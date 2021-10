Dialpad consolida la sua espansione sul mercato europeo stringendo una partnership con Workair

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Dialpad Inc., leader di settore nelle comunicazioni e collaborazione basate su AI, ha annunciato in data odierna il sodalizio con Workair, fornitore di spicco di impianti telefonici e soluzioni per centri di contatto aziendali in Irlanda. La partnership Dialpad-Workair consentirà a Workair di soddisfare la crescente domanda di soluzioni di comunicazione sul cloud con Dialpad®, l’unica piattaforma per la vera esperienza unificata di comunicazioni come servizio (TrueCaaS™). Semplice da distribuire, disponibile su qualunque dispositivo e basata su Voice Intelligence (VI™) per creare un archivio consultabile di ogni chiamata, Dialpad migliora la comunicazione tra dipendenti, clienti e partner aziendali ovunque lavorino.

“Workair è solita introdurre in Irlanda le ultime novità nel campo dei prodotti per la telefonia aziendale e centri di contatto. Senza contare che Dialpad consolida il nostro catalogo prodotti con un fornitore sul cloud all’avanguardia che gode della fiducia delle aziende più innovative, tra cui Uber, Stripe e WeWork”, ha dichiarato Stephen Mackarel, direttore generale di Workair. “Dialpad è una piattaforma di comunicazioni sul cloud basata su AI in grado di rispondere a un’intera gamma di esigenze moderne quanto a comunicazioni aziendali, tra cui voce, messaggistica, riunioni, videoconferenze e centro contatti che consente ai dipendenti di collaborare in modo sicuro ovunque si trovino, su qualsiasi dispositivo e su una piattaforma unica. Siamo lieti accogliere Dialpad in Workair e in Irlanda.”

Dialpad è l’unico fornitore di funzionalità per comunicazioni come servizio (Unified Communications as a Service, UCaaS) e centro di contatto come servizio (Contact Center as a Service, CCaaS) implementate da una piattaforma cloud aziendale quale soluzione di comunicazioni effettivamente unificate. Il tutto a partire da una piattaforma e da un’app operante con il tocco di un dito, TrueCaaS propone soluzioni di comunicazione e collaborazione aziendale di fascia imprenditoriale per imprese di ogni dimensione. Con una soluzione unificata implementata attraverso una sola schermata e un’interfaccia intuitiva, Dialpad aiuta i clienti a semplificare la collaborazione aziendale e ad evitare il crescente fenomeno del sovraccarico di app. I prodotti Dialpad sono progettati per i lavoratori a distanza di oggi e di domani, fornendo al personale distribuito un’esperienza integrata per una collaborazione produttiva.

“Questa partnership con Workair è per noi motivo di grande entusiasmo e siamo impazienti di introdurre la rivoluzionaria piattaforma di comunicazioni sul cloud di Dialpad a tante altre aziende operanti sul mercato irlandese”, ha affermato Mike Kane, vicepresidente senior, Vendite di canale, Dialpad. “Al diffondersi rapido di Dialpad nel mercato EMEA, il sodalizio con Workair ci catapulterà in avanti incrementando il nostro slancio volto a superare ogni aspettativa di crescita.”

Informazioni su Dialpad

Dialpad è il leader globale nelle comunicazioni AI per le aziende in grado di trasformare il modo in cui il mondo collabora. I clienti di Dialpad traggono vantaggio da comunicazioni aziendali e con i clienti effettivamente unificate, che includono un impianto telefonico aziendale sul cloud, servizi di SMS e messaggistica di gruppo, videoriunioni e il centro contatto AI più avanzato al mondo, il tutto in una splendida app. Oltre 7.000 marchi innovativi e milioni di persone usano Dialpad per collegare i loro team, dovunque siano; tra questi si annoverano aziende quali Motorola Solutions, Netflix, T-Mobile, Twitter, Uber e WeWork. Visitare il sito www.dialpad.com per maggiori informazioni e per una dimostrazione.

Informazioni su Workair

Fondata del 2016, Workair vanta oltre 30 anni d’esperienza nelle telecomunicazioni e tecnologia. I suoi impianti telefonici aziendali e le sue soluzioni per call center costituiscono una soluzione full-service a tutto vantaggio del management, dei dipendenti e dei clienti. Abbinando voce, video, messaggistica, integrazioni e analisi su un’unica piattaforma ha cambiato il modo di comunicare delle aziende. Workair ha stretto un sodalizio con i leader globali nello spazio soluzioni di comunicazione per fornire il sistema in grado di adattarsi al meglio alle specifiche esigenze delle aziende.

