CAPRISA en Evotec lanceren een nieuw project om nieuwe technologie voor hiv-preventie versneld in te voeren

KIGALI, Rwanda--(BUSINESS WIRE)--Vandaag, tijdens een vergadering in de marge van de ministeriële AU-EU-top in Kigali, Rwanda, kondigde Prof. Salim Abdool Karim, directeur van CAPRISA, een samenwerking aan met het toonaangevende biowetenschappelijke bedrijf Evotec voor het ontwerpen en ontwikkelen van CAP256, een breed neutraliserend antilichaam tegen hiv. Het project is een belangrijke uitbreiding van de ontwikkeling van een antilichaam dat oorspronkelijk gezamenlijk werd ontwikkeld door CAPRISA en het Vaccin Research Center (VRC) van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases van het Amerkiaanse NIH. Dit nieuwe project is een belangrijke stimulans voor het CAP256-antilichaam als potentieel instrument in de strijd tegen hiv in Afrika en getuigt van het potentieel van Afrikaanse onderzoekers in de strijd tegen de ziekten met een hoge ziektelast op het continent. Het voornaamste doel van het nieuwe gezamenlijke project is de hiv-epidemie in Afrika, waar 70% van alle hiv-gevallen ter wereld voorkomen, een andere wending te geven.

CAP256, dat door CAPRISA en het VRC werd geïsoleerd uit een Zuid-Afrikaanse vrouw, heeft in fase I-studies een goed veiligheidsprofiel laten zien. De volgende stap is nagaan of het antilichaam hiv-infectie bij mensen even doeltreffend kan voorkomen als het bij apen doet. Indien blijkt dat het antilichaam effectief is in het voorkomen van hiv, heeft het, in combinatie met het VRC07-antilichaam van het VRC, het potentieel om de hiv-infectiecyclus te doorbreken. De moeilijkheden bij de productie van het antilichaam zijn echter een belemmering geweest bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van CAP256. Deze knelpunten kunnen worden weggenomen en de productie van dit antilichaam kan aanzienlijk worden verbeterd.

Evotec SE is van plan om, met bemiddeling van de kENUP Foundation, een samenwerking op lange termijn aan te gaan met CAPRISA om CAP256 verder te optimaliseren en te ontwikkelen, met behulp van innovatieve benaderingen die zij hebben ontwikkeld en met succes hebben gebruikt voor andere antilichamen. De samenwerking zal gebruikmaken van de capaciteiten van Just - Evotec Biologics in het optimaliseren van productieprocessen door middel van kunstmatige intelligentie en machine learning. Het resultaat is een productiever productieproces tegen lagere kosten en een product dat voor een breder publiek toegankelijk is. De expertisecentra van Evotec in Redmond (VS) en Toulouse (Frankrijk) zullen een sleutelrol spelen bij het verbeteren van de productie van het antilichaam, het faciliteren van de co-formulering van de combinatie CAP256-VRC07 en het produceren van CAP256 voor klinisch onderzoek. CAPRISA voert in samenwerking met het Center for Infectious Diseases Research in Zambia klinisch onderzoek uit naar deze antilichamen, met steun van het Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden.

In aanwezigheid van de weledelgeleerde heer Daniel Ngamije, minister van Volksgezondheid van de Republiek Rwanda, mevrouw Lindiwe Makubalo, assistent regionaal directeur van de WHO voor Afrika, en Antoine Anfré, ambassadeur van Frankrijk in de Republiek Rwanda, bespraken de deelnemers aan de ministeriële bijeenkomst van de AU en de EU de mogelijke impact van het project op de veerkracht en onafhankelijkheid van de Afrikaanse gezondheidszorgstelsels.

Prof. Salim Abdool Karim, directeur van CAPRISA: “Het verheugt ons met Evotec en het VRC in dit project samen te werken om de CAP256-productieprocessen te verbeteren. Het is het sluitstuk van tien jaar onderzoek voor de ontwikkeling van CAP256 dat bedoeld is om te beoordelen of dit antilichaam, dat is ontstaan in Afrika, effectief is in de preventie van hiv in Afrika.”

