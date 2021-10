ComplyAdvantage faz parceria com Elliptic para análise de blockchain e monitoramento de transações

NOVA YORK e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A ComplyAdvantage, uma empresa global de tecnologia de dados que vem transformando a detecção de crimes financeiros, e a Elliptic, líder mundial em soluções de gerenciamento de risco na área de criptoativos, anunciaram hoje uma nova ferramenta de análise de blockchain e monitoramento de transações que ajudará as empresas de criptomoedas a detectar e evitar os crimes financeiros.

A solução pioneira do setor é alimentada pelo Elliptic Navigator, uma plataforma de monitoramento de criptomoedas contra a lavagem de dinheiro. Ele permite às empresas de criptomoedas em rápido crescimento empreender estratégias contínuas de monitoramento, fraude e sanções contra a lavagem de dinheiro que ajudarão a indústria a impedir a ação de clientes que apresentam risco de participação em crimes financeiros, incluindo o financiamento do terrorismo.

A parceria chega em um momento crucial para o setor, pois a capacidade de monitorar as transações com criptomoedas é consideravelmente mais desafiadora após a introdução de novos serviços, como tokens não-fungíveis (NFTs), carteiras de privacidade e redes de finanças descentralizadas (DeFi). Em resposta, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) e a Comissão Europeia publicaram mais regulamentos para fornecer maior certeza sobre qualquer criptoativo que não esteja coberto pela legislação de serviços financeiros existente.

Ao combinar os dois mundos da avaliação de riscos fiduciários e criptomonetários, integrando a análise de blockchain da Elliptic à plataforma da ComplyAdvantage, os usuários serão capazes de consolidar seus processos de gerenciamento de risco, mergulhar profundamente no histórico de transações de blockchain e na pontuação de riscos e reduzir o tempo e custo investidos na integração de fluxos de trabalho de conformidade entre fiduciário e criptomoedas.

Os novos recursos da plataforma da ComplyAdvantage incluem:

● Detectar transações criptomonetárias de alto risco — Acelere as verificações de conformidade, minimize a intervenção manual e reduza os custos com a pontuação de riscos para transações automatizadas com base na análise de blockchain da Elliptic.

● Identificar clientes de alto risco — Monitore a atividade criptomonetária de seus clientes em todas as transações com criptomoedas. Detecte atividades suspeitas de forma antecipada, usando análises sofisticadas e indicadores de risco do conjunto de dados da Elliptic.

● Rastrear fundos de origem e destino — Analise de onde uma transação veio ou para onde está sendo enviada, aproveitando os recursos de rastreamento de blockchain do Elliptic Navigator para determinar a origem ou destino dos fundos.

● Simplificar os envios de SARs — Mantenha um registro completo e preciso da auditoria das transações com criptomoedas e exporte-o para enviar Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) com facilidade.

“Capacitar as empresas com soluções de risco de pagamentos de nível bancário que integram recursos fiduciários e criptomonetários é um passo crucial para moldar um futuro nas finanças que inclui ativos virtuais de forma segura e confiável”, disse Simone Maini, CEO da Elliptic. “Nossa parceria com a ComplyAdvantage é uma oportunidade empolgante para desenvolver soluções robustas que fornecem às empresas uma visão profunda de uma grande variedade de criptoativos.”

O Elliptic Navigator é alimentado pelo mecanismo de dados abrangente da Elliptic que coletou, etiquetou, analisou e classificou por risco os dados de blockchain desde o início de 2013. Com 98% das transações criptomonetárias diárias monitoradas, as maiores instituições financeiras e empresas de criptomoedas do mundo – caso da Coinbase, Revolut e Santander – confiam na Elliptic para entender e agir diante da exposição ao risco das criptomoedas, aplicando os mais altos níveis de rigor de conformidade regulatória.

A abordagem única de hiperescala da ComplyAdvantage para o gerenciamento de risco ajuda a detectar eventos de monitoramento de transações enquanto revela riscos ocultos ao longo do ciclo de vida do cliente, ajudando fintechs como a Paxos a manter o mais alto nível de supervisão e integridade da conformidade. Isso reduz a dependência de processos de revisão manual e bancos de dados legados em até 80% e melhora a forma de empresas como a Paxos selecionarem e monitorarem clientes e transações.

“Ao trabalhar com a Elliptic, agora oferecemos uma solução de monitoramento de transações de análise de blockchain mais completa para nossa base de clientes de criptomoedas em rápido crescimento”, afirmou Charlie Delingpole, fundador e CEO da ComplyAdvantage. “Os dados são essenciais para prevenir crimes financeiros e nossa abordagem em hiperescala para o gerenciamento de risco é melhorada por parceiros valiosos como a Elliptic.”

A ComplyAdvantage é a escolha preferida de alguns dos maiores bancos, empresas e fintechs de alto crescimento do mundo e utiliza o aprendizado de máquina para ajudar as organizações regulamentadas a administrar suas obrigações de risco e prevenir crimes financeiros. Recentemente, a ComplyAdvantage foi nomeada como uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fintech Global.

Sobre a ComplyAdvantage

A ComplyAdvantage é a principal fonte do setor financeiro no campo da tecnologia de detecção e dados de risco de crimes financeiros baseados em inteligência artificial (IA). A missão da ComplyAdvantage é neutralizar o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e outros crimes financeiros. Mais de 700 empresas em 69 países confiam na ComplyAdvantage para entender o risco e saber com quem estão fazendo negócios por meio do único banco de dados global em tempo real de pessoas e empresas do mundo. A empresa identifica ativamente dezenas de milhares de eventos de risco de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados todos os dias.

A ComplyAdvantage possui quatro centros globais localizados em Nova York, Londres, Singapura e Cluj-Napoca e é apoiada pela Goldman Sachs, Ontario Teachers’, Index Ventures e Balderton Capital. Saiba mais em complyadvantage.com ou siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder mundial em gerenciamento de risco de criptoativos para empresas de criptomoedas e instituições financeiras no mundo todo. Reconhecida como uma pioneira em tecnologia pelo Fórum Econômico Mundial e apoiada por investidores como Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group e Santander Innoventures, a Elliptic avaliou o risco em transações no valor de vários trilhões de dólares, descobrindo atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, arrecadação de fundos terroristas, fraude e outros crimes financeiros. A Elliptic está sediada em Londres e possui escritórios em Nova York, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

