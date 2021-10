STALLERGENES GREER ET APTAR PHARMA CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER LE PREMIER DISPOSITIF CONNECTÉ D’ADMINISTRATION DE TRAITEMENT D’IMMUNOTHÉRAPIE ALLERGÉNIQUE

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans l’immunothérapie allergénique (ITA), annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat exclusif avec Aptar Pharma, un leader mondial dans les systèmes d’administration de médicaments, les services et les solutions des sciences des matériaux actifs. L’accord porte sur le développement d’un dispositif d’administration connecté pionnier et de son application mobile destinés aux patients de Stallergenes Greer suivant un traitement d’immunothérapie allergénique (ITA) sublinguale.

« Ce partenariat exclusif avec Aptar Pharma témoigne de l’intensification des investissements de Stallergenes Greer dans l’innovation, avec l’objectif de proposer un large choix d’options personnalisées et ciblées d’immunothérapie allergénique, adaptées aux besoins individuels et au mode de vie de chaque patient. La transformation digitale de Stallergenes Greer est déjà bien avancée, et le Groupe entend poursuivre le développement de son offre d’e-santé au bénéfice de toutes les parties prenantes », déclare Dominique Pezziardi, General Manager France, Directeur Global Pricing et Accès au marché.

La non-observance aux traitements d’immunothérapie allergénique et leur abandon prématuré restent un défi pour la gestion de l’ITA. Cet outil connecté innovant et simple d’utilisation contribuera ainsi à améliorer l’observance de la bonne dose et l’adhérence au traitement, optimisant par là-même les résultats du traitement.

Le développement est assuré par la branche santé digitale d’Aptar Pharma, qui possède des capacités et une expertise dans le développement de dispositifs et de logiciels. Le produit s’appuiera sur la plateforme Cohero d’Aptar Pharma, qui sera spécialement adaptée pour cet usage.

« Nous sommes heureux de combiner l’expertise de la branche santé digitale d’Aptar Pharma et le savoir-faire et le leadership de Stallergenes Greer en matière d’ITA, pour améliorer encore davantage le parcours thérapeutique des patients souffrant d’allergies », déclare Sai Shankar, Vice-Président Global Digital Healthcare Systems, Aptar Pharma.

Ce nouveau dispositif connecté devrait être disponible en France en 2022 avant d’être progressivement déployé sur les autres marchés de Stallergenes Greer.

Cette innovation est une nouvelle illustration de l’engagement de Stallergenes Greer à offrir tout le potentiel de la médecine de précision personnalisée pour répondre aux besoins des patients et de la communauté médicale.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER LTD

Stallergenes Greer Ltd, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer Ltd est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d’informations : www.stallergenesgreer.com

A PROPOS D’APTAR PHARMA

Aptar Pharma fait partie d’Aptar Group Inc., un leader mondial dans la conception et la fabrication d’une large gamme de produits (administration de médicaments et distribution de produits de grande consommation), et dans les sciences des matériaux actifs. Les solutions et services innovants d’Aptar s’adressent à une multitude de secteurs d’activité : pharmaceutique, cosmétiques, hygiène et beauté, produits d’entretien, alimentation et boissons. Aptar exploite son expertise en matière de conception, d’ingénierie et de recherche, afin de créer des technologies d’administration, de dosage et de conditionnement de protection pour les plus grandes marques internationales, contribuant ainsi à la qualité de vie, à la beauté, à la santé et aux intérieurs de millions de consommateurs et de patients à travers le monde. Le siège social d’Aptar est basé à Crystal Lake (Illinois). L’entreprise emploie 13 000 salariés dans 20 pays. Pour plus d’informations : www.aptar.com.