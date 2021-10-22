NetApp透過與領先公有雲的深度合作關係來簡化和加速客戶的數位化轉型

加州荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp (NASDAQ: NTAP)今天宣布，透過與三家全球超大型公有雲合作，公司將繼續保持成長態勢，幫助組織機構以更低的成本充分發揮雲端運算優勢。

NetApp在雲端領域的擴張受客戶需求驅動，並得到了眾多合作夥伴的支援，透過向現有客戶和新的潛在客戶提供其領先的CloudOps和ITOps解決方案，加速NetApp公有雲服務的客戶增長和財務業績成長。為了加大在雲端領域的進一步投資，NetApp在2022會計年度初收購了Data Mechanics，並於本月公布了收購CloudCheckr的意向，以加強Spot by NetApp組合現有的持續雲端最佳化能力。

這種成長歸功於NetApp ONTAP資料管理軟體的驅動，已加快讓NetApps的雲端檔案服務原生整合到各主要公有雲之中。NetApp ONTAP資料管理軟體旨在為檔案和區塊工作負載提供高效能共用儲存。

NetApp公有雲服務執行副總裁兼總經理Anthony Lye表示：「全球三大公有雲選擇NetApp，是因為看到大量客戶都選擇了ONTAP。根據公司策略，我們已經將ONTAP定位為原生共用儲存解決方案，在三大公有雲中提供豐富的資料服務。現在，我們的公有雲合作夥伴可以為客戶提供極為簡單的雲端路徑，讓他們能夠盡可能從自己的資料和應用程式中獲取價值。」

GigaOm資深資料儲存分析師Enrico Signoretti表示：「NetApp產品的完備性，加上其能夠應對雲端檔案儲存之外的極其廣泛的儲存使用案例，以及可同時作為AWS和Azure上的一級產品，使其成為不二之選。」1

Microsoft Azure

NetApp已經與微軟合作了近30年。2021年，微軟將NetApp評選為全球年度客戶體驗合作夥伴，以及美國年度SAP on Azure合作夥伴。過去12個月裡，NetApp在Azure Marketplace上的聯合銷售量增至三倍以上，讓Azure的客戶可以更容易地使用NetApp領先的雲端服務。

作為微軟銷售、計費和支援的一項全託管第一方服務，Azure NetApp Files (ANF)是首個同時也是唯一一項經認證可以與SAP HANA一起使用的共用檔案服務，自2019年全面推出以來，已在全球超過35個地區部署。與Azure有關的最近創新包括全面推出Azure Cross Region Replication功能、用於保持儲存效率的Azure NetApp Files Backup公開預覽版，以及適用於安全、經最佳化的Azure虛擬桌面型雲端PC環境的Spot PC公開預覽版。

Microsoft Azure Storage產品管理副總裁Jurgen Willis表示：「除了NetApp，我們還與ANF客戶合作，成功移轉並執行了他們的一些最大、最重要的ONTAP生產工作負載，使其要求最嚴苛的應用程式的效能和規模達到或超過他們內部部署的水準。」

SAP企業雲服務技術長Lalit Patel表示：「透過ANF，我們可以獲得擴充性和靈活性，這對企業經營業務和縮短產品上市時間非常重要。歸功於ANF提供的穩定性，我們能夠將部署環境的速度提高近30%至40%，並將停機數量減少80%。」

Google Cloud

NetApp與Google Cloud於2018年開始合作，隨後於2019年推出NetApp Cloud Volumes Service (CVS) for Google Cloud，並於2020年推出支援Google Cloud 的NetApp Astra。本月稍早，Google宣布NetApp將作為其新的Google Distributed Cloud Hosted服務的主要資料和儲存供應商，並為VM資料儲存整合了Google Cloud VMware Engine和NetApp Cloud Volumes Service支援。這是一項全託管服務，可以幫助組織機構滿足他們對虛擬工作負載儲存和災難恢復的需求。

Google Cloud全球技術合作夥伴關係副總裁Bronwyn Hastings表示：「隨著與NetApp的合作夥伴關係持續發展，我們不斷推出新功能，使在Google Cloud上提供企業工作負載變得更輕鬆且更具成本效益，並為客戶在混合部署和雲端部署方面帶來更大的靈活性。」

Gunpowder技術專家Tom Gentry表示：「透過NetApp與Google Cloud的深度整合，我們正在收穫雲端即服務的各種益處，預先設定組態、內建彈性和災難恢復功能可在五分鐘內到位。透過消除這些工作室所面臨的技術挑戰，我們能夠在世界任何地方提供客戶所需要的高效能服務。」

此外，Spot by NetApp也與Google Cloud合作，幫助企業充分利用最近推出的Google Spot VMs。在這種情況下，Google Cloud的客戶可以透過Spot by NetApp持續最佳化效能、可用性和成本，享受雲端運算帶來的成本節約，且不會遭受服務中斷風險。

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關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，幫助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的資料架構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

NETAPP、NETAPP標誌和www.netapp.com/TM上所列之標記均為NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

1 來源：GigaOm, Radar for Cloud File Systems，2021年9月22日

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