Netagen décroche le contrat NG9-1-1 auprès des Services de sécurité incendie de Toronto et fournira ses solutions 911 nouvelle génération

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Netagen (anciennement : Combat Networks) annonce la signature d'un contrat de solutions et de services 911 nouvelle génération (« NG9-1-1 ») avec les Services de sécurité incendie de la ville de Toronto. Ce contrat vise la fourniture de sa solution de traitement d'appels NG9-1-1 à l'un des centres d'appel 9-1-1 les plus animés au Canada. Les Services de sécurité incendie de Toronto se joignent ainsi à la communauté grandissante de clients issus des services de sécurité publique de Netagen au Canada.

« Nous avons hâte d'entamer notre collaboration avec la Ville et les Services de sécurité incendie de Toronto. Ils comptent parmi les Organismes de sécurité publique les plus visionnaires et les plus actifs au Canada. Nous entendons soutenir leurs efforts en mettant à disposition de leurs communautés nos fonctions de gestion d'appels nouvelle génération, » indique Christopher Emery, PDG de Netagen.

En ajoutant les Services de sécurité incendie de Toronto à son portefeuille de clients, Netagen peut désormais se targuer de desservir un réel « trio gagnant » en Ontario, comprenant le plus grand Service de police (Police provinciale de l'Ontario), le plus grand répartiteur d'ambulances (Ministère de la Santé) et le plus grand Service de sécurité incendie (Services de sécurité incendie de Toronto).

« Netagen bénéficie d'une richesse inégalée de savoir-faire et d'expérience, qui profitera, sans l'ombre d'un doute, aux Services de sécurité incendie de Toronto et, par extension, à la communauté que nous desservons. Nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux. » - Frank Pappone, Chef de division, Technologie, Services de sécurité incendie de Toronto

La solution NG9-1-1 de Netagen a été spécifiquement conçue pour les CASP canadiens. Elle sera déployée selon un design entièrement redondant, en vue d'assurer un taux de disponibilité >99,999 % de ces services aux 40 consoles des agents des Services de sécurité incendie de Toronto.

Cette solution fait appel à la technologie « Best Service Routing » qui permet aux Services de sécurité incendie de Toronto d'exploiter les ressources de n'importe lequel de leurs sites CASP comme s'il s'agissait d'une seule et même équipe d'agents de centre d'appels. Cette fonction sera d'autant plus utile dans des périodes aux volumes d'appels accrus, lorsqu'une plus grande flexibilité est de mise.

La solution et l'architecture de Netagen ont été testées de manière approfondie à l'occasion d'essais sur le réseau NG9-1-1. Aucune autre solution technologique au Canada n'avait jusqu'ici passé autant de ces essais avec une telle réussite.

La solution CHFE qui sera déployée à TFS est basée sur des « normes ouvertes ». Elle offre la plateforme de téléphonie la plus robuste et la plus résiliente actuellement disponible sur le marché. Cette architecture offrira la fiabilité et la redondance requises pour un environnement de Sécurité publique. Ses capacités uniques de « Réplication dynamique » offrent aux Agences 911 l'assurance que même dans l'éventualité improbable de la défaillance d'un composant, aucun impact ne se fera sentir au niveau des opérateurs. En effet, le système a la capacité de dépasser un taux de disponibilité de 99,999 %. Il s'agit de la seule solution qui soit en mesure de satisfaire ce niveau de fiabilité lorsque des vies sont en jeu.

Les composants de la solution 9-1-1 multimédia Agent Desktop Softphone répondent aux normes NENAi3. Ils ont été spécifiquement développés au Canada pour les CASP canadiens et les services ESInet déployés au Canada. Leur architecture a été conçue pour prendre en charge les futures fonctionnalités de l'ESInet, telles que la RTT et la vidéo, tout en conservant la souplesse nécessaire à l'évolution et au développement du système au fur et à mesure que de nouvelles technologies feront leur apparition sur le marché canadien. Les sites seront équipés de postes multimédia SIT911i3 NG9-1-1, de postes de prise d'appel 911 de nouvelle génération extrêmement puissants, conçus pour maximiser l'efficacité de la prise d'appel. L'interface utilisateur intuitive permet aux agents de centre d'appels d'évaluer, de prioriser et de traiter rapidement les appels sur ligne terrestre, sans fil et VoIP. Grâce à elle, les agents peuvent rapidement créer des conférences, transférer des appels, déterminer l'emplacement des appelants et lire des conversations récemment enregistrées. Le SIT911i3 a également été conçu pour être à l'épreuve du temps, de sorte que les fonctionnalités de la prochaine génération, telles que le texte en temps réel (« RTT ») ou l'échange de vidéos, d'images et de données avec un personnel spécialement formé, puissent être prises en charge dès qu'elles seront normalisées et disponibles pour le public canadien. En outre, le système est conçu conformément aux directives de l'industrie et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») applicables aux systèmes 911 de nouvelle génération.

À propos de Netagen

Depuis juillet 2001, Netagen aide ses clients en concevant et en planifiant l'architecture de réseaux haute performance à la pointe de la technologie. Nous installons et assurons la maintenance, la surveillance (NOC) et le dépannage, le cas échéant, de solutions fournisseurs pour lesquelles nous offrons également des formations. Notre siège social est situé à Ottawa et nous possédons des bureaux partout au Canada. Nous desservons de nombreux ministères fédéraux et provinciaux, des services de santé, des services de police, des municipalités et des sociétés du Fortune 1000. Notre mission d'entreprise est d'être reconnue par nos clients comme la ressource externe la plus compétente, la plus réactive et la plus précieuse pour les infrastructures de réseau au sein desquelles la sécurité, les performances et la fiabilité sont des exigences vitales. Chez Netagen, toute l'équipe se consacre à votre réussite en vous fournissant une solution de cycle de vie complet, de la planification du réseau et de la gestion de projet à l'assistance après-vente et aux services de transition du réseau. Netagen dispose du personnel, des compétences et des produits nécessaires pour vous accompagner durant toutes les étapes du cycle de vie de votre infrastructure réseau. Pour en savoir plus, consultez notre site à l'adresse www.netagen.com

