ComplyAdvantage collabore avec Elliptic pour l'analyse de la blockchain et le suivi des transactions

NEW YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ComplyAdvantage, un spécialiste mondial des technologies de données qui transforme la détection de la criminalité financière, et Elliptic, le leader mondial des solutions de gestion des risques liés aux crypto-actifs, présentent aujourd'hui un nouvel outil d'analyse de la blockchain et de surveillance des transactions qui permettra aux crypto-entreprises de repérer et d'éviter les crimes financiers.

Cette solution pionnière dans le secteur est alimentée par Elliptic Navigator, une plateforme de surveillance anti-blanchiment d'argent (AML) pour les crypto-monnaies. Elle permet aux crypto-entreprises à croissance rapide de mettre en place une surveillance AML continue, des stratégies de lutte et de sanctions contre la fraude afin d'aider le secteur à éviter les clients susceptibles d'être impliqués dans la criminalité financière, y compris le financement du terrorisme.

Le partenariat survient à un moment critique pour l'industrie, alors que la capacité à contrôler les transactions crypto devient nettement plus difficile avec l'introduction de nouveaux services tels que les NFT (jetons non fongibles), les portefeuilles confidentiels et les réseaux de finance décentralisée (DeFi). Face à cette situation, le GAFI (Groupe d'action financière) et la Commission européenne ont publié davantage de réglementations visant à offrir davantage de garanties aux actifs cryptographiques qui ne relèvent pas de la législation existante sur les services financiers.

En conciliant les deux mondes de l'évaluation des risques en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie par l'intégration des analyses blockchain d'Elliptic au sein de la plateforme ComplyAdvantage, les utilisateurs seront en mesure de consolider leurs processus de gestion des risques. Ils seront en mesure de creuser davantage l'historique des transactions blockchain et le score de risque, et de réduire le temps et le coût nécessaires à l'intégration de la conformité des flux de travail entre monnaie fiduciaire et crypto-monnaie.

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme ComplyAdvantage incluent notamment :

● La détection des transactions crypto à haut risque - Accélérez les vérifications de conformité, minimisez les interventions manuelles et réduisez les coûts grâce au scoring automatisé du risque de transaction basé sur les analyses blockchain d'Elliptic.

● L'identification des clients à haut risque - Surveillez les activités de vos clients à travers toutes leurs transactions en crypto. Détectez rapidement les activités suspectes, grâce aux analyses sophistiquées et aux indicateurs de risque issus de l'ensemble des données d'Elliptic.

● Le traçage des fonds source et de destination - Vérifiez la provenance ou la destination d'une transaction en tirant parti des capacités de traçage de la blockchain d'Elliptic Navigator pour déterminer la source ou la destination finale des fonds.

● La simplification des soumissions SARS (Suspicious Activity Reports)- Conservez un suivi complet des transactions crypto et exportez des dossiers complets et précis pour soumettre facilement des rapports d'activité suspecte (SAR).

"Donner aux entreprises des solutions de gestion des risques liés aux paiements de qualité bancaire et qui intègrent à la fois des capacités fiduciaires et crypto représente une étape essentielle pour définir un avenir de la finance intégrant les actifs virtuels de manière sûre et fiable", a déclaré Simone Maini, PDG d'Elliptic. "Notre partenariat avec ComplyAdvantage est une formidable opportunité de développer des solutions robustes qui offrent aux entreprises une vision approfondie d'une large gamme de cryptoactifs."

Elliptic Navigator est alimenté par le puissant moteur de données d'Elliptic qui recueille, libelle, analyse et note le risque des données blockchain depuis dès 2013. Avec un taux de suivi de 98 % des transactions crypto quotidiennes, les plus grandes crypto-entreprises et institutions financières du monde, telles que Coinbase, Revolut et Santander, confient à Elliptic l'analyse et la gestion de l'exposition aux risques liés aux crypto-monnaies en appliquant la plus grande rigueur en matière de conformité réglementaire.

L'approche hyper-échelle unique de ComplyAdvantage en matière de gestion des risques permet de détecter les activités de surveillance des transactions tout en décelant les risques cachés tout au long du cycle de vie du client. Elle aide les fintechs comme Paxos à assurer le plus haut niveau de surveillance en matière de conformité et d'intégrité. Cette démarche réduit jusqu'à 80 % la dépendance aux processus d'examen manuels et aux bases de données existantes et améliore la façon dont les entreprises comme Paxos analysent et surveillent les clients et les transactions.

"En collaborant avec Elliptic, nous proposons désormais une solution de suivi des transactions d'analyse blockchain plus complète pour notre base de clients crypto en croissance rapide", a déclaré Charlie Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage. "Les données sont essentielles pour empêcher la criminalité financière et notre approche hyper-échelle de la gestion des risques se trouve renforcée par des partenaires précieux comme Elliptic."

Déjà choisi par certaines des plus grandes banques, entreprises et fintechs à forte croissance du monde entier, ComplyAdvantage utilise l'apprentissage machine pour assister les organisations réglementées à gérer leurs obligations en matière de risques et à éviter les crimes financiers. ComplyAdvantage a récemment été reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde par Fintech Global.

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de technologie de détection et de données sur le risque de criminalité financière fondée sur l’IA dans l'industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de corruption, ainsi que tous les autres crimes à caractère financier. Plus de 700 entreprises dans 69 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font affaire, grâce à la seule base de données globale et en temps réel au monde de personnes et de sociétés. La société identifie activement des dizaines de milliers d’événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés chaque jour.

ComplyAdvantage possède quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca et bénéficie du soutien de Goldman Sachs, des enseignants de l'Ontario, d’Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, consultez complyadvantage.com ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

À propos d'Elliptic

Elliptic est le leader mondial de la gestion des risques liés aux crypto-actifs pour les crypto-entreprises et les institutions financières du monde entier. Reconnu comme un Pionnier de la technologie WEF et soutenu par des investisseurs tels que Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group et Santander Innoventures, Elliptic a évalué le risque sur des transactions d’une valeur de plusieurs billions de dollars, découvrant des activités liées au blanchiment d’argent, à la collecte de fonds à des fins terroristes, à la fraude et à d’autres crimes financiers. Elliptic a son siège à Londres avec des bureaux à New York, Singapour, et Tokyo. Pour en savoir plus, visitez www.elliptic.co et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

