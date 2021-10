Dialpad versterkt haar Europese marktuitbreiding door partnership met Workair

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Dialpad Inc., marktleider in AI-aangedreven communicatie en samenwerking heeft vandaag haar samenwerkingsverband bekendgemaakt met Workair, een vooraanstaand aanbieder van bedrijfstelefoonsystemen en contactcentrumoplossingen in Ierland. Het Dialpad-Workair-samenwerkingsverband zal Workair sterker maken om opgewassen te zijn tegen de toenemende vraag naar cloudcommunicatie-oplossingen met Dialpad®, hét platform voor de werkelijk verenigde Communications-as-a-Service (TrueCaaS™)-ervaring. Eenvoudig in te zetten, beschikbaar op elk apparaat en ondersteund met Voice Intelligence (Vi™) verbetert Dialpad communicatie tussen werknemers, klanten en bedrijfspartners van overal om van elk telefoongesprek een doorzoekbaar archief te maken.

“Workair heeft een verleden van het naar Ierland halen van de nieuwste bedrijfstelefoon- en contactcentrumproducten. De toevoeging van Dialpad versterkt onze productportefeuille met een geavanceerde cloudprovider die door de innovatiefste bedrijven, waaronder Uber, Stripe en WeWork wordt vertrouwd”, aldus Stephen Mackarel, Managing Director, Workair. “Dialpad is een AI-aangedreven cloudcommunicatieplatform dat een geheel scala aan bedrijfscommunicatiebehoeften omvat, waaronder voice, messaging, vergaderingen, videoconferencing en contactcentrum, die werknemers in staat stellen veilig samen te werken van overal van elk apparaat in één enkel platform. We zijn erg blij Dialpad te verwelkomen bij Workair en in Ierland.”

Dialpad is de enige aanbieder van Unified-Communications-as-a-Service (UCaaS) en Contact-Center-as-a-Service (CCaaS)-vermogen geleverd van een bedrijfscloudplatform als werkelijk verenigde communicatieoplossing. Alles vanuit één platform en door gebruik te maken van één app levert TrueCaaS ondernemerskwaliteit bedrijfscommunicatie- en samenwerkingsaanbod voor bedrijven van elke omvang. Met een verenigde oplossing die wordt geleverd via één enkel glaspaneel met een intuïtieve interface, helpt Dialpad klanten de zakelijke samenwerking te vereenvoudigen en het groeiende fenomeen ‘app overload’ (voor bijna elke taak een app) te voorkomen. De producten van Dialpad voor het huidige en toekomstige op afstand werkende personeel bieden het verspreide personeel een naadloze ervaring van productieve samenwerking.

“We zijn zeer enthousiast over dit samenwerkingsverband met Workair en kijken ernaar uit Dialpads disruptief cloudcommunicatieplatform naar meer bedrijven in de Ierse markt te brengen,” aldus Mike Kane, Senior Vice President, Channel Sales, Dialpad. “Terwijl Dialpad snel groeit in de EMEA-markt, zal de samenwerking met Workair ons vooruitstuwen en op ons momentum laten voortbouwen om de groeiverwachtingen te overstijgen.”

Over Dialpad

Dialpad is de wereldwijde leider in AI-communicaties voor bedrijven, door een verandering teweeg te brengen in hoe de wereld samenwerkt. Klanten van Dialpad profiteren van werkelijk verenigde bedrijfs- en klantencommunicatie, waaronder een cloudgebaseerd bedrijfstelefoonsysteem, tekst- en teammessaging, videovergaderingen en het meest geavanceerde AI-contactcentrum wereldwijd — en dat alles in één prachtige app. Meer dan 7000 innovatieve merken en miljoenen mensen gebruiken Dialpad om hun teams van overal te verbinden, inclusief Motorola Solutions, Netflix, T-Mobile, Twitter, Uber en WeWork. Bezoek www.dialpad.com voor meer informatie en een demo.

Over Workair

Workair is opgericht in 2016 en vertrouwd op een fundament van meer dan 30 jaar ervaring in communicatie en technologie. Hun bedrijfstelefoonsystemen en callcenteroplossingen bieden een full-service-oplossing die ten goede komt aan management, werknemers en klanten. Veranderen van de manier waarop bedrijven communiceren door voice, video, messaging, integraties en analytica op een enkel platform te combineren. Workair is partnerrelaties aangegaan met wereldwijde leiders in de communicatie-oplossingenomgeving om het beste systeem te bieden dat kan worden aangepast om te voldoen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.