DentalMonitoring, società leader nel software dentale basato sull'AI, annuncia un finanziamento per la crescita di 150 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--DentalMonitoring è diventata la prima società di software dentale a raggiungere una valutazione superiore a 1 miliardo di dollari grazie a un finanziamento per la crescita di 150 milioni di dollari. Mérieux Equity Partners è alle redini con un investimento di 90 milioni di dollari completato da 60 milioni di dollari da Vitruvian Partners, investitore finanziario di DentalMonitoring che sta dimostrando fiducia negli ambiziosi piani della società.

Da quando il CEO e co-fondatore Philippe Salah ha lanciato l'azienda nel 2014, DentalMonitoring è diventato il primo attore a sfruttare l'AI per il monitoraggio remoto nel campo dentale e ortodontico. Guidata dal medico curante, l'AI di DentalMonitoring automatizza i messaggi e le istruzioni inviate ai pazienti e al personale dello studio, in modo che i servizi offerti e le esigenze dei pazienti vadano di pari passo. DentalMonitoring è anche la prima e unica azienda che offre soluzioni di studio virtuale, per aiutare i professionisti dentali a semplificare e automatizzare il loro flusso di lavoro dalla consultazione virtuale iniziale, il triage e la conversione dei pazienti, al monitoraggio remoto di tutti gli apparecchi e le marche. Ad oggi, oltre un milione di pazienti in più di 50 paesi hanno scattato più di un miliardo di immagini intraorali sulla piattaforma DentalMonitoring.

"Siamo orgogliosi di essere sostenuti da importanti fondi internazionali", dichiara il CEO di DentalMonitoring Philippe Salah. "Questo risultato segna una nuova pietra miliare per l'azienda, ed è una testimonianza del nuovo standard di cura che il nostro team ha portato alla professione. Continueremo a fornire soluzioni ancora più innovative per i professionisti dentali per aiutarli a fornire una migliore assistenza e a ingrandire i loro studi".

L'azienda prevede di utilizzare i fondi per finanziare la sua rapida crescita globale, puntando a una maggiore presenza negli Stati Uniti e all'espansione in nuovi mercati come Cina e Giappone. DentalMonitoring prevede anche di raddoppiare il numero di dipendenti nei prossimi due anni e di puntare ad acquisizioni rilevanti.

Caroline Folleas di Mérieux Equity Partners spiega che l'AI è una delle migliori opzioni per trasformare l'assistenza sanitaria e migliorare i risultati dei pazienti: "Il team di DentalMonitoring e la loro tecnologia dirompente ci hanno convinto della loro capacità di soddisfare la crescente domanda di cure a distanza da parte dei professionisti del settore dentale. Noi di Mérieux Equity Partners siamo orgogliosi di sostenere nuovi talenti nella tecnologia sanitaria e non vediamo l'ora di accompagnare DentalMonitoring nella sua eminente crescita mobilitando la nostra rete internazionale".

"Poiché offre una cura dentale a distanza, DentalMonitoring è il più grande sconvolgitore del settore dopo gli scanner intraorali negli anni '90 e l'imaging digitale negli anni '80. L'azienda si adatta perfettamente alla nostra strategia di investimento: sostenere le aziende best-in-class, guidate dal mercato e con opportunità di internazionalizzazione. Vitruvian rinnova la sua fiducia per sostenere le crescenti esigenze degli ambiziosi piani di crescita dell'azienda", afferma Torsten Winkler di Vitruvian Partners.

Jefferies LLC, banca d'investimento globale con una profonda conoscenza del mercato dentale e del software, ha agito come unico agente di collocamento per DentalMonitoring in questo round di investimento.

Per saperne di più su DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring è stata avviata con un'idea semplice: le cure orali dovrebbero essere connesse e continue, anche al di fuori dello studio. L'azienda ha creato la prima piattaforma di studio virtuale al mondo in odontoiatria, protetta da oltre 200 brevetti, per affrontare le aspettative dei pazienti in rapida evoluzione. Grazie al più grande database di immagini dentali del settore, DentalMonitoring ha sviluppato le più avanzate e complete soluzioni AI guidate dai medici per aiutare i professionisti dentali a fornire cure superiori e una migliore esperienza al paziente. Dal coinvolgimento e dalla conversione di nuovi potenziali pazienti, fornendo opzioni di trattamento attraverso rapporti generati dall'AI e simulazioni avanzate del sorriso, al monitoraggio remoto di tutti i tipi di trattamenti, le piattaforme uniche di DentalMonitoring danno ai professionisti dentali il controllo completo su valutazioni e comunicazioni semplificate. DentalMonitoring ha oltre 400 dipendenti in 18 paesi e 9 uffici tra cui Parigi, Austin, Londra, Sydney e Hong Kong.

Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Merieux Equity Partners ("MxEP") è una società di gestione accreditata AMF che si occupa di investimenti azionari nel settore della salute e della nutrizione. Con più di 45 società sostenute, MxEP sostiene attivamente gli imprenditori e le società i cui prodotti e servizi apportano soluzioni differenziate e innovative, fornendo un accesso privilegiato alla sua esperienza e alla rete industriale, scientifica e commerciale dell’Institut Mérieux (BioMerieux, Transgene, ABL, Mérieux Nutrisciences). MxEP gestisce attualmente oltre 1 miliardo di euro di patrimonio.

Vitruvian Partners - www.vitruvianpartners.com

Vitruvian è un investitore leader nella crescita internazionale con sede a Londra e uffici a Londra, Stoccolma, Monaco, Lussemburgo, San Francisco e Shanghai. Vitruvian si concentra su situazioni dinamiche caratterizzate da una rapida crescita e cambiamento in tutti i settori. Vitruvian ha sostenuto oltre 100 aziende e ha un patrimonio in gestione di circa 10 miliardi di euro. I principali investimenti includono leader di mercato globali e innovatori nel loro campo come CRF Health, Fotona, Ada, doctari, Vestiaire Collective, Farfetch, Just Eat, Marqeta e TransferWise.