領先的人工智慧牙科軟體公司DentalMonitoring宣布獲得1.5億美元成長融資，估值超過10億美元

巴黎和德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DentalMonitoring宣布獲得1.5億美元成長融資，成為首家估值超過10億美元的牙科軟體公司。本輪融資由新投資者Mérieux Equity Partners領投9,000萬美元，現有金融投資者Vitruvian Partners追加投資6,000萬美元，顯示投資方對公司的宏偉發展規劃充滿信心。

DentalMonitoring由其共同創辦人兼執行長Philippe Salah於2014年創立，現已發展成為牙科和矯正領域首家利用人工智慧進行遠端監控的企業。DentalMonitoring的人工智慧技術是由主治醫師驅動的，可以自動向患者和執業人員發送資訊和指令，使護理服務交付與護理需求保持同步。DentalMonitoring是首家同時也是唯一一家為所有牙科專業人士提供線上手術解決方案的公司，可幫助他們精簡並自動化工作流程，從一開始的線上諮詢、患者分流和轉化，直至遠端監控所有設備和品牌。截至目前，已有來自50多個國家的超過100萬名患者在DentalMonitoring平臺上拍攝了超過10億張口腔內影像。

DentalMonitoring執行長Philippe Salah表示：「能得到國際領先基金的支持，我們感到很自豪。這項成就象徵著公司發展的一個新里程碑，也證明我們的團隊為業界樹立了新的護理標準。我們將繼續為牙科專業人士交付更多的創新解決方案，幫助他們提供更優質的護理服務並擴大他們的執業範圍。」

該公司計畫將所得資金用於支援其在全球的快速成長，具體目標包括擴大在美國市場的業務版圖，同時向中國和日本等新市場進軍。DentalMonitoring還計畫在未來兩年內將員工數量增加近一倍，並有針對性地展開併購活動。

Mérieux Equity Partners的Caroline Folleas補充道：「人工智慧是改變醫療服務提供方式及改善患者治療效果的重要技術之一。DentalMonitoring的優秀團隊及其顛覆性技術讓我們充滿信心，相信他們有能力滿足牙科專業人員在遠端護理能力方面不斷成長的需求。Mérieux Equity Partners很自豪能為醫療技術人才提供支援，並期待利用我們的國際網路支援DentalMonitoring的快速成長。」

Vitruvian Partners的Torsten Winkler表示：「自上世紀1980年代發明數位影像技術以及1990年代發明口腔內掃描器以來，DentalMonitoring透過實現遠端牙科護理，成為該領域首屈一指的顛覆者。該公司非常符合我們的投資策略，即支持那些受惠於強勁市場發展趨勢並擁有國際化擴張機會的一流公司。Vitruvian對DentalMonitoring的發展前景充滿信心，再次支持該公司宏偉成長計畫所帶來的日益成長的資金需求。」

對牙科和軟體市場具有深入瞭解的全球投資銀行Jefferies LLC在本輪融資中擔任DentalMonitoring的獨家配售代理。

關於DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring 的創立始於一個簡單的想法：口腔護理應該是相互關聯和持續的——即使是在診療室之外。公司打造了全球首款牙科線上手術平臺，受到200多項專利保護，可滿足快速演進的患者期望。歸功於業界規模首屈一指的牙科影像資料庫，DentalMonitoring已開發了由醫生驅動的極為先進和全面的人工智慧解決方案，幫助牙科專業人士提供卓越的護理服務以及更好的患者體驗。DentalMonitoring獨一無二的平臺能夠讓牙科專業人員完全掌控簡化的評估和溝通過程——首先與潛在患者進行接觸和轉化，隨後透過人工智慧產生的報告和先進的微笑模擬(smile simulation)提供治療方案，最後到遠端監控所有類型的治療。DentalMonitoring在18個國家和地區擁有超過400名員工，在巴黎、奧斯汀、倫敦、雪梨和香港等地設有9個辦事處。

關於Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Merieux Equity Partners (MxEP)是一家獲得法國金融市場管理局(AMF)認可的管理公司，致力於健康和營養領域的股權投資。MxEP已投資超過45家公司，積極支持企業家和公司，為他們提供對其專業知識以及梅里埃研究所(Institut Mérieux)（BioMerieux、Transgene、ABL、Mérieux Nutrisciences）的工業、科學和商業網路的專屬使用權，幫助他們在產品和服務中打造差異化的創新型解決方案。MxEP目前的資產管理規模超過10億歐元。

關於Vitruvian Partners - www.vitruvianpartners.com

Vitruvian是一家領先的國際成長型投資公司，總部位於倫敦，在倫敦、斯德哥爾摩、慕尼黑、盧森堡、舊金山和上海設有辦事處。Vitruvian專注於投資以跨行業快速成長和變化為特徵的動態市場上的公司。Vitruvian已投資100多家公司，資產管理規模約為100億歐元。其知名投資案例包括各行業中的全球市場領導者和顛覆者，如CRF Health、Fotona、Ada、doctari、Vestiaire Collective、Farfetch、Just Eat、Marqeta和TransferWise等。

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