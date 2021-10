Ouverture des inscriptions au Phenom AI Day, limité à 5 000 professionnels de l’IA et des RH

Registration is open for Phenom AI Day. Secure your spot now at ai.phenom.com.

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Phenom annonce un événement spécial — qui sera diffusé en direct depuis son siège social - le 9 décembre à 11h (heure de l'Est). Le Phenom AI Day présentera les aspects pratiques et l'impact de l'intelligence artificielle sur les RH. Des spécialistes travaillant pour les plus grandes entreprises au monde montreront comment les RH utilisent des systèmes intelligents pour recruter, former et conserver leur personnel, à tous les échelons de l’entreprise. Phenom annoncera trois engagements qui transformeront le secteur, accéléreront immédiatement l’adoption à long terme et généreront des résultats grâce à l’IA.

Limitée à 5 000 personnes, l'inscription à cet événement en libre accès débute aujourd'hui. Le Phenom AI Day préparera les participants à :

Mettre l'IA en pratique pour relever les plus grands défis contemporains en matière de recrutement et de fidélisation.

pour relever les plus grands défis contemporains en matière de recrutement et de fidélisation. Développer un axe de carrière sophistiqué pour optimiser les compétences des collaborateurs et lutter contre les fluctuations de personnel.

pour optimiser les compétences des collaborateurs et lutter contre les fluctuations de personnel. Mettre en œuvre les fonctions essentielles de l'IA, à savoir la pertinence, découverte, personnalisation et automatisation du processus de sélection.

à savoir la pertinence, découverte, personnalisation et automatisation du processus de sélection. Se libérer des contraintes pesant sur les ressources pour trouver et embaucher les meilleurs talents.

pour trouver et embaucher les meilleurs talents. Adopter l'IA explicable , basée sur des modèles éprouvés et contextuels qui alimentent les expériences talents.

, basée sur des modèles éprouvés et contextuels qui alimentent les expériences talents. Manier l'IA de manière responsable et éthique dans les pratiques de recrutement et de gestion des talents.

La diffusion couvrira également la manière dont les clients internationaux de Phenom utilisent sa plateforme de gestion de l'expérience talent (TXM) dotée d'IA, notamment dans les secteurs manufacturier, des soins de santé, de la vente au détail, du transport, des services financiers, des produits pharmaceutiques, de la technologie et des services alimentaires.

« Il ne fait aucun doute que les entreprises du monde entier doivent former la nouvelle génération de talents grâce aux avantages de l'IA », déclare Mahe Bayireddi, cofondateur et CEO de Phenom. « Au cours du Phenom AI Day, nous rappellerons que les grands employeurs tirent déjà de la valeur grâce aux expériences talent dotées d’IA. En cas d’adoption tardive, les entreprises peineront à lutter contre la concurrence pour attirer les talents au niveau mondial et local. ».

