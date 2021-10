M1 Finance choisit le cloud bancaire de Temenos pour sa solution Finance Super App™

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que M1 Finance, la Finance Super App™, a choisi The Temenos Banking Cloud. Avec Temenos, et grâce à une collaboration avec une banque tierce, M1 élargira son ensemble de services financiers pour y inclure les services bancaires, à commencer par des dépôts et des paiements, avec à terme des services de prêts.

La mission de M1 est d'assurer le bien-être financier de ses clients en créant l'une des meilleures plateformes au monde de gestion des finances à long terme. La société a créé une série d'outils financiers permettant aux clients d'investir, d'emprunter et de dépenser. M1 supprime la complexité des investissements, facilitant ainsi la création de richesses tout en promouvant des habitudes financières saines. En juillet 2021, M1 a achevé un cycle de financement de série E qui a propulsé la société au statut de licorne, ses actifs étant évalués à 1,45 milliard USD.

L'incertitude économique face à la pandémie mondiale a conduit à un regain d'appétit pour la création de richesse: ~20% de l'activité du marché provient désormais d'investisseurs particuliers.1 Lors des 18 derniers mois, M1 a plus que doublé sa base de clientèle et quintuplé ses actifs sous gestion, pour atteindre 5 milliards USD. Au cours de sa prochaine phase de croissance, M1 s'efforce de redéfinir les services financiers et d'entrer sur le secteur bancaire via des efforts collaboratifs.

Pour cela, il fallait une plateforme nuagique capable de faire la liaison avec les clients de M1, à très large échelle, et d'évoluer rapidement avec la stratégie de M1. La plateforme nuagique bancaire ouverte de Temenos servira de base au lancement de services bancaires, tout en créant des structures de coûts hyper efficaces. À l'aide de la méthodologie Model Bank de Temenos et des fonctionnalités bancaires préconfigurées de Temenos Transact and Payments, M1 sera en mesure de déployer rapidement de nouveaux produits et fonctionnalités. L'efficacité, l'agilité et la flexibilité accrues permettront à M1 d'offrir des expériences client d'exception.

Brian Barnes, fondateur et PDG de M1 Finance: "Nos clients doivent pouvoir compter sur une transparence, un choix et un contrôle complets sur la façon d'atteindre leurs objectifs personnels et financiers. Nous nous engageons à aider les personnes de tous horizons à accroître leur richesse et à bâtir leur avenir financer. Pour tenir cette promesse, nous avons besoin d'une technologie rapide, libre et évolutive, et continuons pour cela d'élargir notre gamme de produits et notre clientèle. Ce partenariat nous aidera à bâtir une pile technologique plus solide, plus rapide et plus sûre, qui améliorera encore l'expérience de nos clients chez M1. La plateforme nuagique bancaire ouverte de Temenos va nous permettre de soutenir une croissance considérable et de rendre la création de richesse accessible à chaque Américain."

Jacqueline White, présidente pour les Amériques chez Temenos: "Notre vision est d'alimenter un monde de services bancaires qui donne la possibilité de concrétiser ses ambitions. Nous sommes ravis que M1 utilise le Temenos Banking Cloud pour aider ses clients à prendre le contrôle de leur avenir financier et à bâtir leur richesse. La technologie nuagique ouverte de Temenos ouvrira la voie à l'innovation, en permettant à M1 de créer des produits collaboratifs qui remettent en question la manière dont sont pensés les services bancaires, offrant une expérience et des services bancaires homogènes adaptés à ses clients, quelle que soit l'étape de leur parcours financier."

– Fin –

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.temenos.com.

1 Récentes tendances en matière de placements destinés aux particuliers: quelle signication pour les émetteurs? | IR Magazine

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.