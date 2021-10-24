MegaChips应用Omni Design经流片验证的数据转换器

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高性能、低功耗混合信号知识产权(IP)解决方案的领先提供商Omni Design Technologies今天宣布，MegaChips Corporation将在其新一代汽车用SoC中配置Omni Design的12位6 Gsps模数(ADC)和12位7 Gsps数模(DAC)转换器产品。

MegaChips Corporation旗下专用标准产品(ASSP)业务部高级总经理Hisashi Kondo表示：“我们应用Omni Design的Lepton系列数据转换器以加速针对汽车和通信市场的SoC开发。MegaChips与Omni Design在ADC和DAC方面的合作已有多年历史。在本公司产品中采用这些高性能IP核，将使我们能够在2022年向客户提供市场领先的产品。”

Omni Design Technologies总裁兼首席执行官Kush Gulati博士表示：“Omni Design已在多个工艺节点上为MegaChips提供高性能数据转换器。我们期待看到这些经过流片验证的ADC和DAC IP核应用于MegaChips的车载以太网SoC中。”

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关于Omni Design Technologies

Omni Design Technologies是先进工艺制程高性能、超低功耗IP核的领先供应商，公司致力于帮助客户针对有线和无线通信、汽车、成像、传感器和物联网等应用打造高度差异化的片上系统(SoC)。Omni Design由半导体业界资深人士于2015年创立，在创新及与客户合作助力客户取得成功方面有着卓越的过往业绩。公司总部位于加州米尔皮塔斯，并在科罗拉多州柯林斯堡、马萨诸塞州比勒利卡和印度班加罗尔建有设计中心。如需了解更多信息，请访问：www.omnidesigntech.com。

如需了解更多信息，请通过pr@omnidesigntech.com或408-727-6377联系Omni Design。

关于MegaChips Corporation

MegaChips Corporation（东京证券交易所(TSE)第一部：6875）成立于1990年，是日本首家创新型无晶圆厂半导体公司。MegaChips利用其模拟和数字技术专长，为全球客户提供对促进技术创新至关重要的SoC和解决方案。MegaChips专注于汽车和工业设备相关的增长领域，例如5G通信基础设施和工厂自动化。www.megachips.com。

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