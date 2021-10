MONACO--(BUSINESS WIRE)--Digi International® (NASDAQ: DGII, www.digi.com), fornitore leader a livello globale di prodotti e servizi per la connettività per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha nominato TOPAS electronic AG (TOPAS) come proprio distributore in Germania, Svizzera e Austria. Ai sensi dell’accordo, i portafogli di prodotti comprendenti i sistemi su modulo (system on modules, SOM) Digi ConnectCore®, i moduli Digi XBee® RF, Digi Connect® ME e i semiconduttori NetSilicon & Rabbit® saranno disponibili sui mercati, corredati dall’ampia gamma di servizi di supporto offerti da TOPAS (www.topas.de).

Digi fornisce soluzioni integrate, che combinano hardware e software per fare in modo che la connettività IoT consenta di rispondere alle esigenze di connettività fondamentali per i settori medico, dei trasporti, del commercio al dettaglio, della produzione industriale e dei servizi.

