Digi International désigne TOPAS comme distributeur européen pour sa gamme de produits intégrés

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Digi International® (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des plus importants fournisseurs de produits et services d'accès à l’Internet des Objets (Internet of Things, IoT), a désigné TOPAS electronic AG (TOPAS) comme distributeur pour les marchés allemand, autrichien et suisse. En vertu des dispositions de l’accord, le système sur modules (system on modules, SOM) Digi ConnectCore®, les modules Digi XBee® RF, Digi Connect® ME, ainsi que les gammes de produits de semi-conducteurs NetSilicon & Rabbit®, seront disponibles et complétés par la vaste gamme de services d’assistance offerts par TOPAS (www.topas.de).

Digi fournit des solutions intégrées, qui réunissent matériels et logiciels afin d’offrir une connectivité IoT répondant aux besoins de connectivité essentiels à la mission, dans les domaines du médical, des transports, de la vente au détail, de l’industrie et des services publics. Digi XBee est une marque de renommée mondiale, avec plus de 15 millions de modules déployés dans 135 pays. Sa plateforme intégrée ConnectCore inclut des SOM sans fil hautement extensibles et sécurisés, associés à une multitude d’outils et logiciels de développement permettant d’accélérer les délais de commercialisation des produits.

« Nous sommes fiers d’accueillir Digi en tant que fournisseur majeur de produits de connectivité IoT au sein de notre portefeuille. Les solutions SOM et Digi XBee RF s’accompagnent de l’assistance approfondie et de l’écosystème complet de Digi », déclare Thomas Fortmann, directeur des ventes et membre du conseil d’administration de TOPAS. « Les solutions Digi permettent de simplifier la conception, et d’accélérer les délais de commercialisation, dans un souci de contrôle des risques, et de minimisation des coûts pour les clients. »

« C’est un plaisir pour Digi de travailler avec l’un des principaux distributeurs de solutions et composants électroniques dans les pays germanophones », déclare Ronald Singh, directeur des ventes chez Digi pour la région EMEA. « TOPAS est reconnue pour sa connaissance approfondie du marché et sa vaste compréhension des applications, des qualités idéales permettant de proposer les produits, FEO (Original equipment manufacturer, OEM), supérieurs d’un point de vue technique, de Digi à un plus large public. »

À propos de TOPAS

TOPAS electronic AG est un distributeur franchisé de semi-conducteurs actifs, de modules et systèmes, ainsi que de transformateurs et produits de fabricants d’équipement d’origine (Original Design Manufacturer, ODM). Depuis 1984, TOPAS exerce ses activités sur le marché en tant que distributeur et représentant, et reconnu comme un partenaire compétent et fiable auprès de la clientèle. Fort d’une équipe motivée et hautement qualifiée, dotée d’une profonde connaissance des produits et marchés, et proposant une gamme de produits innovants à des prix compétitifs, TOPAS s’engage pour ses clients, fournisseurs et employés.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions pour connecter les objets IoT. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu’à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants, avec des niveaux de sécurité et de fiabilité élevés. Fondée en 1985, Digi a aidé à ce jour ses clients à connecter plus de 100 millions d’objets et elle continue encore et encore ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.digi.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.