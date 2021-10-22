Krista Software新增策略性合作夥伴和客戶，擴大亞太地區業務版圖

香港和達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Krista Software宣佈其智能自動化平臺新增一家策略性客戶及分銷商，並獲得電信業新客戶SmarTone。SmarTone將利用Krista平臺來提升客戶服務水準和客戶留存率，並通過其直覺式的對話式自動化和報告功能，為行政決策提供支援。Krista幫助企業構建對話式應用，以簡化業務流程，並為支援數碼轉型專案的內外部客戶提供更優質的服務。

SmarTone科技總監Stephen Chau先生表示：「Krista是差異化的解決方案，能夠幫助企業精簡電子流程並使其自動化，以便為客戶提供更好的服務。Connect APAC致力於為Krista等產品提供諮詢服務，並將這些產品引進當地市場，以協助產品上市計畫和節省成本，對此我們表示讚賞。」

通過與一流的業務流程外判顧問公司Connect APAC建立新的分銷合作夥伴關係，Krista Software擴大了其在亞太地區的業務版圖。除了使用Krista來簡化內部IT和客戶服務流程外，Connect APAC還充當Krista在該地區的策略性分銷商。通過這種策略性合作夥伴關係，Connect APAC將幫助向SmarTone提供Krista。

Connect APAC行政總裁Catherine Wong表示：「我們很榮幸能與Krista Software建立合作關係，將Krista引進亞洲市場，也很高興能夠利用智能自動化技術來協助亞洲企業進行業務流程數碼轉型。」

Krista Software營收總監Satendar Bhatia表示：「我們非常高興能與Connect APAC合作。雙方將聯手擴大智能自動化在亞洲市場的應用，並幫助企業發展業務，為客戶帶來更優質的服務。」

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幫助企業獲得適合的解決方案是Krista Software的不懈追求。Krista Software旗下產品包括現代智能自動化平臺“Krista”。通過構建低成本自動化應用，Krista協助企業充分利用現有IT資產。如需瞭解更多資訊，請造訪kristasoft.com。

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