Recyclage des plastiques : Plastic Energy, Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies annoncent un projet de recyclage chimique aux États-Unis

Plastic Energy, Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) ont signé un partenariat stratégique aux États-Unis. Dans le cadre de cet accord, Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems prévoient de construire une unité de recyclage chimique au Texas, pour transformer des déchets plastiques en une matière première recyclée appelée « TACOIL», via un procédé breveté par Plastic Energy. Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges et notamment compatibles avec l’usage alimentaire.

L’unité, dont la mise en service est prévue pour mi-2024, aura une capacité de traitement de 33 000 tonnes de déchets plastiques post-consommation, dont une grande partie est aujourd’hui destinée à l’enfouissement et l’incinération. Le TACOIL produit sera utilisé dans la fabrication de polymères de haute qualité dans les unités de production de TotalEnergies basées au Texas, et servira à la fabrication de contenants alimentaires souples et rigides.

Plastic Energy, Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies sont pleinement engagés dans le développement d’une filière de recyclage pour répondre au défi de la fin de vie des plastiques et favoriser une économie plus circulaire et durable, aux États-Unis et dans le monde. En ligne avec cet engagement, TotalEnergies et Plastic Energy ont annoncé en septembre 2020 la construction de la 1ère usine de recyclage chimique en France (TotalEnergies 60 %, Plastic Energy 40 %). D’une capacité de traitement de 15 000 t/an, elle sera implantée sur la plateforme zéro pétrole de TotalEnergies à Grandpuits en France. Sa mise en service est prévue pour début 2023.

« Nous sommes heureux de dévoiler le tout premier projet de Plastic Energy aux États-Unis, une région au potentiel immense pour le recyclage chimique des plastiques. Grâce à notre technologie brevetée et innovante, cette nouvelle usine implantée sur le territoire américain pourra traiter des déchets de consommation autrement voués à l’incinération ou à la mise en décharge, ou qui auraient fini par polluer l’environnement, a déclaré Carlos Monreal, fondateur et PDG de Plastic Energy. Avec l’aide de Freepoint et de TotalEnergies, nous allons pouvoir recycler davantage de plastiques et lutter contre l’épuisement des ressources naturelles, dans une logique d’économie circulaire. »

« Freepoint Eco-Systems est ravi de s’associer avec ces grandes entreprises, toutes deux animées par les mêmes valeurs, dans une volonté de réduire les déchets mis en décharge et de recycler des plastiques jusqu’ici difficiles à valoriser. En limitant le recours aux matières premières d’origine fossiles, ce projet aboutira à une réduction de l’empreinte carbone, une économie plus durable et une planète en meilleure santé », a confié Jeff McMahon, CEO de Freepoint Eco-Systems.

« Ce partenariat stratégique aux Etats-Unis, qui fait suite à la construction de la 1ère usine de recyclage chimique en France avec Plastic Energy, marque une étape importante dans le développement d’une filière de recyclage chimique des déchets plastiques dans le monde, et plus spécifiquement aux États-Unis. Il montre notre engagement pour répondre à la demande croissante de nos clients en polymères toujours plus performants et respectueux de l'environnement. Ces projets permettent également de contribuer pleinement à notre ambition de produire 30 % de polymères recyclés et renouvelables à horizon 2030, tout en apportant des réponses concrètes au développement d’une économie circulaire », a déclaré Valérie Goff, directrice Polymères de TotalEnergies.

À propos de Plastic Energy Ltd.

Plastic Energy fait partie des leaders mondiaux du recyclage chimique, une solution durable pour limiter les déchets plastiques et valoriser des déchets auparavant non recyclables. Grâce à sa technologie de recyclage chimique brevetée et éprouvée, l’entreprise convertit les déchets plastiques en fin de vie en TACOIL, matière première idéale pour la fabrication de plastiques recyclés aux qualités identiques à celles des plastiques vierges. Plastic Energy, qui opère actuellement en Espagne deux usines de recyclage chimique fonctionnant à plein régime, est l’une des rares compagnies au monde à vendre du TACOIL issu de ce procédé de conversion pour remplacer les hydrocarbures dans la production de nouvelles matières plastiques. L’entreprise est chef de file dans la transition vers une économie circulaire bas carbone de la filière plastique. Pour plus de renseignements : www.plasticenergy.com and follow us on Twitter and Linkedin.

About Freepoint Eco-Systems LLC

Freepoint Eco-Systems is an affiliate of Freepoint Commodities LLC, a worldwide commodity merchant providing supply chain management services to its customers. Freepoint Eco-Systems is in the business of securing supply of waste plastic that is not being recycled and converting that waste into reusable products via advanced recycling facilities in which it has an ownership position. Freepoint Eco-Systems is expanding its recycling asset footprint across North America, Europe and Asia. www.FreepointEcoSystems.com.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

