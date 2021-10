Indivumed et Biognosys prolongent leur partenariat stratégique

HAMBOURG, Allemagne & SCHLIEREN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Indivumed, le développeur de la principale plateforme de découverte au monde pour l'oncologie de précision, et Biognosys, un chef de file des solutions protéomiques de prochaine génération pour la découverte et le développement de médicaments, annoncent le prolongement de leur partenariat stratégique pour fournir aux clients biopharmaceutiques des perspectives immunopeptidomiques dans la découverte de médicaments en oncologie.

Le partenariat repose sur les capacités uniques de chaque entreprise en recherche omique, avec Biognosys apportant une technologie et des solutions protéomiques basées sur la spectrométrie de masse, et Indivumed fournissant des échantillons et des données de haute qualité, ainsi que son système IA de découverte multi-omique, nRavel®.

Le partenariat initial créé en décembre 2019 visait à enrichir IndivuType, la base de données multi-omique sur le cancer d'Indivumed, de données protéomiques provenant de milliers d'échantillons analysés par Biognosys. Depuis lors, Indivumed et Biognosys ont collaboré avec succès sur divers projets de recherche clinique et publié les résultats d'une étude à grande échelle sur le cancer du poumon à l'AACR 2020, dévoilant de nouveaux biomarqueurs pour la biologie tumorale. En s'appuyant sur cette réussite, les sociétés prolongent leur partenariat avec de la recherche immunopeptidomique.

Les immunopeptides jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire, et peuvent être analysés pour soutenir le développement de traitements personnalisés, en particulier pour les cancers, vaccins, et maladies infectieuses et autoimmunes. La spectrométrie de masse est actuellement la seule technologie à mesurer et identifier de manière fiable les profils d'immunopeptide à partir d'échantillons biologiques à grande échelle.

Le flux immunopeptidomique de Biognosys déploie sa technologie brevetée Hyper Reaction Monitoring (HRM™) à spectrométrie de masse pour la quantification du protéome, en association avec ses logiciels d'analyse de données propriétaires Spectronaut™ et SpectroMine™ pour identifier plus de 10 000 immunopeptides uniques à partir d'échantillons à faible quantité. Hautement efficient et évolutif, le flux peut être utilisé dans des études cliniques à grande échelle.

Indivumed peut ensuite fournir aux clients biopharmaceutiques une validation et des perspectives supplémentaires sur les signatures d'immunopeptide identifiées via le flux de Biognosys, en s'appuyant sur IndivuType, la base de données multi-omique sur le cancer, et sur la plateforme analytique nRavel® afin d'optimiser les activités R&D et les nouveaux programmes de découverte pour une thérapie individualisée.

Biognosys présentera la validation de la sensibilité et reproductibilité du flux de travail lors de la conférence annuelle de l'American Society of Mass Spectrometry (ASMS) le 1er novembre à Philadelphie. Indivumed présentera une analyse multi-omique cliniquement pertinente dans le cadre du BioData World Congress, le 2 novembre à Bâle.

La nouvelle offre immunopeptidomique est déjà appliquée avec succès auprès de sociétés biopharmaceutiques tierces afin d'optimiser leurs efforts de découverte médicamenteuse.

Lukas Reiter, PhD, responsable de la technologie, Biognosys: "La technologie HRM™ de Biognosys relève de manière unique les défis clés de la recherche immunopeptidomique. En utilisant seulement de petites quantités de tissu, notre flux optimisé fournit des perspectives biologiques exhaustives sur le système immunitaire. Nous sommes ravis d'appliquer cette solution aux précieux échantillons tissulaires d'Indivumed et de soutenir la découverte médicamenteuse dans des domaines présentant d'importants besoins non satisfaits."

Roald Forsberg, responsable commercial et chef de l'unité commerciale IndivuType chez Indivumed: "Avec notre base de données IndivuType et notre système d'IA nRavel®, nous avons l'opportunité rêvée de réaliser de nouvelles découvertes sur le rôle de la réponse immunitaire dans le microenvironnement tumoral, et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer. Ce partenariat prolongé avec Biognosys nous donne la possibilité de valider et approfondir nos conclusions à l'aide d'une technologie de spectrométrie de masse qui accélérera la transition entre ces découvertes et la mise en pratique d'une oncologie personnalisée."

À propos de Biognosys

Biognosys est un leader en protéomique de nouvelle génération qui se consacre à transformer les sciences de la vie en inventant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe, et en les rendant largement accessibles aux chercheurs en pharmacie et en biotechnologie et aux experts en protéomique. Le portefeuille polyvalent de services, logiciels et kits protéomiques propriétaires de la Société fournit une vue multidimensionnelle en termes d'expression, de fonction et de structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines sur des milliers d'échantillons grâce à une précision, une ampleur et un débit à la pointe de l'industrie. À l'aide d'analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables en R&D et recherche clinique. Pour en savoir plus, veuillez consulter biognosys.com.

À propos d'Indivumed

Mû par son objectif de dévoiler les mécanismes complexes du cancer et de faire progresser l'oncologie de précision, Indivumed allie les données multi-omiques les plus complètes au monde à une vaste expérience médicale, une expertise bioinformatique, et une analyse avancée dotée d'IA. Notre réseau clinique international nous permet de collecter et analyser des milliers d'échantillons de patients en utilisant une approche standardisée afin de garantir la qualité des spécimens biologiques dans trois unités commerciales – IndivuServ, IndivuTest, et IndivuType. La portée et la qualité inégalées de nos données – couplées à notre solide offre de produits et services – nous donnent la capacité d'obtenir des perspectives novatrices et d'accélérer la recherche sur le cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.indivumed.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.