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer van Evotec SE: “We kijken ernaar uit om samen te werken aan de herontwikkeling van CAP256. We zullen gebruikmaken van en bouwen aan wereldwijde capaciteiten om de impact van dit belangrijke product te maximaliseren. Het is de kern van onze missie om ook in Afrika de toegang tot moderne biologische geneesmiddelen te maximaliseren.”

De weledelgeleerde heer Daniel Ngamije, minister van Volksgezondheid, Republiek Rwanda: “Rwanda richt zich op het creëren van een biofarmaceutisch ecosysteem. Met het werk van CAPRISA en Evotec op het gebied van monoklonale antilichamen hebben we de mogelijkheid om eindelijk de toegang van Afrika te verzekeren tot zeer effectieve therapeutica voor veel ziekten die endemisch zijn op ons continent. Deze inspanning heeft de volledige steun van Rwanda.”

Over Evotec

Evotec is een life science-bedrijf met een uniek bedrijfsmodel dat zijn missie waarmaakt om uiterst effectieve therapeutica te ontdekken, te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor patiënten. Het multimodaliteitsplatform van het bedrijf bestaat uit een unieke combinatie van innovatieve technologieën, data en wetenschap voor het ontdekken, ontwikkelen en produceren van hoogwaardige en eersteklas farmaceutische producten. Evotec benut deze ‘Data-driven R&D Autobahn to Cures’ voor eigen projecten en zet het in voor een netwerk van partners waaronder alle bedrijven uit de farma-top 20 en meer dan 800 biotechnologiebedrijven, academische instellingen en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg. Evotec heeft strategische activiteiten in een breed scala aan therapeutische gebieden die momenteel onvoldoende aandacht krijgen, waaronder neurologie, oncologie, evenals stofwisselingsziekten en infectieziekten. Binnen deze expertisegebieden streeft Evotec ernaar ‘s werelds grootste gezamenlijke pijplijn voor innovatieve therapeutica te creëren. Tot nu toe heeft het bedrijf een portfolio opgezet van meer dan 200 eigen dan wel gezamenlijke R&D-projecten, die variëren van vroege ontdekking tot klinische ontwikkeling. Evotec is wereldwijd actief met meer dan 3.900 hooggekwalificeerde medewerkers. De 14 vestigingen van het bedrijf bieden zeer synergetische technologieën en diensten en werken als complementaire clusters van uitmuntendheid. Ga voor meer informatie naar www.evotec.com en volg ons op Twitter @Evotec en LinkedIn.

Over CAPRISA

CAPRISA is een in Afrika gevestigd centrum voor AIDS-onderzoek dat wereldwijd toonaangevend is. Het staat bekend om zijn onderzoek waaruit bleek dat de hoge hiv-percentages in Afrika het gevolg zijn van ‘de hiv-overdrachtscyclus’, waarbij jonge vrouwen partners worden van mannen die ongeveer 10 jaar ouder zijn. CAPRISA leverde het eerste bewijs dat topische antiretrovirale middelen hiv-infecties voorkomen. Sindsdien heeft het de leiding genomen bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe hiv-preventietechnologieën in Afrika. De vijf belangrijkste instellingen die samen CAPRISA vormen zijn: de universiteit van KwaZulu-Natal, de universiteit van Kaapstad, de universiteit van de Westelijke Kaap, het National Institute for Communicable Diseases en de Colombia-universiteit in New York. CAPRISA beschikt over deskundigheid op uiteenlopende gebieden als basale en moleculaire epidemiologie, virologie, immunologie, geneeskunde van infectieziekten, bio-informatica, statistiek, ethiek en gezondheidsbeleid. Het hoofdkantoor van CAPRISA is gevestigd in de Nelson R Mandela Medical School van de universiteit van KwaZulu-Natal in Durban, Zuid-Afrika.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.