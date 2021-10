Everbridge verovert contract voor implementatie van landelijk openbaar waarschuwingssysteem in Nederland

Everbridge Awarded Contract to Power Countrywide Public Warning System in The Netherlands (Photo: Business Wire)

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), de wereldleider in Critical Event Management (CEM), heeft vandaag aangekondigd dat Nederland heeft gekozen voor de end-to-end landelijke Public Warning-oplossing van het bedrijf om zijn inwoners en bezoekers veilig en geïnformeerd te houden in geval van een noodsituatie.

17,5 miljoen inwoners noemen Nederland, dat een van de dichtstbevolkte regio's van Europa is, hun thuis en elk jaar bezoeken miljoenen toeristen het kustland. Aangedreven door Everbridge, kan NL-Alert 94 procent van de Nederlandse bevolking bereiken op hun mobiele telefoon, naast digital signage op bus-, trein-, tram- en metrostations in het hele land.

Nederland zal gebruik maken van de end-to-end Public Warning-oplossing van de volgende generatie van Everbridge, met een unieke multi-channel front-end console met de mogelijkheid om een combinatie van cell broadcast en extra kanalen voor landelijke waarschuwingen uit te zenden. Het land maakt gebruik van Cell Broadcast en voldoet aan de vereisten van artikel 110 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie om een uitgebreid openbaar waarschuwingssysteem te implementeren en te lanceren.

De Nederlandse overheid test het systeem voor vroegtijdige waarschuwing twee keer per jaar met een landelijke NL-Alert-melding om bewustzijn te creëren en de bevolking te meten die bereikbaar is, zelfs in geval van congestie van het telefoonnetwerk. Op Cell Broadcast gebaseerde openbare waarschuwingen blijven volledig in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensprivacy, waaronder de AVG, aangezien geen enkele abonnee individueel wordt aangesproken en daarom volledig anoniem is, zonder dat opt-in vereist is.

"We zijn vereerd om onze relatie met Nederland uit te breiden en ons complete aanbod voor openbare waarschuwingen aan te bieden om het nationale systeem van het land van extra kracht te voorzien," aldus Manuel Cornelisse, Senior Director Public Warning Solutions bij Everbridge. “Everbridge ondersteunt nu de meeste Europese landen van alle providers en maakt daarbij gebruik van tientallen jaren ervaring met noodwaarschuwingen om regeringen te voorzien van een betrouwbaar, veilig en geografisch gericht middel om hun mensen te beschermen. We juichen Nederland toe voor hun baanbrekende aanpak om hun burgers veilig te houden.”

De implementatie van het Nederlandse alarmsysteem voor noodgevallen bouwt voort op de positie van Everbridge als wereldleider op het gebied van openbare waarschuwingen voor de hele bevolking. Meer lokale, staats- en nationale overheden over de hele wereld implementeren de oplossingen voor bevolkingswaarschuwingen van Everbridge dan van welke andere provider dan ook, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om meer dan twee miljard inwoners en bezoekers in meer dan 200 landen te bereiken in geval van digitale bedreigingen: zoals ransomware, cyberaanvallen en IT-disrupties; door de mens veroorzaakte bedreigingen: zoals geopolitieke, terroristische aanslagen en industriële ongevallen; en natuurrampen: zoals overstromingen, zware stormen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en bosbranden.

Everbridge maakt de openbare waarschuwingssystemen mogelijk voor veel van de technisch meest geavanceerde landen ter wereld, waaronder Estland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Nieuw-Zeeland, Australië, Peru en meerdere landen in het Midden-Oosten en Afrika; hele staten, waaronder Californië, New York, Oregon, Andhra Pradesh, Kerala, Florida, Odisha, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Washington, D.C. en de Amerikaanse Maagdeneilanden; districten binnen 49 van de 50 Amerikaanse staten en in alle provincies van Canada, veel van de grootste steden ter wereld, en ter ondersteuning van de meest dichtbevolkte Indiaanse en First Nations-stammen en inheemse bevolkingsgroepen over de hele wereld. Everbridge verzorgt ook de front-end van de IPAWS-gateway (Integrated Public Alert & Warning System) voor de Amerikaanse federale overheid om hun eigen communicatiekanalen aan te vullen voor het afgeven van live nood- en presidentiële waarschuwingen in de Verenigde Staten.

Het Public Warning Center van Everbridge voldoet aan en overtreft de behoeften van elke overheidsinstantie die op zoek is naar een geavanceerde waarschuwingsoplossing om haar burgers en bezoekers te beschermen – van door een EU-richtlijn goedgekeurde systemen tot meer geavanceerde hybride en meerkanaals waarschuwingsplatforms. Het bedrijf heeft onlangs ook een nieuw patent aangekondigd voor zijn revolutionaire werk bij het mogelijk maken van end-to-end mogelijkheden voor het waarschuwen van multimediapopulaties. Het patent - een van de meer dan 160 in totaal in de toonaangevende reeks oplossingen voor bevolkingswaarschuwingen van Everbridge - benadrukt de noodzaak om waarschuwingen te leveren via een combinatie van 5G, cell broadcast en multimedia. Everbridge blijft de leider in 5G-integraties voor openbare waarschuwingssystemen.

