领先的人工智能牙科软件公司DentalMonitoring宣布获得1.5亿美元成长融资，估值超过10亿美元

巴黎和德州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DentalMonitoring宣布获得1.5亿美元成长融资，成为首家估值超过10亿美元的牙科软件公司。本轮融资由新投资者Mérieux Equity Partners领投9,000万美元，现有金融投资者Vitruvian Partners追加投资6,000万美元，表明投资方对公司的宏大发展规划充满信心。

DentalMonitoring由其首席执行官兼联合创始人Philippe Salah于2014年创立，现已发展成为牙科和正畸领域首家利用人工智能进行远程监控的企业。DentalMonitoring的人工智能技术是由主治医生驱动的，可以自动向患者和执业人员发送信息和指令，使护理服务交付与护理需求保持同步。DentalMonitoring是首家同时也是唯一一家为所有牙科专业人士提供在线手术解决方案的公司，可帮助他们精简并自动化工作流程，从一开始的在线咨询、患者分流和转化，直至远程监控所有设备和品牌。截至目前，已有来自50多个国家的超过100万名患者在DentalMonitoring平台上拍摄了超过10亿张口内图像。

DentalMonitoring首席执行官Philippe Salah表示：“能得到国际领先基金的支持，我们感到很自豪。这一成就标志着公司发展的一个新里程碑，也证明我们的团队为业界树立了新的护理标准。我们将继续为牙科专业人士交付更多的创新解决方案，帮助他们提供更优质的护理服务并扩大他们的执业范围。”

该公司计划将所得资金用于支持其在全球范围内的快速增长，具体目标包括扩大在美国市场的业务覆盖，同时向中国和日本等新市场进军。DentalMonitoring还计划在未来两年内将员工数量增加近一倍，并有针对性地开展并购活动。

Mérieux Equity Partners的Caroline Folleas补充道：“人工智能是改变医疗服务提供方式及改善患者治疗效果的重要技术之一。DentalMonitoring的优秀团队及其颠覆性技术让我们充满信心，相信他们有能力满足牙科专业人员在远程护理能力方面不断增长的需求。Mérieux Equity Partners很自豪能为医疗技术人才提供支持，并期待利用我们的国际网络支持DentalMonitoring的快速增长。”

Vitruvian Partners的Torsten Winkler表示：“自上世纪80年代发明数字成像技术以及90年代发明口内扫描仪以来，DentalMonitoring通过实现远程牙科护理，成为该领域首屈一指的颠覆者。该公司非常符合我们的投资策略，即支持那些受益于强劲市场发展趋势并拥有国际化扩张机会的一流公司。Vitruvian对DentalMonitoring的发展前景充满信心，再次支持该公司宏大增长计划所带来的日益增长的资金需求。”

对牙科和软件市场有着深入了解的全球投资银行Jefferies LLC在本轮融资中担任DentalMonitoring的独家配售代理。

关于DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring 的创立始于一个简单的想法：口腔护理应该是相互关联和持续的——即使是在诊疗室之外。公司创建了全球首个牙科在线手术平台，受到200多项专利保护，可满足快速演进的患者期望。得益于业界规模首屈一指的牙科图像数据库，DentalMonitoring已开发了由医生驱动的极为先进和全面的人工智能解决方案，帮助牙科专业人士提供卓越的护理服务以及更好的患者体验。DentalMonitoring独一无二的平台能够让牙科专业人员完全掌控简化的评估和沟通过程——首先与潜在患者进行接触和转化，随后通过人工智能生成的报告和先进的微笑模拟(smile simulation)提供治疗方案，最后到远程监控所有类型的治疗。DentalMonitoring在18个国家和地区拥有超过400名员工，在巴黎、奥斯汀、伦敦、悉尼和香港等地设有9个办事处。

关于Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Merieux Equity Partners ("MxEP")是一家获得法国金融市场管理局(AMF)认可的管理公司，致力于健康和营养领域的股权投资。MxEP已投资超过45家公司，积极支持企业家和公司，为他们提供对其专业知识以及梅里埃研究所(Institut Mérieux)（BioMerieux、Transgene、ABL、Mérieux Nutrisciences）的工业、科学和商业网络的专属使用权，帮助他们在产品和服务中打造差异化的创新型解决方案。MxEP目前的资产管理规模超过10亿欧元。

关于Vitruvian Partners - www.vitruvianpartners.com

Vitruvian是一家领先的国际成长型投资公司，总部位于伦敦，在伦敦、斯德哥尔摩、慕尼黑、卢森堡、旧金山和上海设有办事处。Vitruvian专注于投资以跨行业快速增长和变化为特征的动态市场上的公司。Vitruvian已投资100多家公司，资产管理规模约为100亿欧元。其知名投资案例包括各行业中的全球市场领导者和颠覆者，如CRF Health、Fotona、Ada、doctari、Vestiaire Collective、Farfetch、Just Eat、Marqeta和TransferWise等。

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