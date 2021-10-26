Elliptic Labs与Syntiant携手为Bosch的spexor设备打造持续在线的超低功耗体验

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)——全球化AI软件公司及AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)于今日宣布，与位于加利福尼亚的超低功耗深度神经网络传感器供应商Syntiant合作，该公司一直服务于持续在线应用领域。这次合作将为像Bosch的spexor设备这样的物联网设备提供先进的人体存在检测功能。通过将 Elliptic Labs 的AI Virtual Smart Sensors™嵌入到 Syntiant 的NDP120 Neural Decision Processor™中，两家公司都可以提供高精度、低成本、超低功耗的存在检测解决方案，并准备将其打造成市场标准。

“我们的合作伙伴关系将加速物联网行业对人体存在检测解决方案的广泛采用，以此来提供更强大和直观的用户体验，”Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 解释说：“我们的 Virtual Smart Sensors™ 使用超声波、传感器融合和人工智能来打造创新体验的同时，保持最高的生态标准并保护用户隐私。 通过将我们的技术与 Syntiant 的超低功耗解决方案相结合，我们打破了最后一个可能存在的功耗障碍，使我们能够以最小的软件占用空间提供高性能、高精度的人体存在检测功能。 将我们的两种产品整合为单一的可交付成果，为物联网市场创造了无限的可能性。”

“Elliptic Labs 和 Syntiant 共同致力于为物联网设备提供具有功能广泛和性能强大的高精度、低功耗产品，”Syntiant首席执行官Kurt Busch补充道：“我们屡获殊荣的 NDP120 与 Syntiant Core 2 引擎组合在一起，可以在同时运行多个应用程序的情况下，消耗最少的电池电量。 通过与 Elliptic Labs 合作，在存在检测和运动检测的需求很有可能不断增加的情况下，我们的组合技术将使客户能够轻松开发下一代物联网传感器产品。”

Bosch的移动安全助手 Spexor 将率先享受 Elliptic Labs 和 Syntiant 的全新合作成果。Elliptic Labs 与 Bosch首先签署了许可协议。如今，在Elliptic Labs 和 Syntiant的支持下，spexor 智能家居安全设备将拥有人体存在检测的所有优势，如：超低功耗、始终在线的处理能力。这将是前所未有的高精度、低成本的虚拟传感器体验，将在全球范围内提供非凡的存在检测功能。

根据 Grand View Research 和 Markets and Markets 的数据，到 2025 年，全球存在和运动检测市场将达到 114 亿美元。

AI Virtual Smart Sensors、AI Virtual Smart Sensor Platform 是 Elliptic Labs 的商标。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。

关于 Syntiant

Syntiant Corp. 成立于 2017 年，总部位于加利福尼亚州尔湾，是通过将专用芯片与边缘优化数据平台和训练途径结合，为始终在线的应用程序提供端到端深度学习解决方案的领导者。 Syntiant 的先进芯片解决方案将深度学习与半导体设计相结合，为从耳塞到汽车的各种消费和工业中的边缘 AI 应用生产超低功耗、高性能、深度神经网络处理器。该公司得到了多家世界领先的战略和金融投资者的支持，包括英特尔资本、微软的 M12、Applied Ventures、罗伯特博世风险投资、亚马逊 Alexa 基金和大西洋桥资本。 Syntiant 始终被公认为行业领导者，被评为 Gartner 2020 年 4 月 AI 半导体酷供应商； Fast Company 享有盛誉的 2020 年全球最具创新力公司名单；以及 CES® 2021 创新奖获奖者和 CES® 2020 最佳创新奖获奖者。有关该公司的更多信息，请访问 www.syntiant.com 或在 Twitter 上关注 Syntiant @Syntiantcorp。