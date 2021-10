Sofinnova Partners félicite la société de son portefeuille DNA Script pour le succès de sa levée de fonds de Série C sursouscrite à 142 M€

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui que DNA Script, une société de son portefeuille, a levé 142 millions d'euros lors d'un financement de Série C mené par des investisseurs de premier rang. La société a levé au total depuis sa création 236 millions d'euros. DNA Script est un pionnier de la synthèse enzymatique d’ADN, appelée EDS (Enzymatic DNA Synthesis). Les nouveaux fonds serviront à accélérer la commercialisation de sa plateforme révolutionnaire SYNTAX et à étendre son utilisation à de nouvelles applications mettant en œuvre la technologie EDS de synthèse enzymatique d’ADN.

Leader de la synthèse enzymatique, DNA Script développe une plateforme technologique révolutionnaire qui permet aux équipes de recherche de fabriquer de l’ADN au sein même de leurs laboratoires, sans avoir recours aux réactifs toxiques actuellement utilisés par l'industrie. L’approche innovante de DNA Script raccourcit de manière considérable les délais et permet de maîtriser l’approvisionnement d’ADN, grâce notamment à l'utilisation d'une imprimante à ADN au sein même des laboratoires. N’ayant plus besoin de faire appel à des fournisseurs extérieurs, qui fonctionnent sur un modèle de service, les chercheurs accèdent à un niveau d’autonomie et de contrôle inédit, ce qui améliore leur productivité et accélère le processus d'innovation.

Joško Bobanović, Partner chez Sofinnova Partners, déclare : « En tant que premier investisseur institutionnel, il est extrêmement gratifiant d'avoir contribué au développement d'une entreprise comme DNA Script dès le démarrage. Le succès de la société confirme la conviction initiale que nous avions dans l’équipe, à la fois solide et visionnaire, capable d'utiliser la biotechnologie pour révolutionner une technologie chimique établie. L'intérêt suscité au sein de l'écosystème au niveau mondial reflète la certitude que nous avions du potentiel unique de cette technologie pour radicalement transformer la façon dont l'ADN est synthétisé, en utilisant des processus durables directement inspirés de la façon dont la nature fonctionne ».

Thomas Ybert, co-fondateur et Président de DNA Script, indique : « Sofinnova Partners a été notre premier investisseur institutionnel et un soutien clé pour développer notre vision. Leur expertise et leur pragmatisme lors des premières phases de financement, si déterminantes, et leur contribution active au sein du conseil d’administration ont été essentielles pour rapidement nous développer, étendre nos opérations à l’international et attirer des investisseurs de renommée mondiale ».

La stratégie de Sofinnova Partners dans le domaine des biotech industrielles s’inscrit dans le cadre de sa plateforme d’investissement multi-fonds positionnée sur l’ensemble de la chaine de valeur des sciences de la vie. Cette stratégie cible les startups qui s’appuient sur les biotechnologies pour développer des solutions durables dans quatre domaines : l’alimentaire, l’agriculture, la chimie et les matériaux.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s’implique pour créer des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement. La société s’associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu’investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs. Pour plus d’information : www.sofinnovapartners.com

A propos de DNA Script

DNA Script, fondée en 2014 à Paris, développe une technologie innovante de synthèse enzymatique d’ADN, appelée EDS (Enzymatic DNA Synthesis), afin d’accélérer la découverte et l’innovation en sciences de la vie. La société développe le système SYNTAX™, la première imprimante à ADN utilisable dans tous les laboratoires et mettant en œuvre cette technologie. En remettant la synthèse d’ADN au sein même des laboratoires, DNA Script transforme la recherche en sciences de la vie, donnant aux chercheurs une autonomie jusque-là inédite. www.dnascript.com