NetApp通过与领先公共云的深度合作关系来简化和加速客户的数字化转型

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp (NASDAQ: NTAP)今天宣布，通过与三家全球超大型公共云合作，公司将继续保持增长势头，帮助组织机构以更低的成本充分发挥云计算优势。

NetApp在云领域的扩张受客户需求驱动，并得到了众多合作伙伴的支持，通过向现有客户和新的潜在客户提供其领先的CloudOps和ITOps解决方案，加速NetApp公共云服务的客户增长和财务业绩增长。为了加大在云领域的进一步投资，NetApp在2022财年初收购了Data Mechanics，并于本月公布了收购CloudCheckr的意向，以加强Spot by NetApp组合现有的持续云优化能力。

这一增长得益于NetApp ONTAP数据管理软件的驱动，已加快让NetApps的云文件服务原生整合到各主要公共云之中。NetApp ONTAP数据管理软件旨在为文件和区块工作负载提供高性能共享存储。

NetApp公共云服务执行副总裁兼总经理Anthony Lye表示：“全球三大公共云选择NetApp，是因为看到大量客户都选择了ONTAP。根据公司战略，我们已经将ONTAP定位为原生共享存储解决方案，在三大公共云中提供丰富的数据服务。现在，我们的公共云合作伙伴可以为客户提供极为简单的云路径，让他们能够尽可能从自己的数据和应用中获取价值。”

GigaOm高级数据存储分析师Enrico Signoretti表示：“NetApp产品的完备性，加上其能够应对云文件存储之外的极其广泛的存储用例，以及可同时作为AWS和Azure上的一级产品，使其成为不二之选。”1

Microsoft Azure

NetApp已经与微软合作了近30年。2021年，微软将NetApp评为全球年度客户体验合作伙伴，以及美国年度SAP on Azure合作伙伴。过去12个月里，NetApp在Azure Marketplace上的联合销售量增至三倍以上，让Azure的客户可以更容易地消费NetApp领先的云服务。

作为微软销售、计费和支持的一项完全托管的第一方服务，Azure NetApp Files (ANF)是首个同时也是唯一一项经认证可以与SAP HANA一起使用的共享文件服务，自2019年全面推出以来，已在全球超过35个地区部署。与Azure有关的最近创新包括全面推出Azure Cross Region Replication功能、用于保持存储效率的Azure NetApp Files Backup的公开预览版，以及适用于安全、经优化的基于Azure虚拟桌面的云PC环境的Spot PC公开预览版。

Microsoft Azure Storage产品管理副总裁Jurgen Willis表示：“除了NetApp，我们还与ANF客户合作，成功迁移并运行了他们的一些最大、最重要的ONTAP生产工作负载，使其要求最严苛的应用的性能和规模达到或超过他们本地配置的水平。”

SAP企业云服务首席技术官Lalit Patel表示：“通过ANF，我们可以获得可扩展性和灵活性，这对企业经营业务和缩短产品上市时间非常重要。得益于ANF提供的稳定性，我们能够将部署环境的速度提高近30%至40%，并将宕机数量减少80%。”

Google Cloud

NetApp与Google Cloud于2018年开始合作，随后于2019年推出NetApp Cloud Volumes Service (CVS) for Google Cloud，并于2020年推出支持Google Cloud 的NetApp Astra。本月早些时候，谷歌宣布NetApp将作为其新的Google Distributed Cloud Hosted服务的主要数据和存储供应商，并为VM数据存储整合了Google Cloud VMware Engine和NetApp Cloud Volumes Service支持。这是一项完全托管的服务，可以帮助组织机构满足他们对虚拟工作负载存储和灾难恢复的需求。

Google Cloud全球技术合作伙伴关系副总裁Bronwyn Hastings表示：“随着与NetApp的合作伙伴关系持续发展，我们不断推出新功能，使在Google Cloud上提供企业工作负载变得更轻松且更具成本效益，并为客户在混合部署和云部署方面带来更大的灵活性。”

Gunpowder技术专家Tom Gentry表示：“通过NetApp与Google Cloud的深度整合，我们正在收获云即服务的各种益处，预设配置、内置弹性和灾难恢复功能可在五分钟内到位。通过消除这些工作室所面临的技术挑战，我们能够在世界任何地方提供客户所需要的高性能服务。”

此外，Spot by NetApp也与Google Cloud合作，帮助企业充分利用最近推出的Google Spot VMs。在这种情况下，Google Cloud的客户可以通过Spot by NetApp持续优化性能、可用性和成本，享受云计算带来的成本节约，且不会遭受服务中断风险。

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关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP标志和www.netapp.com/TM上所列之标识均为NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

1 来源：GigaOm, Radar for Cloud File Systems，2021年9月22日

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