. Ses systèmes de téléphonie pour les entreprises et ses solutions de centres d’appels offrent une solution complète qui bénéficie à la direction, aux employés et aux clients. Nous combinons voix, vidéo, messagerie, intégrations et analytique sur une seule et même plateforme, pour transformer la manière dont les entreprises communiquent. Workair s’associe aux leaders mondiaux de l’univers des solutions de communication pour fournir le meilleur système, qui peut être adapté pour répondre à vos besoins professionnels spécifiques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.