Everbridge si aggiudica un contratto relativo al sistema di allarme pubblico nazionale nei Paesi Bassi

Everbridge Awarded Contract to Power Countrywide Public Warning System in The Netherlands (Photo: Business Wire)

OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), leader globale nella gestione degli eventi critici (CEM), oggi ha annunciato che i Paesi Bassi hanno scelto la completa soluzione di Public Warning a livello nazionale dell'azienda per aiutare a garantire la sicurezza e l'informazione di residenti e visitatori in caso di emergenza.

I Paesi Bassi, una delle regioni più densamente popolate d'Europa, hanno 17,5 milioni di residenti, con milioni di turisti che ogni anno visitano il paese affacciato sul mare. Basato su Everbridge, NL-Alert è in grado di raggiungere il 94% della popolazione olandese via cellulare, oltre ad avvisi digitali presso le stazioni di autobus, treni, tram e metropolitana in tutto il paese.

I Paesi Bassi utilizzeranno la completa soluzione Public Warning di prossima generazione targata Everbridge, dotata di un'esclusiva console front-end multicanale in grado di trasmettere con modalità Cell Broadcast e altri canali, per la diffusione degli allarmi a livello nazionale. Il paese utilizza la modalità Cell Broadcast, che risponde ai requisiti dell'Articolo 110 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche per implementare e lanciare un sistema completo di allarme pubblico.

Il governo olandese testa due volte all'anno il sistema di allarme anticipato con una notifica NL-Alert nazionale per creare consapevolezza e misurare la copertura raggiunta, a garanzia del funzionamento anche in caso di congestione della rete telefonica. L'allarme pubblico basato sulla modalità Cell Broadcast è totalmente conforme alle normative in materia di riservatezza dei dati, GDPR incluso, dato che non viene contattato singolarmente nessun abbonato, garantendo così l'anonimato completo, e non è necessaria alcuna iscrizione.

"Siamo onorati di espandere le relazioni commerciali con i Paesi Bassi e di fornire la completa offerta Public Warning a supporto del sistema nazionale del paese", ha dichiarato Manuel Cornelisse, direttore senior delle soluzioni Public Warning presso Everbridge. "Everbridge ora supporta più paesi d'Europa di qualsiasi altro provider; grazie a decenni di esperienza nell'allarme per situazioni di emergenza, siamo in grado di fornire ai governi mezzi affidabili, sicuri e mirati geograficamente per la tutela delle popolazioni. Valutiamo positivamente l'approccio pionieristico dei Paesi Bassi alla sicurezza dei cittadini".

Con l'implementazione del sistema di allarme d'emergenza olandese si rafforza la posizione di Everbridge come leader globale nell'allarme pubblico a livello di popolazione. Più governi locali, statali e nazionali in tutto il mondo implementano le soluzioni di allarme pubblico di Everbridge rispetto a qualsiasi altro provider, con la capacità di raggiungere due miliardi di residenti e visitatori in oltre 200 paesi in caso di minacce digitali come ransomware, cyberattacchi e interruzioni dei servizi IT; minacce criminali, ad esempio di natura geo-politica, attacchi terroristici e incidenti industriali; e disastri naturali, come inondazioni, tempeste violente, eruzioni vulcaniche, terremoti e incendi.

Everbridge rappresenta la base dei sistemi di allarme pubblico di molti dei paesi più tecnicamente avanzati al mondo, tra cui Estonia, Svezia, Norvegia, Islanda, Grecia, Regno Unito, Singapore, Nuova Zelanda, Australia, Perù e molti paesi di tutto il Medio Oriente e l'Africa; interi stati, tra cui California, New York, Oregon, Andhra Pradesh, Kerala, Florida, Orissa, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Washington, D.C. e le Isole Vergini statunitensi; contee in 49 dei 50 stati degli USA e in tutte le province del Canada, molte delle maggiori città al mondo e a supporto delle tribù e popolazioni indigene più numerose dei nativi americani e delle Prime Nazioni in ogni parte del mondo. Everbridge è alla base anche del segmento front-end del gateway del Sistema di allerta e allarme pubblico integrato (IPAWS, Integrated Public Alert & Warning System) che consente al governo federale degli Stati Uniti di disporre di canali di comunicazione propri per la trasmissione in diretta di allarmi di emergenza e presidenziali negli USA.

La soluzione Public Warning Center di Everbridge è ampiamente conforme alle esigenze di qualsiasi autorità pubblica alla ricerca di una soluzione avanzata di allarme per proteggere cittadini e visitatori, dai sistemi approvati dalla direttiva UE fino alle piattaforme ibride e multicanale di allarme e avviso più sofisticate. L'azienda, inoltre, di recente ha annunciato un nuovo brevetto per il suo rivoluzionario impegno mirato a generare complete capacità multimediali di allarme alla popolazione. Questo brevetto, uno degli oltre 160 in tutta la suite di soluzioni leader di mercato di Everbridge in materia di allarme pubblico, evidenzia la necessità di trasmettere allarmi tramite una combinazione di tecnologia 5G, Cell Broadcast e multimediali. Everbridge si conferma leader nelle integrazioni 5G per i sistemi di allarme pubblico.

Informazioni su Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una società di software globale che fornisce applicazioni software professionali in grado di automatizzare e accelerare la risposta operativa delle organizzazioni agli eventi critici, per tutelare le persone e garantire il proseguimento delle attività aziendali (Keep People Safe and Organizations Running™). In caso di minacce alla sicurezza pubblica, come tiratori attivi, attacchi terroristici o gravi condizioni meteorologiche, oltre che di eventi critici per le attività aziendali, come interruzioni dei servizi informatici, cyberattacchi o altri incidenti come il richiamo dei prodotti o le interruzioni alla catena di fornitura, oltre 5.800 clienti internazionali si affidano alla piattaforma di gestione critica degli eventi dell'azienda per aggregare e valutare in maniera veloce ed affidabile i dati sulle minacce, localizzare le persone in pericolo e i soccorritori in grado di rispondere, automatizzare l'esecuzione di processi di comunicazione predefiniti attraverso la trasmissione sicura a oltre 100 diverse modalità di comunicazione e verificare i progressi sull'esecuzione dei piani di risposta. Everbridge è al servizio di 8 delle 10 maggiori città negli Stati Uniti, 9 delle 10 più grandi banche di investimento statunitensi, 47 dei 50 aeroporti nordamericani a maggior traffico, 9 delle 10 maggiori società di consulenza globali, 8 delle 10 principali case automobilistiche globali, 9 dei 10 maggiori operatori sanitari con sede negli Stati Uniti e 7 delle 10 maggiori società tecnologiche del mondo. Everbridge ha sede a Boston, con uffici in 25 città di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.everbridge.com/

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi delle disposizioni di "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 incluse, ma non a titolo esaustivo, dichiarazioni relative alle opportunità e tendenze di crescita previste nelle nostre comunicazioni critiche, nelle applicazioni di sicurezza aziendale e nella nostra attività complessiva, nelle nostre opportunità di mercato, nelle nostre aspettative in materia di vendita dei prodotti, nel nostro obiettivo di conservare la leadership di mercato e di estendere i mercati in cui competiamo per i clienti, e nell'impatto previsto sui risultati finanziari.

