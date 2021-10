Andersen Global élargit sa plateforme africaine en y intégrant un cabinet collaborateur basé au Cameroun

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa plateforme africaine avec l’ajout du cabinet collaborateur basé au Cameroun, Phoenix Advisory Limited.

L’équipe de Phoenix Advisory comprend l’associé directeur, Albert Désiré Zang, et plus de 10 professionnels. Le cabinet fournit des services fiscaux à des particuliers, des entreprises et des sociétés basés au Cameroun et dans d’autres pays africains.

« Chacun de nos professionnels s’attache à fournir aux clients une prestation du plus haut niveau », a déclaré Albert Désiré Zang. « Notre croissance étant motivée par les besoins de notre clientèle, il est important pour nous d’étendre à la fois notre savoir-faire et nos ressources. L’engagement d’Andersen Global envers un service de qualité va nous permettre de renforcer nos capacités, et ensemble, nous serons en mesure de proposer un service continu à nos clients, que ce soit au niveau local ou international. »

« Albert et ses collègues forment une équipe de haut calibre, qui se distingue par son ambition et son enthousiasme », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Les membres de l’équipe possèdent une connaissance exceptionnelle des réglementations commerciales et fiscales s’appliquant au Cameroun et en Afrique, tout en partageant la culture et les valeurs de notre organisation. Leur ajout constitue un nouvel élément important de notre stratégie d’expansion dans la région, tandis que nous continuons de développer notre activité sur le continent. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 323 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

